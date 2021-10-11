Звонок лжесотрудника милиции обошелся двум борисовчанам в Br30 тыс.

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звонок от лжесотрудника милиции закончился для двух жителей Борисова кредитами в Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В Борисовском районе по-прежнему остра проблема хищений денег со счетов местных жителей. На минувшей неделе двое борисовчан попались на уловку кибермошенников. Жертвами вишинга стали работники предприятий Борисова 48 и 50 лет. В общей сложности злоумышленники выманили у мужчин более Br30 тыс.", - рассказали в УВД.

В обоих случаях схема действий мошенников одинаковая: потерпевшим на мессенджер Viber поступал звонок якобы от сотрудника милиции. Представившись, мошенники интересовались, оформляли ли они кредиты в финансовых учреждениях. Получив отрицательный ответ, собеседник тут же сообщал, что неизвестные завладели личными данными и оформили на их имя кредиты на крупную сумму денег. Но выход есть: чтобы избежать финансовых потерь, необходимо взять кредиты в банках и перевести на определенный расчетный счет. В таком случае предыдущие кредиты аннулируются. Злоумышленники также вынудили потерпевших установить на свое мобильное устройство программное обеспечение для удаленного доступа AnyDesk, с помощью которого им удалось получить всю информацию, отображаемую на экранах мобильных устройств жертв.

"Сотрудники отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Борисовского РУВД рекомендуют никому и ни под каким предлогом не передавать номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, смс-коды от банка. Также не стоит устанавливать программы и переводить деньги по указанию, полученному по телефону даже от работников банка или милиции. При поступлении звонка в мессенджере от работника банка закончите разговор и перезвоните в банк самостоятельно", - добавили правоохранители.-0-