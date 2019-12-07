В современном цивилизованном мире кажется, что проблема отсутствия у кого-то гражданства должна быть исключена. Тем не менее, пожалуй, нет государства, которое могло бы похвастаться тем, что полностью решило эту задачу. Поэтому в 2014 году Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) запустило 10-летнюю кампанию #IBelong ("Я принадлежу"), предложив странам план из десяти шагов. О том, как этот план реализуется в Беларуси, насколько вообще для страны актуальна проблема безгражданства, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

- Для начала стоит, пожалуй, пояснить разницу между гражданством, безгражданством и этнической принадлежностью, ведь зачастую общество не до конца ее понимает. Или такой проблемы уже нет?

- Действительно, разбираться в этих понятиях надо. Если коротко, то лицо без гражданства - это человек, у которого нет гражданства ни одного государства и, соответственно, связи со страной проживания. Этническая принадлежность не исключает гражданство. Человек может одновременно относиться к какой-то этнической группе и быть гражданином какой-то страны. Возьмем, например, Францию: порядка 80% жителей являются одновременно этническими французами и гражданами страны. Еще часть населения - выходцы, например, с Африканского континента. Несмотря на другую этническую принадлежность, у всех французские паспорта, т.е. они являются гражданами Франции. Резюмируя, гражданство - это юридическая связь с государством, в то время как этническая принадлежность такой связи не имеет.

- Сколько в Беларуси проживает лиц без гражданства, сокращается ли их количество? И почему вообще существует эта проблема?

- На 1 июля этого года в Беларуси проживали 6,3 тыс. людей без гражданства. Такую статистику предоставляет Министерство внутренних дел Беларуси. Больше всего выходцев из Латвии, Российской Федерации и Казахстана. В целом можно говорить о том, что 99% лиц без гражданства, проживающих в Беларуси, - граждане бывшего Советского Союза. Есть некоторая тенденция к уменьшению числа таких людей, но в целом приведенное количество остается стабильным. Это особенности Беларуси. В принципе же причины отсутствия гражданства бывают разные: пробелы в законодательстве и административных процедурах, которые препятствуют получению гражданства, ситуации вынужденного перемещения и миграции из-за вооруженных конфликтов и т.п., а еще при образовании новых государств или передаче территории между существующими государствами.

- Каков сейчас социальный портрет безгражданства в Беларуси: возраст, пол, образование?

- У нас нет настолько подробной информации, чтобы создать всеобъемлющий образ. Из тех данных, которые нам известны, можно говорить о том, что такие люди имеют схожие культурные особенности, поскольку многие являются выходцами из стран бывшего СССР. Большинство из них работают. Дело в том, что порядка 98% лиц без гражданства имеют разрешение на постоянное проживание - как и граждане, они имеют доступ к труду и различным услугам в сфере здравоохранения, образования и т.д. Основная масса - 40 лет с небольшим. Детей очень мало, буквально единицы. Согласно статистике, на 30 июня 2019 года в общем количестве лиц без гражданства детей было 71 (или 1,13%), взрослых в возрасте 18-59 лет насчитывалось более 4,6 тыс. (74,21%), 60 лет и старше - 1,55 тыс. человек (24,66%).

- Получается, что гражданства у них нет на протяжении многих лет. Что мешает его получить? Люди сами не хотят или есть какие-то юридические, иные препятствия?

- Ситуации бывают разные. Есть люди, которых, действительно, устраивает такое положение вещей - они живут словно в лимбе. Таков их выбор. С другой стороны, есть и препятствия, и в этой части мы много работаем с властями, прежде всего с МВД, чтобы улучшить ситуацию лиц без гражданства в Беларуси. Во-первых, чтобы обратиться за получением белорусского гражданства, человеку нужно подтвердить наличие у него законного источника доходов. В этой связи хочу привести пример из жизни: общался с женщиной, которая после рождения ребенка взяла декретный отпуск, чтобы ухаживать за ним. В итоге уровень дохода на каждого члена семьи (включая малолетнего на иждивении) оказался недостаточным (этот уровень считается от размера бюджета прожиточного минимума). Поэтому молодая мама не могла претендовать на получение гражданства. Второй момент, который становится препятствием, - наличие административных правонарушений в течение года. Это могут быть даже такие нарушения правил дорожного движения, как переход дороги в неположенном месте. Если подобные факты накапливаются, человеку приходится ждать год, прежде чем подаваться на получение гражданства.

- Вместе с тем из приведенного примера видно, что женщина без гражданства получала пособие по уходу за ребенком. Есть у этих людей и иные социальные гарантии. Тогда каким рискам подвергаются люди без гражданства в принципе и в Беларуси в частности?

- Главный риск - в невозможности получить гражданство тем, кто хочет это сделать и прилагает для этого усилия. А это одно из важных прав каждого человека. Поэтому мы много работаем, чтобы минимизировать проблему, в идеале - ликвидировать вовсе. Касательно социальных гарантий поясню: выше я говорил в основном о тех людях, у которых есть разрешение на постоянное проживание. Но есть и люди, получившие лишь временное разрешение. У этой категории прав меньше. Это касается получения всего спектра медицинских услуг, высшего образования (для имеющих временное разрешение оно доступно только на платной основе). Кроме того, есть пусть небольшое, но ограничение для всех лиц без гражданства, вне зависимости от правового статуса, по трудоустройству. Они не могут быть взяты на работу, которая предполагает наличие белорусского гражданства. В основном это государственная служба.

- На 70-й сессии УВКБ ООН в октябре в Женеве Беларусь заявила о намерении присоединиться к конвенциям ООН о статусе апатридов 1954 года и о сокращении безгражданства 1961 года. Очевидно, что для этого были выполнены некоторые условия, но, наверняка, еще предстоит работа по совершенствованию законодательства. Расскажите, пожалуйста, об уже пройденном пути и мерах, которые принимаются в Беларуси сейчас по решению проблемы возникновения новых случаев безгражданства.

- В 2014 году совместно с МВД и МИД Беларуси мы организовали конференцию по вопросам безгражданства с привлечением международных экспертов, чтобы повысить осведомленность об этой проблеме в обществе. В 2016 году вступили в силу изменения в закон о гражданстве Беларуси: предоставлена возможность получить гражданство тем детям, которые родились на территории Беларуси и чьи родители являются временно проживающими людьми без гражданства. Прежде только дети лиц, постоянно проживающих в Беларуси, могли получить гражданство по рождению. Считаю, что это большой прогресс. Таким образом сократилось количество факторов для появления новых лиц без гражданства на территории республики.

- А на каком этапе жизни ребенок получает статус гражданина?

- Он приобретает это право с рождения: нужно зафиксировать факт рождения на территории страны и правовой статус родителей. С подтверждающими документами они, соблюдая иные административные процедуры, могут обращаться за гражданством для ребенка, пока тот несовершеннолетний.

Продолжая говорить о принятых мерах, напомню про международную конференцию по безгражданству в декабре 2018 года. В этот раз мы объединили усилия не только с МВД, но и с Исполнительным комитетом СНГ. Тогда мы также предоставили возможность обменяться опытом, практическими советами представителям всех бывших советских республик о том, как они решают проблему в своих странах.

Еще в конце 2017 - начале 2018 годов при поддержке МВД мы провели опрос лиц без гражданства: поучаствовали почти 2 тыс. из них. Изучали проблемы и нужды, которые у них есть, чтобы лучше понимать, на какие вещи следует акцентировать внимание в нашей работе. И постоянно встречаемся с другими министерствами - образования, здравоохранения. Отмечаем, что на тему безгражданства надо обращать внимание и решать эти вопросы системно.

- Вы упомянули обмен опытом с государствами бывшего Советского Союза. Возможно, есть интересные примеры решения проблемы безгражданства в этих и других странах. Какие меры, на ваш взгляд, можно было бы адаптировать для Беларуси?

- Мы в рабочем порядке поддерживаем отношения с коллегами в Украине и Молдове - эти страны недавно присоединились к обеим конвенциям. При этом Молдова, например, имеет самую передовую практику борьбы с безгражданством даже в мировом масштабе. У них хорошо проработано законодательство, правоприменительная практика, эффективно работает механизм определения лиц без гражданства и наделения их правами, документирования и прочее. Интересно, что до октября 2019 года, когда Беларусь заявила о намерении присоединиться к конвенциям, кроме нее на Европейском континенте вне данных договоренностей оставались только Россия, Польша и Эстония.

И отмечу, что, помимо обмена опытом с разными странами, мы постоянно консультируемся с национальными партнерами из государственных органов. Потому что это им в конечном счете заниматься данной работой. Мы должны ориентироваться на их пожелания, специфику белорусских реалий, конкретный опыт в этой области.

- Что собой представляет глобальный план из десяти действий в рамках кампании "Я принадлежу"? И сколько пунктов уже выполнила Беларусь?

- Прежде всего, у этой кампании три основные цели: идентификация лиц без гражданства и должная их защита, предотвращение новых случаев безгражданства, поиск наиболее приемлемых решений для данной категории.

Если говорить конкретно по всем пунктам, то Беларусь демонстрирует определенные успехи. Например, пункт №2 гласит: "Ни один ребенок не должен рождаться без гражданства". В Беларуси этот вопрос решен. Еще один пункт касается обеспечения регистрации всех лиц без гражданства в стране - эта тема также закрыта. Одно из действий - присоединение к конвенциям ООН по безгражданству. Ожидается, что в 2020 году это произойдет. Задача по улучшению качества сбора данных о лицах без гражданства тоже решается. На мой взгляд, в Беларуси в данном направлении многое сделано. К примеру, тот же опрос, который мы осуществили при поддержке МВД.

Что касается действий, по которым предстоит поработать более тщательно, отмечу пункт №1 - разрешение максимального числа ситуаций, связанных с безгражданством. Считаю, что здесь мы еще должны поработать. К примеру, я говорил, что подавляющее большинство апатридов в Беларуси - те, у кого есть разрешение на постоянное проживание. Вместе с этим надо узнать больше о людях, у которых разрешение временное, какие у них есть потребности. И решать, какая помощь нужна, чтобы из статуса временно проживающего они в конечном итоге перешли в статус граждан Беларуси. Конечно, мы имеем в виду тех, кто хочет это сделать.

Лица без гражданства не имеют прописки и поэтому сталкиваются с различными проблемами - не могут получить доступ к важным услугам. С безгражданством связана проблема лиц, работающих нелегально или не на полную ставку. В этом случае они не могут подтвердить свои источники доходов, как итог - претендовать на получение гражданства. По всем этим вопросам нам предстоит работать совместно с властями. Поделюсь некоторыми планами на будущее. В 2020 году совместно с МВД у нас запланирована реализация проекта, который нацелен на наиболее уязвимую категорию лиц без гражданства - тех, кто имеет все необходимые документы для обращения за получением гражданства либо разрешения на постоянное проживание, но у них банально не хватает денег на государственную пошлину. Схема действий будет такой: как только эти люди идентифицированы (мы знаем, кто они и где проживают), каждому из них будет оказана адресная финансовая помощь. Средства на эти цели выделит УВКБ ООН. Надеемся, что рано или поздно все они получат белорусское гражданство, если будут в этом заинтересованы.

В заключение подчеркну, что все эти десять действий - не обязательное руководство. Каждая страна, которая участвует в кампании, исходит из своей ситуации и берется за те действия, которые реально может выполнить. Прекращение безгражданства во всем мире - цель амбициозная, но достижимая. Все больше показательных примеров того, как изменения в законах и процедурах некоторых стран меняют ситуацию к лучшему, устраняя несправедливость в обществе.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-