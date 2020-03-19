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19 марта 2020, 08:22
Владимир Базанов

Чемпионат Беларуси по футболу стартует по расписанию

Владимир Базанов
Владимир Базанов
Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола"

Юбилейный 30-й чемпионат Беларуси по футболу, несмотря на коронавирус, вышел на старт. Сегодня состоятся первые матчи. О начале нового сезона и перспективах развития этого вида спорта в стране корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов.

- Владимир Александрович, могут ли болельщики не беспокоиться по поводу заражения коронавирусом на трибунах? Будет ли какой-то специальный контроль перед входом на стадионы?

- Еще до матча за Суперкубок Беларуси и четвертьфиналов Кубка страны мы разместили на своем сайте методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Что касается самих стадионов, никакого специального контроля на входах не планируется.

- Раньше было много нареканий на слишком строгий досмотр со стороны милиции. Что изменится в этом сезоне?

- На днях в Доме футбола АБФФ инициировала встречу представителей МВД со специалистами по безопасности и специалистами по работе с болельщиками клубов высшей и первой белорусских лиг. Надеемся, что в сезоне 2020 года нам удастся наладить конструктивный диалог и добиться прогресса в этом направлении. Очень важно, чтобы болельщики также шли навстречу и по возможности заранее приходили на стадионы.

- Какие чисто спортивные новшества ждут участников и зрителей предстоящего чемпионата страны?

- Появился новый гимн, который будет звучать перед каждым матчем сильнейшего дивизиона страны. Мы усовершенствовали церемонию оформления начала встреч, добавили некоторые декоративные элементы. Кроме того, с сезона-2020 у первой лиги появился титульный партнер и обновился логотип.

- Только ли прошлогодние лидеры - брестское "Динамо", БАТЭ, "Шахтер", минское "Динамо" - будут вести борьбу за медали? Кто может выстрелить и потеснить многолетних фаворитов?

- В прошлом сезоне борьба шла практически до последнего тура. Помимо названных клубов высокие задачи в новом сезоне ставят "Ислочь" и "Торпедо-БелАЗ". А вообще, сюрприз могут преподнести и другие команды. У нас достаточно ровный чемпионат, о чем свидетельствует количество очков, которое лидеры потеряли в матчах с командами из нижней части таблицы в прошлом сезоне.

- Игроки из национального чемпионата в последнее время составляют костяк главной команды страны. Если судить по предсезонным спаррингам и кубковым матчам, появились ли молодые звезды, которые смогут усилить команду Михаила Мархеля?

- Этот вопрос лучше адресовать самому тренеру сборной страны. Но вы видели, что на февральский сбор национальной команды было вызвано достаточно много молодых футболистов. В победных матчах против Узбекистана и Болгарии дебютировали семь человек. Дмитрий Подстрелов отметился первым голом, а Егор Хаткевич здорово отыграл в воротах в Софии. Знаю, что тренерский штаб рассчитывает и на лучшего бомбардира прошлого сезона Илью Шкурина, который зимой перешел в московский ЦСКА. Думаю, и в новом сезоне нашего элитного дивизиона также появятся игроки, которые обратят на себя внимание тренерского штаба национальной сборной.

- В связи с переносом ЕВРО-2020 отложены и сроки матчей плей-офф Лиги наций. Как изменятся планы подготовки национальной сборной? Планируется ли провести спарринги?

- Все решения касательно дат проведения международных турниров принимает УЕФА. Здесь мы во много зависим от него. На данный момент матч с Грузией перенесен на июнь, но у нас пока нет точной даты. И в последнем заявлении УЕФА было сказано, что все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. До окончательного решения по дате проведения матча мы не можем говорить о планах подготовки команды.

Игорь ХАДАСЕВИЧ

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