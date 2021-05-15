Всемирная выставка ЭКСПО-2020 пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022-го под лозунгом "Объединяя умы, создаем будущее". В мероприятии примут участие более 190 государств. В течение 182 дней страны будут демонстрировать новейшие разработки, научные достижения, экспортные и туристические возможности, а также рассказывать о своей истории, национальной культуре и традициях. Беларусь на выставке будет представлена собственным павильоном площадью более 1,4 тыс. кв.м. Оператором отечественной экспозиции определен Национальный центр маркетинга МИД. Директор центра Валерий Садохо в интервью БЕЛТА рассказал, как идет подготовка к масштабному международному событию, как пандемия сказалась на организации выставки, каким будет белорусский павильон, почему участие в ЭКСПО важно для имиджа республики, а также полезно для производителей и бизнес-сообщества.

- За последний год многие отрасли подверглись негативным последствиям пандемии COVID-19, включая выставочную деятельность. В частности, ковидный форс-мажор не обошел стороной и ЭКСПО-2020. В итоге было принято решение перенести мероприятие на год. Валерий Евгеньевич, какие в целом изменения ждут участников и посетителей выставки? Возможно, некоторые мероприятия пришлось перенести в онлайн-формат?

- Да, действительно, в связи с пандемией в мае прошлого года путем голосования всех стран-участников Международным бюро выставок было принято решение о переносе ЭКСПО-2020 на один год. Это дополнительное время дает возможность странам более качественно подготовиться к мероприятию, а организаторам разработать и предусмотреть все необходимые меры защиты на период проведения выставки.

К сожалению, в связи с ограничениями на путешествия, действующими в настоящее время, не все желающие смогут посетить выставку. Вместе с тем дирекция ЭКСПО-2020 совместно с участниками рассматривают возможность организации виртуального тура по павильонам всемирной выставки, чтобы люди со всех концов света могли стать частью этого грандиозного мероприятия хотя бы в формате онлайн.

Тем не менее онлайн-формат хоть и плотно вошел в нашу жизнь, он не заменит живого присутствия и общения. Гости ЭКСПО-2020 имели уникальную возможность посетить павильон "Терра", который является главным объектом в зоне "Устойчивое развитие" - одной из трех тематических зон всемирной выставки задолго до ее открытия. Павильон принимал гостей с 15 января по 10 апреля 2021 года, и за этот период его посетили более 100 тыс. человек.

Фото spbinteres.ru

- До старта всемирной выставки осталось всего пять месяцев. Какой предстанет Беларусь перед глазами посетителей ЭКСПО-2020? Что уже сделано, а что еще предстоит реализовать?

- На выставке Беларусь представит свой собственный павильон, название которого "Лес технологий будущего". Он расскажет посетителям, что Беларусь - это не только страна с богатыми природными ресурсами: лесами, реками, озерами, но и с высоким уровнем развития человеческого потенциала, который является основой для создания инновационных продуктов.

Маршрут павильона построен на концепции трех "И" - "Инновации. Инвестиции. Индивидуум", проходя который посетители смогут ближе познакомиться с Беларусью, а также узнать об ее инвестиционном и инновационном потенциале. Мы постарались сделать наш павильон максимально интерактивным и запоминающимся, использовали новейшие технологии для представления страны: интерактивные стены, очки виртуальной реальности, голограммы, 4D-биопринтер и др. Также нами подготовлен увлекательный видеоконтент, с помощью которого посетители узнают о самобытности и колорите белорусской культуры, ее природных богатствах, художественном наследии.

В павильоне будет представлена необычная арт-выставка фотокартин. Ее автор - неоднократный призер и победитель международных фотоконкурсов, лучший европейский фотограф 2020 года - белоруска Даша Матросова.

Ярким элементом павильона также станет текстильная арт-инсталляция "Древо познания", выполненная белорусским автором Христиной Высоцкой. Инсталляция представляет собой тканое дерево высотой девять метров, у подножия которого будет размещена экспозиция инновационных студенческих проектов, соответствующих подтемам Всемирной выставки ЭКСПО-2020.

На сегодня в павильоне полностью завершены основные строительные работы, сейчас ведется внутренняя отделка помещений, установка оборудования и экспонатов, а также ландшафтные работы.

- Какие основные задачи возложены на Национальный центр маркетинга МИД?

- Организатором национальной экспозиции на ЭКСПО-2020 по поручению правительства Беларуси выступает Министерство иностранных дел, а оператором определен Национальный центр маркетинга. Поэтому мы совместно с МИД осуществляем организацию полной подготовки участия нашей страны в данной выставке, начиная с вопросов, связанных со строительством белорусского павильона и его наполнения, заканчивая формированием деловой и культурной программы.

- Насколько мне известно, разработка национального павильона страны - это сложнейший процесс: привлекаются дизайнеры, архитекторы и т.д. Наверняка он требует немалых вложений. Во сколько участие в такой масштабной выставке обходится Беларуси и каковы источники финансирования?

- Проект поддерживается государством, а также партнерами экспозиции, такими белорусскими компаниями и организациями как "Дана Холдингз", Банк БелВэб, "Евроопт", "Белэксимгарант", "Полоцк-Стекловолокно", "Лукойл Белоруссия", ведущими предприятиями Минпрома.

Эффект от данного проекта нужно рассматривать в долгосрочной перспективе. В первую очередь это прекрасная возможность для Беларуси заявить о себе, для поиска новых рынков сбыта, установления деловых контактов, привлечения инвестиций.

- Каковы планы относительно эксплуатации национального павильона после завершения выставки?

- Дирекция ЭКСПО-2020 предложила всем странам-участникам возможность сохранить свои павильоны после окончания проведения выставки на пять и более лет для их дальнейшего перепрофилирования и использования под собственные нужды. Например, как культурный центр, торговый дом, консульство и др.

Беларусь сейчас рассматривает данное предложение и обсуждает варианты перепрофилирования павильона.

- Почему, на ваш взгляд, участие в ЭКСПО-2020 важно для имиджа страны и полезно для белорусских производителей и бизнес-сообщества?

- Участие в выставке будет способствовать позиционированию Беларуси на международной арене как перспективного и надежного партнера. Кроме того, это хорошая возможность для выхода на новые рынки, поиска стратегических партнеров, привлечения инвестиций в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли отечественной экономики. Также участие в таких масштабных мероприятиях дает возможность изучить и использовать опыт других участников для развития новых технологий в своей стране.

Помимо этого, презентация экономического потенциала Беларуси, наиболее значимых инновационных наработок, технологий в различных сферах, их высокого качества, доступности, экологичности позволит продемонстрировать конкурентоспособность отечественных продуктов, их соответствие требованиям лучших мировых стандартов.

Миллионы посетителей из разных стран мира получат возможность познакомиться с туристическим потенциалом нашей страны, оценить ее национальную самобытность, историко-культурное наследие, спортивные достижения, народное мастерство, кухню, традиции и многое другое.

- Какие отечественные предприятия, компании будут представлены на экспозиции?

- Основной акцент в павильоне будет сделан на зоне бизнеса, где свои возможности и потенциал продемонстрируют белорусские предприятия нефтехимической отрасли, промышленности, ведущие вузы страны, научные институты и организации.

В этой зоне также будет представлен биопринтер нового поколения, способный при помощи 4D-печати воспроизводить живые клетки, а также поддерживающий печать непосредственно на поврежденных участках организма, беспилотный летательный аппарат "Бусел М40", энергосберегающая турбогенераторная установка "ТурбоСфера" и др.

Кроме того, посетители познакомятся с новейшими белорусскими ИТ-разработками в сфере медицины, сельского хозяйства и образования.

С учетом особенностей региона Ближнего Востока предприятиями концерна "Белгоспищепром" подготовлена специальная экспортная продукции для представления на национальной экспозиции: шоколадные конфеты и фигуры в форме верблюда (СОАО "Коммунарка"), чипсы со вкусом чили и лайма, кебаба, соли и уксуса (ОАО "Машпищепрод"), кокосовое молоко, напитки ореховые "Кешью-оригинал с березовым соком", "Кешью-кокос с березовым соком", "Кешью-миндаль с березовым соком" (ОАО "Гамма вкуса"), сигареты двух марок NZ Safari и Matrix (ОАО "ГТФ "Неман") и др.

- Исходя из опыта участия в различных выставках, насколько такой формат продуктивен для дальнейшего экономического сотрудничества?

- Выставки ЭКСПО - это прежде всего имиджевое мероприятие для страны. Однако при проведении должной предварительной подготовки можно рассчитывать не только на установление контактов с потенциальными партнерами, но также на заключение контрактов и привлечение инвестиций, ведь ЭКСПО-2020 дает реальную возможность встретиться на одной деловой площадке как с бизнес-кругами ОАЭ и стран Персидского залива, так и с представителями более 190 стран, принимающих участие в мероприятии.

- Как в целом развивается сотрудничество между Беларусью и ОАЭ? Какова динамика товарооборота между странами? Придаст ли ЭКСПО-2020 дополнительный импульс двустороннему взаимодействию?

- Объединенные Арабские Эмираты являются важным торговым партнером и инвестором Беларуси. Торговые отношения между нашими странами динамично развиваются. В частности, в 2020 году ОАЭ заняли 34-е место по экспорту среди государств, с которыми наша республика осуществляет внешнеторговые операции.

Значительный скачок в товарообороте между Беларусью и ОАЭ произошел в 2019 году, составив $104 млн (145% к уровню 2018 года). В прошлом году товарооборот между странами также показал рост и составил $104,7 млн (105,0% к уровню 2019 года).

В рамках участия Беларуси в ЭКСПО-2020 предусмотрена обширная деловая программа, которая включает Дни областей, Дни науки, Дни туризма, презентации ведущих белорусских предприятий и др. 23 ноября нынешнего года состоится масштабный Белорусский инвестиционный бизнес-форум. Основная цель этих мероприятий - установление контактов с деловыми кругами ОАЭ и других стран-участниц, а также поиск потенциальных бизнес-партнеров.

- Ожидается, что в выставке примут участие представители более 190 стран. Известно ли, какой наплыв посетителей ожидают организаторы?

- До начала пандемии организаторы прогнозировали, что количество посетителей выставки составит 25 млн человек, 70% из которых из-за рубежа. Но в сложившейся ситуации эта цифра, скорее всего, будет ниже, однако, как я отмечал ранее, все желающие будут иметь возможность присоединиться к выставке в онлайн-формате.

- Будут ли предложены туристические пакеты для посетителей из Беларуси? Ведь прямое авиасообщение между Минском и Дубаем налажено, для белорусов введен безвизовый въезд в ОАЭ.

- Действительно, с этого года попасть в Дубай из Минска стало намного проще, чему способствовали отмена виз и прямое авиасообщение, поэтому всем рекомендую воспользоваться этой возможностью и обязательно посетить выставку, так как это уникальный шанс в одном месте познакомиться с культурой и достижениями 190 стран мира.

Уверен, что многими туристическими агентствами уже разрабатываются такие пакеты для удобства наших граждан.

- Как вы думаете, может ли Беларусь провести выставку ЭКСПО у себя? Может быть, это уже в планах? И что это могло бы дать стране?

- Безусловно, у нас уже есть успешный опыт организации таких масштабных мероприятий, как чемпионат мира по хоккею и II Европейские игры.

Проведение ЭКСПО - это отличная возможность для страны заявить о себе на международной арене, наладить диалог со всеми государствами мира, привлечь инвестиции и иностранные деловые круги, заинтересованные в сотрудничестве с Беларусью, а также простых туристов, которые помимо выставки смогут познакомиться с нашей страной и ее красотами, что, я уверен, заставит их вернуться к нам еще много раз.

БЕЛТА.-0-