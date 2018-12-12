Злоумышленники с помощью подставного лесничего пытались похитить древесину из Рогачевского лесхоза

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Крупное хищение древесины предотвращено в Рогачевском лесхозе. Такая информация размещена на портале Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На территории Кошарского лесничества Рогачевского лесхоза сотрудники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира заметили лесовоз, который загружался деловой древесиной. Стоявший возле грузовика мужчина представился лесничим. Проверяющие лично знали руководителя Кошарского лесничества, поэтому быстро раскрыли самозванца.

Выяснилось, "актера" для роли лесничего злоумышленники нашли на вокзале, предложив ему Br50. От него требовалось делать вид, что он обмеряет древесину, которую водитель будет грузить в лесовоз. "Спектакль, возможно, был рассчитан на работающих рядом заготовителей леса. Эта бригада приехала из Витебска и могла не знать местных работников", - уточняется в сообщении.

На момент проверки в лесовоз было загружено 26 куб.м деловой сосны. Как оказалось, машина принадлежит одному из жлобинских частных предприятий, которое среди прочего оказывает и услуги по перевозке леса. Следственная группа установила предполагаемых организаторов хищения.

Причиненный ущерб оценивается в сумму около Br850. Возбуждено уголовное дело. За кражу, совершенную группой лиц, нарушителям грозит наказание от крупного штрафа до четырех лет лишения свободы.

"Если бы инспекторы не пресекли хищение леса непосредственно возле штабеля, а остановили лесовоз в дороге, то похитители вполне могли бы предоставить товарно-транспортную накладную от какой-либо частной фирмы и тем самым скрыть кражу", - уточняют в инспекции. Предотвратить подобное, по мнению специалистов, поможет внедрение ежедневного электронного учета заготовленной древесины с обозначением ее специальными бирками. Эти элементы позволят установить собственника перевозимого груза.

С начала года инспекторы выявили 3,5 тыс. куб.м древесины, вывозимой без документов или по недействительным документам, еще около 8 тыс. куб.м леса вывозились в нарушение установленного порядка.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси