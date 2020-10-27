Злоумышленники повредили провода светофоров на нескольких перекрестках в Минске

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня утром на нескольких перекрестках была нарушена работа светофоров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отделение агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленники повредили провода шести светофоров на пересечении Партизанского проспекта с улицами Ванеева, Буденного, Кошевого, а также проспекта Рокоссовского и улицы Ванеева. Сотрудники ГАИ устранили неполадки и стабилизировали движение на этих участках.

"Не обошлось без инцидентов. В период возникших неполадок на круговом перекрестке на проспекте Рокоссовского и улицы Ванеева произошло ДТП с участием двух легковых машин. К счастью, пострадавших нет", - отметили в ГАИ.

Личности злоумышленников устанавливаются. Их действиям дается правовая оценка.-0-