В Беларуси с 1 января начала работу автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). Система поможет оперативнее взыскивать долги, это что-то вроде "одного окна" для исполнения обязательств. Она стала более современной и удобной, однако это не значит, что теперь все штрафы будут автоматически списывать со счетов (в том числе со счетов с доступом банковской карты). Без решения суда или исполнительной надписи нотариуса, как и раньше, деньги взыскать не могут. Кого коснется новый механизм, о чем надо знать физическим лицам и бизнесу, какие долги и кто будет взыскивать - о нюансах новой системы в интервью БЕЛТА рассказала начальник Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Илона Ледницкая.

- В чем суть новой системы - как взыскивали долги раньше и что изменится теперь для обычного человека?

- Ранее, чтобы взыскать долг по решению суда или исполнительной надписи нотариуса, нужно было буквально стучаться с платежным требованием во все банки, пытаясь найти счет, на котором у должника есть деньги. Этот процесс мог быть очень долгим. В Беларуси нет ограничений по количеству открытых счетов в банках. Это значит - не зная, в каком именно банке у должника есть деньги, взыскатель мог потратить достаточно много времени на их поиск.

Теперь платежное требование, оформленное на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса, направляется в АИС ИДО. И система сама обеспечивает поиск счетов и денег для исполнения денежных обязательств.

До 1 января при направлении платежных требований в разные банки одна и та же сумма могла списаться многократно. Т.е. задолженность могли списать с каждого счета, а не один раз с одного. Благодаря АИС ИДО многократное списание исключено: платежное требование на взыскание одного обязательства попадает в систему только один раз, и система сама определяет, с какого счета и в каком банке могут быть списаны денежные средства.

При этом важно понимать, что сама АИС ИДО никаких денег ни с каких счетов не списывает. Это информационная аналитическая система. Безналичные расчеты, как и ранее, осуществляются непосредственно в банках. Денежные средства списываются банками на основании поступившей из АИС ИДО информации о платежных требованиях взыскателей и платежных поручений самих плательщиков.

- Что нужно знать о системе физлицам?

- Физлица принимают участие в системе лишь в исключительных случаях. Например, если человек нарушил правила дорожного движения либо вовремя не оплатил коммунальные услуги, ему дается определенный срок на добровольную уплату. Если он этого не делает, тогда вопрос решается в суде. И только если есть решение суда или нотариальная надпись, возможно бесспорное взыскание средств, просто так их никто не заберет. Такие принципы действовали до 1 января, они сохранились и сейчас.

Если физлицу нужно заплатить штраф за превышение скорости, безбилетный проезд в общественном транспорте или долг по коммуналке, и он его самостоятельно платит, в АИС ИДО эта информация не попадает.

- Откуда могут списать деньги? Какова последовательность списания средств?

- Сразу же о списании денежных средств со счетов в банке речь не идет.

Если у человека есть место работы либо другой источник выплаты (например, стипендия, пособие, пенсия и т.д.), то изначально взыскатель обращается с исполнительным документом суда к нанимателю или другому источнику выплаты официального дохода. И наниматель удерживает из зарплаты должника в каждом конкретном случае определенный размер средств, который регламентирован законодательством, - не более 50%, 30% или 10%. Это зависит в том числе от вида дохода - стипендия, пенсия, пособие, зарплата. Такие же правила действовали до 1 января.

Если средства удержаны нанимателем в полном объеме, то в таком случае в АИС ИДО никакая информация о долгах со стороны взыскателя не направляется.

Если нет источника выплаты дохода, тогда взыскатель обращается в обслуживающий его банк с платежным требованием и решением суда о взыскании. Если платежных требований с решениями судов от разных взыскателей несколько, АИС ИДО определяет общую сумму долга, запрашивает у банков информацию, сколько есть доступных средств у должника.

Банки отвечают в течение 15 минут, и система дает указание о списании денежных средств в тот банк, который информировал о наличии достаточной для исполнения обязательства суммы.

Если долг в белорусских рублях - система направит указание о списании денежных средств с текущего счета в белорусских рублях. Если денег на нем нет, а есть счет в иностранной валюте, то средства будут списаны с такого счета. При этом с 1 января 2020 года при списании денежных средств со счетов в иностранной валюте будет применен курс Нацбанка. Раньше денежные средства списывались по курсу коммерческого банка.

При отсутствии средств на указанных выше счетах АИС ИДО направит указание на списание денежных средств со счета по учету вклада (депозита), и в последнюю очередь - с текущего счета с доступом банковской платежной карты (это, как правило, зарплатные счета) и электронного кошелька.

- Отдельное уведомление, что списали средства, будет? Сейчас много говорят о мошенниках, которые снимают деньги с карточек. Как понять, что списали долг, а не украли деньги?

- Возможность уведомления клиента и способы такого уведомления могут быть определены в договоре между банком и его клиентом.

Если вы увидели списание денег со счета, но ничего сами не оплачивали, надо сразу же обратиться в банк и уточнить, что произошло. Это правило на все случаи жизни и первое действие, которое нужно сделать. Если это действительно списана задолженность, в банке обязательно есть вся информация, куда и кому перечислены деньги.

Обращаем внимание, что для должника списание средств с его счета все равно не будет неожиданностью. Вы в любом случае будете знать о своем долге (штрафе), кому и сколько должны. Такая информация будет доведена до должника судом, госорганом или другим уполномоченным лицом, вынесшим соответствующее решение (постановление, протокол).

- Если есть долг перед банком по кредиту, система тоже заберет его у меня?

- Если мы говорим о кредитных договорах или договорах на комплексное банковское обслуживание, то при подписании нужно внимательно читать их. В договоре может быть предусмотрено, что в случае возникновения долга перед банком кредитополучатель разрешает банку списать денежные средства в счет погашения задолженности со счетов, открытых в этом банке, без отдельного представления плательщиком платежной инструкции. В этом случае банк с учетом условий договора, подписанного кредитополучателем, списывает денежные средства с его счета, минуя АИС ИДО.

Таким образом, если вы не заплатили по кредитному договору, банк списывает эти средства по одной простой причине - в кредитном соглашении вы разрешили банку списывать свой долг. Это совершенно другие взаимоотношения.

Если у вас по какой-то причине сложилась трудная жизненная ситуация, уменьшился доход и выплачивать кредит становится сложнее, нужно прежде всего обратиться в банк. Как правило, банки идут навстречу своим клиентам, попавшим в сложную ситуацию.

- Сколько времени система будет отслеживать, есть у должника на счетах деньги или нет?

- Если есть долг, но нет денег, информация о неисполненных денежных обязательствах должника находится в системе 5 лет. Если в течение этого времени на счет поступила какая-то сумма - даже если это будет Br1 - она будет списана в счет долга. То есть мониторинг информации о поступлении средств происходит на протяжении 5 лет, пока обязательство не будет исполнено полностью или отозвано (или его исполнение может быть приостановлено).

Как показывает практика, взыскатели при отсутствии у должника средств обращаются к органам принудительного исполнения. В этом случае долг будет погашаться и за счет имущества должника. Эти процедуры уже не касаются АИС ИДО.

- Как физлицу узнать, сколько и какие у него долги? Можно обратиться в АИС ИДО?

- В задачи АИС ИДО не входит сбор информации обо всех долгах гражданина. Если вы хотите узнать, есть ли у вас штраф за превышение скорости, - проверяйте в базе МВД, долг по коммунальным платежам - в системе ЕРИП и т.д. В этом плане ничего не поменялось.

В АИС ИДО не все долги. Например, если законодательством установлен срок уплаты какого-то штрафа и этот срок еще не истек, то в системе информации о нем просто не будет. Если же долг не уплачен и наступил час Х, тогда на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса платежное требование на взыскание такого долга появится в системе.

Информацию о принятых АИС ИДО платежных требованиях, а также о ходе их исполнения физлицо может получить, обратившись в обслуживающий банк. Сама система без запроса не информирует физлиц.

- А если после обжалования решение суда отменили?

- Ситуация, когда должник обжаловал решение суда и нужно прекратить взыскание, возможна. Однако бывает, что взыскатель по какой-то причине не торопится отзывать из системы свое платежное требование. Тогда должник - физлицо может через свой обслуживающий банк отозвать такое требование, предъявив соответствующее решение суда с заявлением.

Банк, получив заявление физлица с решением суда, отправляет в систему указание отозвать платежное требование. За возвратом уже списанных денежных средств необходимо обращаться к их получателю.

- Какие изменения с вводом АИС ИДО появились для юрлиц?

- Для юрлиц система обеспечивает оперативность обращения взыскания и избежание многократного списания. Если раньше один долг могли списать сразу с нескольких счетов в нескольких банках, то теперь эта ситуация исключена.

В АИС ИДО со стороны государства принимают участие 6 госорганов, у которых согласно законодательству есть право направлять требования в систему. Это Министерство по налогам и сборам, Фонд социальной защиты населения, Министерство финансов, Комитет госконтроля, Государственный таможенный комитет и Министерство юстиции. Такие прямые участники системы сами принимают решение и направляют в систему свои платежные требования.

Все другие органы, субъекты хозяйствования и физлица выступают как косвенные участники системы, то есть они должны направлять в систему свои платежные требования, оформленные на основании решений суда или исполнительных надписей нотариуса, через обслуживающие их банки, поскольку безналичные расчеты осуществляются через банки.

- Если все-таки спишут денег больше, чем надо было, как АИС ИДО вернет их?

- Возврат денежных средств через систему не происходит, потому что АИС ИДО - информационная аналитическая система.

Если, к примеру, налоговая инспекция предъявила сумму к уплате Br100, а вы представили уточненную декларацию на Br60, то за возвратом вы идете не в банк или АИС ИДО, а в налоговую инспекцию. Эта процедура прописана в законодательстве: вы обращаетесь в налоговую инспекцию с заявлением, есть срок его рассмотрения. Если принимается решение, что вам должны вернуть Br40, то дальнейшие действия - за налоговой инспекцией. В этой процедуре никаких изменений не произошло.

Если говорить в целом, то и для физических, и для юридических лиц система взыскания долгов не поменялась. АИС ИДО не распоряжается чьими-то деньгами, такое право есть только у владельца счета. Если есть долг, то сумма взыскивается только по решению суда, исполнительной надписи нотариуса или решению государственного органа.

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