За прошедшие 25 лет белорусские спортсмены громко заявили о себе на крупнейших международных турнирах. Безусловно, одними из самых ярких стали достижения наших фристайлистов. На протяжении долгих лет их готовит признанный во всем мире мэтр лыжной акробатики, бессменный главный тренер национальной сборной Николай Козеко.

Коренной минчанин, он начал свой спортивный путь в середине 1960-х годов как батутист, не раз становился призером, а в 1972-м завоевал золото чемпионата Советского Союза. Завершив активную карьеру, Николай Иванович перешел в тренерский цех, причем поначалу работал с прыгунами в воду. В середине 1980-х годов он окончательно определился с дальнейшей деятельностью, возглавив сборную БССР по новому и по тем временам довольно экзотическому виду спорта - фристайлу, точнее, самой экстремальной дисциплине лыжной акробатики (как же ему без тех самых прыжков). Под его началом собрались энтузиасты, готовые покорять новые, невиданные доселе спортивные вершины. Лидером той первой белорусской команды летающих лыжников был Владимир Алейник - призер двух Олимпиад в прыжках в воду. Затем он прикипел к фристайлу и, завершив в нем спортивную карьеру, долгие годы возглавлял сборную Австрии. А вдохновивший его Николай Козеко продолжал свою кропотливую работу, и в 1990-м после успешного выступления команды на Спартакиаде народов СССР стал заслуженным тренером БССР. В 1993 году он возглавил национальную сборную уже суверенной Беларуси, с которой не расстается до сих пор. Олимпийский дебют его воспитанников состоялся в Нагано в 1998 году, ровно через 10 лет после того, как фристайл впервые был представлен на Играх.

- Ваши ученики завоевали 7 медалей на 6 Олимпиадах подряд. В каких условиях готовились к Нагано-98? Можно ли сравнить с тем, что имеется сейчас?

- Сравнивать с нынешними условиями невозможно. Подготовка к нашей первой Олимпиаде в основном проводилась на спортивных базах, имеющих к фристайлу отдаленное отношение: батутный зал, акробатическая дорожка... Приходилось применять недюжинную смекалку, чтобы каким-то образом смоделировать прыжки на лыжах. Как потом оказалось, у нас получилось, - мы с Дмитрием Дащинским завоевали бронзовую медаль. Если говорить честно, то мечтали мы о медали Олимпиады, но шансы, как нам казалось, были мизерными. Однако удалось, это и есть спорт...

Алла Цупер на открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

- Наверное, через 4 года в Солт-Лейк-Сити главным фаворитом был Дащинский, но на пьедестал поднялся Алексей Гришин.

- Конечно, приобретя опыт, в 2002 году мечтали о большем, но... За 14 дней до главного старта четырехлетия наш лидер Дащинский сломал ключицу. Все были уверены, что Дима не сможет прыгать. Однако он выступил со специальной пластиной и даже в таком состоянии в итоге оказался седьмым. Зато выручил Алексей Гришин, завоевавший вторую подряд белорусскую бронзу Игр. Что тут скажешь, опять же - спорт непредсказуем.

- И все же Дащинский вернулся на олимпийский пьедестал - в Турине в 2006 году он стал серебряным призером. Мог ли Дима добиться большего на этой и следующих Олимпиадах?

- По общему мнению специалистов фристайла, Дащинский в Турине был сильнейшим, но золото отдали китайскому спортсмену. Это был пик спортивной карьеры Дмитрия. Затем, в Ванкувере и Сочи, он выступал достойно, но как-то без огонька, как бы по инерции. А тем временем Алексей Гришин в Солт-Лейк-Сити приобрел опыт, уверенность и азарт победителя.

- Все это в сумме и выковалось в первое белорусское золото Ванкувера-2010. Благодаря чему была достигнута победа?

- Путь к вершине был предельно сложным. Те состязания проходили в острейшей борьбе и исключительно нервной обстановке. Тем не менее, Леша выдержал и победил с оригинальным, до этого никем не выполняемым прыжком - тройным сальто с четырьмя пируэтами, причем двойной пируэт выполнялся в последнем, третьем, сальто. Это была наша секретная заготовка, ставшая победной.

- Дальше - триумфальный Сочи-2014. Антон Кушнир и Алла Цупер - чемпионы, полный успех. Что вы испытали?

- Это действительно был триумф - все золото наше! Миг удачи и триумфа! Но - только миг, а потом снова тренировочные рабочие будни, без которых не бывает громких успехов, такова спортивная жизнь.

Алла Цупер на открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

- Как после сочинского триумфа настраивали себя и ребят на Пхенчхан-2018? Ведь лично вы могли потерять былой запал, концентрацию, так как все уже достигнуто.

- Там уже был азарт - а сможем ли повторить те успехи, снова стать лучшими? Сейчас уверен - смогли бы, если бы не "подножка" от судей. До сих пор все помнят, как реального лидера Антона Кушнира нагло выбили в квалификации из финала. Обидно было, но, снова скажу банальную фразу, - это спорт. И все же мы без золота не остались - блеснула новая звездочка Анна Гуськова, поднявшаяся на высшую ступеньку олимпийского подиума.

Антон Кушнир на открытом чемпионате Беларуси по прыжкам на лыжах в воду

- Новоиспеченная олимпийская чемпионка уже из поколения next. Кто кроме Ани может прыгнуть выше головы в Пекине-2022?

- Кроме нее из нового поколения советую присмотреться к Александре Романовской, Станиславу Гладченко и Павлу Дику. Это амбициозные, целеустремленные и азартные спортсмены. Надеюсь, они смогут составить достойную конкуренцию своим соперникам и продолжат медальные традиции белорусских фристайлистов.

- Оглянувшись назад, с высоты своих 70 лет, можете ли сказать, что прошедшие четверть века удались в творческом и тренерском плане? Есть ли достойные преемники у Николая Козеко?

- Счастлив, что удалось реализовать творческие планы, мне повезло с коллегами, руководителями белорусского спорта и общей атмосферой отношения к спорту в нашей стране. Это касается и моих устремлений подготовить достойную и квалифицированную смену, кому в дальнейшем можно будет доверить команду.

Максим Густик на первом этапе Кубка мира по фристайлу в Китае

- Какое ваше мнение о развитии белорусского спорта за прошедшие годы?

- Спорт у нас развивается очень позитивно. Пройдитесь по проспекту Победителей - и увидите всю эволюцию строительства спортивных баз в стране: от старого и одного из первых спортивных сооружений Дома физкультуры "Трудовые резервы" до великолепной "Минск-Арены" и Дворца художественной гимнастики. А если говорить обо всей стране, то изменения, причем во всех сферах, в том числе спортивной, произошли разительные, главное - продолжать в том же духе!

Игорь ХАДАСЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-