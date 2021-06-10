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10 июня 2021, 16:23
Вадим Скрипченко

Четыре вопроса перед чемпионатом Европы по футболу

Вадим Скрипченко
Вадим Скрипченко
Футбольный тренер

Уже завтра на римском стадионе "Олимпико" матчем между сборными Италии и Турции стартует перенесенный Евро-2020. Помимо ограничений, связанных с пандемией, нынешний чемпионат Европы по футболу будет уникален тем, что впервые в истории пройдет в 11 городах 10 стран. Как это отразится на игре команд, кто выглядит фаворитом турнира, какая сборная может преподнести сюрприз? На эти и другие вопросы ответил футбольный тренер Вадим Скрипченко.

Кто главные фавориты турнира?

- Первый претендент на победу - Франция. Действующий чемпион мира обладает, пожалуй, самым мощным составом, а с возвращением в сборную Карима Бензема стал только сильнее.

Второй - Португалия, действующий чемпион Европы. Там очень серьезная группа атаки по индивидуальностям. Есть Бруну Фернандеш, который провел шикарный сезон в "Манчестер Юнайтед". Андре Силва стал одним из лучших бомбардиров бундеслиги. Тот же Жоау Фелиш внес немалый вклад в чемпионство мадридского "Атлетико". Конечно, не стоит сбрасывать со счетов Криштиану Роналду. Учитывая, что в этом сезоне он не выиграл ничего существенного с "Ювентусом", у него будет сумасшедшая мотивация взять трофей в сборной, ведь этот амбициозный игрок всегда хочет и способен побеждать.

Третий - Бельгия. У Роберто Мартинеса собралась достойная команда, и даже без Кевина Де Брюйне, который пропустит матчи группового этапа, она без проблем должна выходить в плей-офф. Уже там возвращение полузащитника "Манчестер Сити" может придать сборной Бельгии необходимый импульс, чтобы добраться как минимум до полуфинала.

Также пошуметь на Евро способна сборная Англии. Там подобралась интересная молодая команда, агрессивно действующая в

атаке.

Будет интересно наблюдать за сборными Италии и Нидерландов, но не могу их причислить к фаворитам. Собственно, как и Германию. После провала на ЧМ-2018 в команде произошла определенная смена поколений, поэтому необходимо время, чтобы вернуть подобный статус. Плюс немцы попали в "группу смерти" с Францией, Португалией и довольно крепкой сборной Венгрии. Однако принижать возможности подопечных Йоахима Лева и говорить, что они ни на что не будут претендовать, тоже не хочется, особенно учитывая возвращение в команду Маттса Хуммельса и Томаса Мюллера, которые явно добавят мастерства и опыта сборной. Плюс последние лет 20 немцы постоянно добирались до финальных стадий на крупных турнирах. Так что тут все может произойти, но, повторюсь, в явных фаворитах Германию я не вижу.

Какая сборная может преподнести сюрприз?

- Мне кажется, украинцы способны удивить. По крайней мере, мне бы очень хотелось, чтобы команда Андрея Шевченко смогла преподнести громкий сюрприз. Там собрался классный состав. Есть Руслан Малиновский, который в последние месяцы набрал отличную форму и тащил на себе "Аталанту" в зону Лиги чемпионов. Здорово проявляет себя в "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого Пеп Гвардиола поставил в основе на финал ЛЧ. Вообще, сборная Украины за последние годы показала серьезный прогресс. Шевченко проделал отличную работу, видна тренерская рука. Мне очень нравится игра, которую демонстрируют украинцы в последние два года: агрессивная, активная команда, есть баланс между атакой и обороной и при этом отсутствуют явные слабые места.

Как выступят наши другие соседи: Россия и Польша?

- Тяжело ответить однозначно. Россия попала в серьезную группу. Понятно, что явный фаворит там Бельгия. Дания - тоже крепкая сборная, хоть и не топ. Россиянам вполне по силам выйти из группы с 2-го места. Тем более у команды Станислава Черчесова есть преимущества: два первых матча группового этапа они играют в Санкт-Петербурге, а дома, как говорится, и стены помогают.

Что касается Польши, то анализировать состав не имеет смысла, когда в обойме есть Роберт Левандовский. Нападающий такого уровня, имеющий серьезную мотивацию и стремление, способен без особых сложностей вытащить свою сборную в плей-офф. А уже на что дальше готовы замахнуться поляки, судить не буду.

Отразится ли измененный формат Евро-2020 на игре команд?

- На мой взгляд, этот фактор будет иметь значение. Большая разница - играть в одном месте или постоянно переезжать. Тут, конечно, сборные, которые будут выходить на матчи в своей стране, получат серьезное преимущество благодаря хозяйскому статусу. Тем более разрешили присутствовать болельщикам на трибунах. Также важно, как будет проходить в условиях постоянных переездов и перелетов восстановление футболистов в физическом и психологическом плане.

Понятно, что все профессионалы и готовятся к топ-турниру, но в таких условиях и игроки, и тренеры оказываются впервые. Очень интересно понаблюдать, как новшество отразится на командах, особенно фаворитах.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-

Теги
футбол чемпионат Европы
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