Жодинские спасатели помогли ребенку, голова которого застряла в горшке

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинские спасатели оказали помощь ребенку, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям поступило сообщение, что необходима помощь ребенку 2017 года рождения: его голова застряла в детском горшке.

К месту выехали отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Жодино и бригада скорой медицинской помощи. "Ребенок, играя, продавил дно горшка, и конструкция-подиум оказалась на шее. Самостоятельно снять ее не смогли, - рассказал начальник караула Илья Загурский. - Мы поддерживали с мальчиком разговор, чтобы успокоить его. Ребенок нервничал, но не мешал нам оказывать ему помощь. Попытались снять горшок без применения инструмента, но безрезультатно. Решили использовать кусачки. Мой коллега Евгений Мазнев прикрывал лицо мальчика, чтобы не повредить его осколками. Буквально несколько надрезов, конструкция поддалась, и нам удалось освободить голову ребенка".

Мальчик в медицинской помощи не нуждался.-0-