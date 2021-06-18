Биометрические документы начнут выдавать белорусам с 1 сентября. Они более функциональны и имеют высокую степень защиты. Сколько будут стоить новые документы и как их можно получить корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

- Алексей Юрьевич, какое количество биометрических документов появится в Беларуси и какие преимущества они предоставляют своим обладателям?

- В Беларуси появятся 8 новых видов документов. Это биометрические документы, удостоверяющие личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой, где содержится информация о владельце карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах,​ его биометрические данные (фотография и отпечатки пальцев) и прикладная программа, реализующая функцию выработки электронной цифровой подписи (ID-карта). Точнее, будут выдаваться - идентификационная карта гражданина Беларуси, биометрический вид на жительство иностранного гражданина и лица без гражданства. При этом пять биометрических паспортов предназначены исключительно для выезда за границу или въезда в Беларусь. Это биометрический паспорт гражданина Беларуси, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, а также проездные документы беженца и лица без гражданства.

Если говорить о преимуществах, то это в первую очередь повышение степени защиты документов от подделки. Невозможно будет подделать и сведения, которые хранятся на так называемых электронных носителях информации. Благодаря ID-карте гражданин сможет реализовать электронную цифровую подпись, а также получать достаточно большое количество электронных услуг не выходя из дома, путем контакта с различными информационными ресурсами, которые обеспечивает Национальный центр электронных услуг. К примеру, гражданину требуется получить справку из налоговой или о составе семьи, или какие-либо другие юридически значимые документы. Зарегистрировавшись на Национальном правовом портале электронных услуг, с помощью своей электронно-цифровой подписи он сможет подписать это обращение в электронном виде и опять же в электронном виде получить необходимый документ.

- На ID-карту будет занесено большое количество информации, кто будет иметь к ней доступ?

- В отличие от действующего паспорта был реализован такой принцип, чтобы визуальные части ID-карты содержали основные изображения и персональные данные владельца, которые позволяют его однозначно идентифицировать. Так, на лицевой стороне ID-карты можно увидеть: цифровой фотопортрет владельца,​ фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дату рождения, пол, гражданство (подданство), идентификационный номер, а также вид документа, его номер, срок окончания действия, изображение подписи владельца, достигшего четырнадцатилетнего возраста. ​​Оборотная сторона содержит: код государства рождения владельца, дату выдачи документа, код выдавшего его органа, черно-белую фотографию владельца, двухмерный штрих-код, содержащий закодированную информацию о владельце документа (фамилию, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения), информацию о документе (номер, дату выдачи и срок действия) и идентификационный номер.

Следует отметить, что двойное использование фотографии (цветной - на лицевой стороне и черно-белой - на оборотной), а также наличие штрих-кода защищают документ от подделки.

Данные сведения позволят визуально идентифицировать личность гражданина без специальных считывающих устройств, определить срок действия документа для решения ряда вопросов, требующих удостоверения личности владельца идентификационной карты. Кроме этого, ID-карта содержит два приложения: ИКАО (необходимое для выезда за границу цифровое фото, биометрические и персональные данные) и криптографическое (выработка и проверка электронной цифровой подписи владельца карты, идентификация владельца карты в государственных информационных системах и ресурсах (ГИС(Р). В перспективе, при условии заключения соответствующих международных договоров, возможно использование идентификационной карты гражданина Беларуси и для выезда за границу. В таком случае получение биометрического паспорта не потребуется.

ID-карта будет выдаваться гражданам с 14 лет сроком на 10 лет, а также с момента рождения по желанию законных представителей несовершеннолетнего ребенка сроком действия - на 5 лет. Биометрические документы функциональны, удобны, практичны и долговечны.

- Отметки о браке и детях не будут заноситься в биометрические документы?

- Эти сведения не содержатся в ID-карте, но есть в информационных ресурсах МВД и будут предоставляться всем заинтересованным, если у них есть на то полномочия (без согласия физического лица) или при наличии такого согласия, выраженного в электронной форме. Это в том числе касается информации о детях, браке, а также месте жительства.

- Если вдруг потерял ID-карту, другой человек сможет ей воспользоваться?

-​ До первого сотрудника, который компетентно заявит, что карта, которую ты предъявляешь, тебе не принадлежит. Потому что он сумеет сличить фотографическое изображение лица, которое внесено на ID-карту и которое ее предъявляет. Гражданин, утерявший ID-карту, должен будет обратиться в соответствующие подразделения для того, чтобы признать ее недействительной, а также аннулировать электронную цифровую подпись.

- Какой международный опыт учитывался при разработке биометрических документов?

- Фактически этот проект реализовывается на территории Беларуси более 5 лет. Мы изучили все передовые технологии и программное обеспечение, всю технику, которая собирает биометрические данные. И благодаря определенному симбиозу, нашли для Беларуси оптимальное решение соотношения цены и качества. То есть это сама стоимость проекта, а также стоимость биометрических документов для граждан Беларуси и иностранцев, постоянно проживающих на территории страны. Все это сделано для того, чтобы стоимость проекта не перекладывать на граждан и при этом выдавать надежные документы за достаточно невысокую плату.

- Когда в Беларуси начнут выдавать биометрические паспорта? И до какого времени будет присутствовать вариативность, когда ты еще можешь оформить бумажный паспорт?

- Указ Президента вступает в силу с 1 сентября и именно с этого дня мы начинаем прием заявлений граждан во всех подразделениях по гражданству и миграции как на оформление биометрических документов, так и на получение всем привычного бумажного паспорта. То есть государство предоставило гражданам возможность выбора - получать как паспорт старого образца, так и биометрические документы. При этом лицо, получившее биометрический документ, в последующем паспорт старого образца уже не получит. Для иностранцев установлено однозначное требование по получению биометрических документов вида на жительство и биометрических проездных документов.

- Как долго такая вариативность для белорусов будет сохраняться?

- В Указе Президента сроков никаких не оговорено. То есть фактически действие паспорта старого образца ограничено тем сроком, который указан в документе.

- Если говорить о сроках и стоимости оформления новых документов?

- При определении ставки государственной пошлины использовался дифференцированный подход. Так, для социально уязвимых категорий граждан (пенсионеры, инвалиды I и II группы) размер государственной пошлины за выдачу идентификационной карты составит одну базовую величину (в настоящее время 1 БB - Br29), а биометрического паспорта - 1,5 базовые величины, что является себестоимостью изготовления данных документов.

Дети до четырнадцати лет освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу (обмен) идентификационной карты. Для иных граждан госпошлина за идентификационную карту составит 1,5 базовые величины, за биометрический паспорт - две базовые величины. За биометрические виды на жительство и проездные документы - 2 базовые величины. Биометрические данные граждан будут собираться на специальных комплексах, установленных в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел, а также в заграничных учреждениях Беларуси. Впервые идентификационную карту возможно получить только в подразделении по гражданству и миграции по месту регистрации, а вот обменять ее - уже в любом из соответствующих подразделений страны.

Максимально модернизирована и сама процедура - заявление заполняется автоматически, гражданину необходимо только сверить данные, указанные в нем, и проставить свою подпись. Это же касается и получения биометрического паспорта - за его получением (при наличии идентификационной карты) гражданин сможет обратиться в подразделение по гражданству и миграции в удобном для него населенном пункте. Таким образом, для того чтобы получить биометрические документы, лицо должно в подразделение по гражданству и миграции предъявить только оплату государственной пошлины и свой паспорт гражданина Беларуси. Остальное за него сделает сотрудник, информационная система и время обслуживания населения будет существенно уменьшаться.

Дополнительно следует отметить, что биометрический паспорт возможно получить только при наличии идентификационной карты. Граждане, часто выезжающие за границу, оценят и то, что появится возможность иметь два биометрических паспорта одновременно. Например, один паспорт возможно подать в посольство для получения визы, а по второму выехать за границу.

Предусмотрена возможность выезда сотрудников подразделений по гражданству и миграции к гражданам, неспособным передвигаться самостоятельно. В таких случаях сбор сведений производится при помощи переносных комплексов, помещающихся в складной чемодан, что обеспечивает их мобильность и позволяет развернуть необходимое оборудование в неординарных условиях (больницы, тюрьмы, и т.д.).

Сокращены сроки выполнения административных процедур, связанных с выдачей и обменом биометрических документов. В настоящее время в общем порядке паспорт оформляется до 30 дней, в ускоренном и срочном - 15 и 7. Биометрические документы будут оформляться - до 15 рабочих дней в общем порядке, 10 и 5 рабочих дней - в ускоренном и срочном. Сроки оформления паспорта старого образца фактически не меняли, потому что технология выдачи остается неизменной. ​

- Ожидаете ли большой ажиотаж желающих оформить новые документы? Готовы ли вы к этому?

- У нас еще есть три месяца. Но будем однозначно проводить тренировки сотрудников подразделений до того, как начать прием документов от населения. Это позволит посмотреть надежность системы, быстроту ее действия и оперативность выдачи соответствующих документов. Кроме того, в ряде крупных подразделений реализован принцип электронной очереди. А в​ следующем году мы планируем решить этот вопрос с помощью предоставления возможности записаться на подачу заявления, в том числе с помощью интернета, и выбрать для себя оптимальное время. Мы думаем, что все эти новшества также минимизируют количество лиц, которые на первом этапе будут обращаться в подразделения по гражданству и миграции за оформлением документов по новой технологии. Мы также предполагаем, что часть населения предпочтет на первом этапе документы старого образца для того, чтобы получать пока бумажный паспорт гражданина Республики Беларусь.

В отношении владельцев бумажного варианта ничего не меняется. Государство не ограничивает​ их в правах на территории страны. Это точно такой же документ, удостоверяющий личность, как и новые биометрические документы. Просто владелец биометрических документов получает определенные преференции, преимущества, имеет электронную цифровую подпись​ и является более мобильным в отношении электронного правительства, государства и чиновников. В том числе Национальный банк работает над тем, чтобы гражданин с помощью ID-карты мог участвовать в платежной системе Беларуси. Сначала нужно стартовать с проектом, потом уже к нему будут предоставляться дополнительные преференции и бонусы.

- Вы отмечали, что биометрические документы имеют высокую степень защиты. Что дает основания это утверждать?

- Во-первых, мы проводили соответствующие испытания. Во-вторых, при производстве биометрических документов применяются самые передовые технологии и 90% из составляющих этих документов производится на территории Беларуси. То есть мы только по некоторым позициям зависим от внешних поставщиков. Кроме того, при их персонализации были​ использованы передовые технологии для того, чтобы практически было невозможно их подделать или перезаписать информацию, которая имеется на электронном чипе.

- Выдача новых документов не повлечет дополнительно увеличение количества сотрудников соответствующих подразделений?

- Однозначно нет. Мы используем принцип перераспределения штатной численности сотрудников подразделений по гражданству и миграции, исходя из тех приоритетов и задач, которые в настоящее время возникают.

- И в заключение что бы вы посоветовали белорусам, каким документам отдать предпочтение?

- Я думаю, что в пользу биометрических технологий. Очень часто граждане теряют паспорта, а ID-карта - это серьезный документ, который может быть использован при достаточно большом спектре жизненных ситуаций. Поэтому мы, конечно, рекомендуем гражданам постепенно в рамках плановой паспортизации менять свои документы на документы уже нового поколения.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-