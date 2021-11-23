Знакомство на улице в Витебске обернулось убийством

23 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебчанин в состоянии алкогольного опьянения после ссоры поджег случайную знакомую и пытался скрыться. Злоумышленник задержан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

20 ноября около 20.00 на лестничной площадке в одном из домов по Московскому проспекту в Витебске с телесными повреждениями и сильными ожогами был обнаружен труп неизвестной женщины.

В течение суток сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в преступлении. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники выяснили, что накануне трагедии женщина и предполагаемый преступник познакомились на улице. Далее общение продолжилось за распитием спиртного на лестничной площадке по месту жительства подозреваемого. В ходе ссоры мужчина поджег случайную знакомую, после чего скрылся.

Сотрудниками уголовного розыска установлено, что убийство женщины совершил неработающий 32-летний витебчанин, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений. При силовой поддержке ОМОН мужчина был задержан.

В УСК по Витебской области добавили, что следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, назначила необходимые экспертные исследования. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство) УК. Подозреваемый был допрошен. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия.-0-