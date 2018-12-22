Злоумышленник познакомился с женщиной в троллейбусе, а потом обокрал ее

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать первого декабря в Минске мужчина познакомился с женщиной в троллейбусе. После совместного распития спиртных напитков он украл сумку у новой знакомой. Эту информацию сообщает Ленинское РУВД Минска.

Примерно в три часа ночи мужчина с приминением насилия украл сумку у 37-летней женщины. Там находилось около 700 белорусских рублей. Позже выяснилось, что в троллейбусе с женщиной познакомился неизвестный. Пара вышла из транспорта и направились за покупкой спиртного. Около двух часов новые знакомые распивали алкоголь в подъезде. Далее мужчина завладел сумкой женщины, применив насилие.

Личность злоумышленника была установлена правоохранителями. Им оказался 31-летний минчанин. Известно, что ранее он был судим за грабежи и разбои. Ленинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 УК Беларуси.-0-