Жодинец выманил у девяти человек около $5 тыс. якобы на взятки медикам и правоохранителям

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города. Мужчина обвиняется в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, совершенном повторно (ч. 5 ст. 16 и ч. 1 ст. 431, ч. 2 ст. 209 УК). Он выманил у девяти человек около $5 тыс. якобы на взятки медикам и правоохранителям, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи установили, что мужчина позиционировал себя человеком с влиятельными связями в городе. "Подчеркивая наличие знакомств с врачами поликлиники и сотрудниками правоохранительных органов, обещал гражданам оказать содействие в решении возникших у них проблемных вопросов по сдаче экзаменационного теста для последующего получения водительского удостоверения, в получении листка нетрудоспособности, а также в освобождении от прохождения срочной воинской службы по состоянию здоровья. По данным следствия, обвиняемый, работающий газосварщиком, обманом завладел деньгами девяти человек на общую сумму около $5 тыс.", - рассказала Татьяна Белоног.

За свои услуги мужчина просил от $100 до $2 тыс., уверяя при этом, что часть денег предназначается для последующей передачи компетентным лицам. "В действительности никакими связями он не обладал, а надеялся на благоприятный исход самой ситуации. Если вопрос не решался, то в последующем ссылался на какие-то независимые от него обстоятельства. Все полученные деньги он присваивал", - добавила официальный представитель УСК.

На допросах подследственный дал признательные показания, раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб. К мужчине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Татьяна Белоног отметила, что в отношении потенциальных взяткодателей следователем выделены материалы, их действиям будет дана правовая оценка. Она напомнила, что человек, давший взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если он добровольно заявил о содеянном.-0-