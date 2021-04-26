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Интервью
26 апреля 2021, 19:40
Сергей Алейник

Чернобыльская тема с трибуны ООН в Нью-Йорке

Сергей Алейник
Сергей Алейник
Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня состоялось памятное мероприятие по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла катастрофа, которая затронула многие европейские страны, но наиболее пострадали Беларусь, Украина, Россия. Наша страна на национальном уровне многое сделала и продолжает делать для ликвидации последствий аварии, привлекая в том числе внимание международного сообщества к чернобыльской проблематике. Важность этого подчеркнул в интервью корреспонденту БЕЛТА заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник, который рассказал о том, что по инициативе Беларуси 26 апреля под эгидой ООН отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

- Сергей Федорович, какие мероприятия были проведены внешнеполитическим ведомством в годовщину чернобыльской катастрофы?

- Сегодня по всей стране проходят памятные церемонии по случаю этой скорбной даты. От МИД Беларуси я принял участие в мероприятии, приуроченном к 35-й годовщине чернобыльской катастрофы, в парке Дружбы народов. Делегация нашего министерства возложила корзину цветов к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" и отдала дань героизму и самопожертвованию ликвидаторов. Участвовало также руководство других республиканских органов, представители общественных объединений, дипломатического корпуса и неравнодушные граждане.

В канун этой даты был организован ряд мероприятий. В частности, 20 апреля белорусской стороной в онлайн-формате проведена международная конференция "Чернобыль 35 лет спустя. Равные социально-экономические возможности и перспективы устойчивого развития пострадавших территорий". Она была организована МЧС при содействии Министерства иностранных дел и страновой команды ООН в Беларуси. В конференции участвовал национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко. Состоялся обмен информацией об итогах выполнения национальных и международных проектов, определены актуальные задачи и перспективы устойчивого развития пострадавших регионов в контексте достижения ЦУР.

Кроме того, 23 апреля состоялось заседание межучрежденческой целевой группы ООН во главе с Администратором ПРООН. Данная группа ООН координирует деятельность ряда международных структур и заинтересованных стран по тематике чернобыльского сотрудничества. Председателем является Администратор ПРООН Ахим Штайнер. В группу входят более 10 международных организаций, включая ПРООН, МАГАТЭ, ВОЗ, ЮНЕП, ФАО, Всемирный банк. Участники заседания рассмотрели результаты международного чернобыльского сотрудничества за последний год и обсудили дальнейшее взаимодействие в этой области на международном уровне.

- Беларусь является автором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы", а также инициатором Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.

- Несмотря на достижения по возрождению пострадавших районов, многое еще предстоит сделать. Безусловно, тема последствий чернобыльской катастрофы сохранит свою актуальность в долгосрочной перспективе. Беларусь продолжает укреплять международное сотрудничество по устранению последствий аварии, рассматривая эту задачу как один из приоритетов устойчивого развития пострадавшего региона. Мы заинтересованы в активизации взаимодействия для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на пострадавших территориях. Беларусь предпринимает активные шаги в этом направлении.

Так, по инициативе нашей страны в 2016 году Генеральная Ассамблея ООН приняла консенсусом новую чернобыльскую резолюцию "Долговременные последствия чернобыльской катастрофы". Эта резолюция, которая принимается на трехлетней основе, провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Трагедия, случившаяся на ЧАЭС в 1986 году, с 2016-го вошла в международный календарь в память о тех, кто ценой своей жизни помогал ликвидировать последствия той аварии.

Основной посыл резолюции: необходимо продолжать сотрудничество под эгидой ООН для достижения устойчивого развития пострадавших регионов и населения через партнерство, инновации и инвестиции. В документе отражены вклад международного сообщества, включая системы ООН, в восстановление и развитие пострадавших регионов и особая координирующая роль Программы развития ООН в этой деятельности. Резолюция призывает государства-члены и учреждения системы ООН к дальнейшему укреплению стратегических связей, налаживанию альянсов и мобилизации ресурсов для развития территорий, затронутых чернобыльской катастрофой.

- Как в ООН отмечен сегодняшний день и каковы перспективы взаимодействия по этой теме с организацией?

- Сегодня, 26 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось специальное памятное мероприятие по случаю 35-й годовщины катастрофы. Постоянный представитель Беларуси при ООН зачитал обращение министра иностранных дел Владимира Макея к участникам. Министр призвал всех заинтересованных партнеров к активизации международного чернобыльского сотрудничества для содействия реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в пострадавших регионах, а также к преодолению последствий пандемии COVID-19.

Хотел бы отметить, что Беларусь всегда последовательно привлекала внимание к этой теме в ООН, а не только в юбилейные даты. Кстати, реклама нашумевшего американского мини-сериала "Чернобыль", созданного The Mighty Mint, Sister Pictures и Word Games для HBO и Sky в 2019 году, началась с подачи Беларуси, когда в штаб-квартире ООН 26 апреля 2019 года по случаю Международного дня памяти о чернобыльской катастрофе была организована презентация этого мини-сериала. Был показан отрывок этого фильма. Мировая премьера состоялась 6 мая 2019 года.

Хочу также подчеркнуть, что у нас есть надежные международные партнеры, с которыми мы сотрудничаем по чернобыльской теме уже многие годы. В частности, хотел бы обратить внимание на эффективную поддержку и помощь по линии ирландской неправительственной организации "Международный проект детям Чернобыля".

В настоящее время по линии Программы развития ООН прорабатывается вопрос создания чернобыльской инвестиционной платформы на базе технопарка Полесского государственного университета, которая предполагает привлечь "под один зонтик" белорусские предприятия с использованием инновационных технологий, инвесторов и доноров с учетом специфики развития районов. Во время выездного практикума, который состоялся 26 марта в Костюковичах Могилевской области с участием национального координатора по достижению ЦУР Анатолия Исаченко, были рассмотрены возможности реализации инвестиционных проектов для развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Во время мероприятия ПРООН презентовала концепцию чернобыльской инвестиционной платформы.

Рассчитываем на дальнейшую лидирующую роль ООН в объединении международного сообщества и учреждений системы ООН, укреплении стратегических партнерств, привлечении инноваций и инвестиций для устойчивого социально-экономического развития пострадавших территорий.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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АЭС ООН Чернобыль
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