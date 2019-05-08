Злоумышленники ворвались в квартиру минчан, угрожая страйкбольным автоматом

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое мужчин с автоматом для игры в страйк ночью ворвались в квартиру минчан, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
О случившемся в оперативно-дежурную службу сообщил житель Заводского района. Он рассказал, что в соседней квартире раздаются громкие крики, слышны звуки предположительно затвора автомата.
Правоохранители прибыли на место незамедлительно. Выяснилось, что неизвестные ворвались в квартиру около 23.45 и под угрозой применения оружия требовали указать местонахождение брата хозяйки, который, по их словам, задолжал $10 тыс.
Злоумышленников - жителей столицы 31 и 32 лет - задержали. При себе у них был страйкбольный автомат. Один из подозреваемых ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за разбой, второй к уголовной ответственности не привлекался, работал поваром в одном из столичных заведений.
Материалы проверки переданы в Заводской (по Минску) РОСК для правовой оценки действиям фигурантов.-0-
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