Выступление австралийской певицы Перукуа прошло с аншлагом в Минске. Концерт был организован впервые. Перукуа называют исполнительницей самой женственной музыки. Зрители утверждают, что слышат в ее песнях живой голос Земли. В свое время Перукуа была успешной джазовой певицей, но оставила сцену, чтобы изучать и развивать различные техники работы с голосом. Она сама пишет музыку, на ее счету более 15 альбомов и десятки международных концертных туров. Корреспонденты БЕЛТА пообщались с певицей перед концертом.

- Перукуа, это ваше первое выступление в Беларуси. Как возникло желание приехать с концертом в Минск?

- Я впервые посетила Беларусь пять лет назад с семинаром. Он был успешным. Потом я провела еще один, и меня сразу же пригласили выступить здесь с большим концертом. Но все это время возникали сложности. А в этом году совпало абсолютно все: логистика, хороший концертный зал оказался свободен, причем в удобную для меня дату.

Знаете, когда меня настойчиво зовут в какое-то место, я понимаю: есть смысл рассмотреть эту локацию. Моя музыка обслуживает глубинные запросы души. Я не просто пою, чтобы развлечь. Мне важно, чтобы люди ощутили глубокое погружение и прожили какое-то внутреннее путешествие. Поэтому я здесь.

- Какие впечатления у вас от нашей страны?

- В этот раз я прожила несколько дней за городом и мне очень понравился белорусский лес. Минск - удивительный. Здесь можно одновременно жить на природе и активно проводить время в городе. Нет больших пробок. На меня это произвело очень хорошее впечатление.

Минск очень изменился с моего первого приезда, видно, что город динамично развивается. Знаете, место, где ты живешь, определяет то, что ты чувствуешь.

- А белорусы, какие они, на ваш взгляд?

- Я много времени жила в России и одновременно в Европе. Беларусь - это не только географическое, но и какое-то особое энергетическое пространство между Россией и Европой. Здесь чувствуются широта и глубина души.

- Как вы готовились к концерту для белорусского зрителя?

- Когда я приезжаю с концертом повторно в какую-либо страну, можно быть уверенным, что зритель почувствует то, что никогда еще не испытывал в жизни. Это будет ярко, броско, шокирующе, необычно. Но во время первого выступления, как сейчас в Минске, мне нужно быть очень нежной с аудиторией, аккуратно повести ее внутрь себя, в то красивое переживание, которое ее ждет. Мне очень хочется, чтобы люди испытывали озарения, по-новому осознавали себя. Моя музыка практически у всех вызывает много откликов в теле - это и мурашки, и слезы...

- А вы тоже переживаете эти эмоции во время выступления?

- В некоторых песнях, да. Я сама пишу слова и музыку. Есть песни, которые интерперсональны. Такое ощущение, что энергетика всего космоса открывается и движется в зал через мое тело. И я начинаю танцевать на сцене, все мое тело передает эту энергию. У меня есть личные песни: о муже, маме, дочери. Это выражение моей любви к ним. Но очень много я пишу музыки, которая позволяет людям испытать новое состояние, почувствовать, как огромная энергетика раскрывается в них. Меня называют "голос Матери Земли", "голос Богини", "голос сокровенной женственности", потому что огромная энергия исходит от меня и движется в зал. Но в большинство композиций свое эго, свою личность я не встраиваю, я просто позволяю людям испытать эту энергетику, не стараясь примешивать к ней свое влияние.

- Как вы пришли к этому?

- Я окончила консерваторию по классу джазового вокала и достаточно быстро стала успешной молодой джазовой певицей в Сиднее. Но меня постоянно не покидало ощущение, что я все время пою песни прошлого. Еще и не свои. С одной стороны, я тогда была эгоистичной, амбициозной девушкой, нацеленной на результат, но при этом очень глубокой, чувственной и нежной внутри. Мне было сложно жить с моим успехом, я испытывала дисгармонию. Это было тяжелое время: чем больше было успеха, тем больше я понимала, что я не на своем пути. Да, у меня было все, к чему стремятся люди, но это не было отражением меня. И возник вопрос: что же делать, чтобы вернуться к себе?

Так получилось, что океан в моей жизни всегда играл очень большую роль, как у всех австралийцев, ведь мы живем на "большом острове" в океане. Мой папа был капитаном рыболовецкой шхуны. Он утонул вместе со всей командой, когда мне было три года. Один из мужей моей мамы возглавлял большую рыболовецкую флотилию. Бабушка и дедушка жили у океана. Я понимала, что мне надо идти к природе. Я сидела на скалах, подо мной разбивались волны, бушевал океан, и я взывала ко всем стихиям и спрашивала, что же мне делать.

Будучи музыкальной натурой, в какой-то момент я словно услышала музыку в звучании природы. Я подумала: а почему мне не подпеть этой энергии элементов воды и ветра. И я стала ходить туда каждый день. Было ощущение, что я через голос возвращаюсь к внутреннему источнику себя, к той тишине, из которой рождается музыка, и к тому безмолвию, где рождаются мысли. Я почувствовала, как в теле стало пробуждаться ощущение совершенно новой связи с собой и окружающим миром. И поняла, что если я могу дать голос этому состоянию, силе любви и разумности, то помогу другим людям испытать это.

Во мне пробудилась большая любовь. Я сказала природе: если ты мне можешь помочь, покажи как. Через две недели мне встретился коренной американский индеец, шаман, который был в туре в Австралии. Он просто увез меня из страны. Мне пришлось оставить свой успех, продать все, что у меня было, и уехать на юг США. У этого человека было древнее знание, которое я очень сильно хотела получить. Потом я стала его женой, у нас родился ребенок. Он оказался учителем, который не просто давал знания, но просил, чтобы я искала ответы на вопросы внутри себя.

Мне пришлось принять новое видение жизни. Это был непростой этап. Произошло глубокое переосмысление себя, как женщины и исполнительницы.

Многие говорят, что я исполняю самую женственную музыку на планете. У меня есть песни, которые помогают людям в отношениях с любимыми, в семье. У меня есть песня "Я не хорошая девочка". К слову, она включена в программу минского концерта. Я даже сняла целый видеокурс на эту тему. Женщины не хотят принять свою природу, они стремятся быть хорошими, чтобы сохранить любовь в своей жизни. Я поняла, какое сильное влияние могу оказывать через свой голос и те практики, которыми я делюсь. Многие мои песни являются заглавными в видеокурсах. Моя цель - чтобы женщины вернули себе способность чувствовать свое тело, ощущать его, свою любовь, как некую физическую энергию, помочь им вернуть баланс между интеллектом и чувственностью. Моей музыкальной карьере 30 лет, а семинары для женщин я практикую уже 23 года. В какой-то момент я поняла, что не могу объехать все города и страны, куда меня зовут, поэтому общаюсь с людьми онлайн, где они могут делать видеопрактики вместе со мной индивидуально.

- Перед нашим интервью вы работали над очередной композицией. Это Беларусь вас вдохновила?

- Если я задержусь на белорусской природе какое-то время, возможно, она натолкнет меня на создание музыки. Чтобы сочинять новые композиции, мне необходимо жить на природе. За короткое время сделать это сложнее. Я бы хотела приехать в Беларусь вновь и побыть здесь дольше.

- Вам бы хотелось реализовать в нашей стране еще какие-то проекты?

- Да. У меня есть идея привезти сюда очень красивую программу с симфоническим оркестром. Недавно такой концерт прошел в Москве, он собрал более 6 тыс. человек.

- Вы много отдаете энергии людям. Как потом восстанавливаете силы?

- Я понимаю, что люди приходят на мои концерты с разными эмоциями. У кого-то стресс или тяжелое психологическое состояние. Я сканирую зрителей, чувствую их. Но не моя работа пытаться изменить каждого индивидуально. Моя задача - запустить вибрацию во всем зале, чтобы энергия голоса меняла атмосферу. После концерта мне, естественно, нужно время, чтобы восстановиться. На это уходит около четырех часов. Как правило, после выступления я очень хочу есть, потому что день обычно загруженный и не получается нормально пообедать. Принимаю ванну с солью и пью иван-чай.

- Вы заговорили о еде. Как вам белорусская кухня?

- Знаете, в этот раз я попробовала креативную версию драников. Сначала даже подумала, что это вафелька. На дранике был шарик мороженого из топленого молока. Это было совершенно новое сочетание (смеется). Никогда такого не пробовала. Кроме того, в каждом доме, куда меня приглашали, угощали сладкими пирогами с многочисленными начинками.

- Что-то привезете домой из Беларуси?

- Люди очень щедры ко мне: после концертов всегда получаю огромное количество подарков. Часто они сделаны своими руками. Мне дарят очень много цветов, и я стараюсь один-два букета взять с собой в самолет. Очень важно понимать, что люди воспринимают мое творчество не как развлечение, а как нечто глубокое, что действительно открывает их настоящее состояние. Если посмотреть, как в Беларуси заботятся обо мне, с какой любовью встречают… Это очень ценно, я такие вещи не забываю.

- Как вы будете развиваться в дальнейшем?

- Я вижу свое будущее в том образовательном мире для женщин, который строю. Эта платформа будет переведена на многие языки. Сейчас она доступна на русском и английском, скоро добавим китайский. Я вижу, что мои практики невероятным образом помогают людям избавиться от психоэмоциональных состояний и вернуть себя. Другое направление - беспрецедентные проекты. Это выступления с симфоническим оркестром. У нас есть запросы от стадионов, я давала концерты в крупнейшем планетарии мира, сейчас предлагают выступить в дельфинарии вместе с дельфинами.

Для меня музыка - это живое. Когда что-то меняется внутри меня, стараюсь, чтобы это отражалось в песнях. Важно, чтобы люди проживали это в себе. Я постоянно меняю форматы. У меня есть соло-мьюзикл, где я пою и играю все роли, есть концерты-медитации, с симфоническим оркестром. Я всегда говорю: у меня 360 градусов направлений. Если вы хотите энергетически напитаться, приходите, у меня для каждого что-то будет.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-