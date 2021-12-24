Знакомство в интернете для жительницы Полоцка закончилось убийством: расследование завершено

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование убийства женщины с особой жестокостью в Полоцке. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Днем 30 мая женщина сообщила правоохранителям о безвестном исчезновении своей подруги. На улице был найден мобильный телефон знакомой, на связь она не выходит, дверь квартиры не открывает.

Тело пропавшей без признаков жизни обнаружили по месту жительства.

Установлено, что в мае 54-летняя жительница Полоцка познакомилась в социальной сети с иностранцем и пригласила его в гости. Мужчина приехал 28 мая, они вместе проводили время, распивая спиртное. На следующий день возник конфликт, в результате 51-летний гость избил женщину и нанес множественные удары ножом.

Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он похитил из квартиры имущество, в том числе изделия из золота, и скрылся. Мужчину установили и задержали через несколько дней после произошедшего.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели очные ставки, следственные эксперименты и проверки показаний на месте. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ по Витебской области, которые подтверждают причастность мужчины к преступлению.

Согласно судебно-психиатрической экспертизе, обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Установлено, что мужчина похитил имущество на общую сумму более Br26,5 тыс. Часть похищенного обнаружили и изъяли при личном обыске.

При изучении личности мужчины установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации за убийство и хищение.

Действия иностранца квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) и ч.3 ст.205 (кража в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Он заключен под стражу.

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.-0-