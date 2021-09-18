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Интервью
18 сентября 2021, 12:57
Снежана Кавриго

Что делать, если работа стала не в радость?

Снежана Кавриго
Снежана Кавриго
Заведующая минским Городским центром здоровья

Когда к нашим ежедневным переживаниям и заботам, личным тревогам прибавляются, прямо скажем, не самые позитивные последствия пандемии COVID-19, добавляет стресса сложная экономическая и политическая ситуация, где тут разглядеть набирающее силу профессиональное выгорание. А между тем, эта проблема никуда не делась. Заведующий Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго предостерегает: запустив профвыгорание, можно и невротические расстройства заработать. В интервью БЕЛТА она рассказала, как вовремя заметить признаки проблемы и для чего в трудовых коллективах нужны штатные психологи.

- Мы с вами живем в мире стресса, - отметила она. - И начать я хотела бы с того, что стресс бывает как отрицательный, так и положительный. Это важный момент. Стресс - своеобразное свойство организма по адаптации к изменяющимся условиям. Он является пусковым механизмом к развитию. В то же время любой из стрессов - отрицательный и положительный - впоследствии может привести к профессиональному либо эмоциональному выгоранию.

Если говорить в принципе о синдроме эмоционального выгорания, то это специфические деформации качества личности при выполнении привычных, повседневных обязанностей.

Проявляется это в том, что если раньше человек был мотивирован, горел, что называется, своей работой, то вдруг что-то пошло не так. Пропал интерес, появилось безразличие к своим привычным действиям, которые прежде вели вперед.

- Может, это нормальный процесс? Просто у кого-то такое выгорание происходит раньше, у кого-то позже, у кого-то ярче, у других - едва заметно?

- Это нормальный процесс. И к этому нужно правильно относиться. Помните, я сказала, что стресс - механизм к развитию? Если правильно проработать наметившуюся проблему, то человек в будущем станет лучшей версией себя.

- Прорабатывать лучше со специалистом-психологом или можно попробовать самому разобраться?

- Если есть возможность обратиться к специалисту, то лучше это сделать до того момента, как произойдет выгорание. В целом зависит от того, на какой стадии находится человек. Если это какие-то начальные проявления, например, сам для себя человек отмечает, что не хочется идти на работу, от нее накатывает усталость - уже повод задуматься, что пошло не так.

- Какие вообще могут быть признаки профессионального выгорания?

- Их много. Это безразличие к привычным обязанностям, опоздания на работу, негативное отношение к коллегам, сотрудникам, клиентам, ограничение общения. Может быть какой-то негативизм в отношении себя как профессионала и специалиста - ощущение собственной профессиональной несостоятельности. Неудовлетворенность работой, утрата творческого подхода. В дальнейшем на этом фоне могут развиться и невротические расстройства. Здесь уже, конечно, нужно подключать психолога, психотерапевта, чтобы выводить человека из таких состояний.

Отмечу еще, что симптомы могут проявляться в поведении, чувствах, интеллекте. Злоупотребление вредными привычками, утрата чувства юмора или хихиканье не в тему, раздражительность, вспыльчивость, обидчивость и другие смены поведения - все это симптомы. К физическому истощению добавляется умственное, нарастает усталость.

Существуют и "группы риска" - определенные профессии и типы личности, которые более подвержены профвыгоранию.

По сферам деятельности в процентном соотношении вероятность столкнуться с этой проблемой есть у 30-90% врачей, учителей, психологов, работников соцсферы, спасателей. То есть это работники, которые так или иначе помогают другим, много взаимодействуют с большим количеством людей, индивидуально консультируют. Идет постоянный энергетический обмен. Поэтому соцработники, врачи, например, при первых признаках профвыгорания начинают ограничивать свои контакты, потому что был превышен лимит контактов, нужен перерыв.

- Это общемировая статистика или проводились какие-то исследования в Беларуси?

- Общемировая. Если говорить по Беларуси, то у нас, наверное, примерно 8 лет назад было исследование, которое выявило, что распространенность данного синдрома среди психиатров, наркологов, психотерапевтов составляет почти 80%. А кардиохирурги подвержены ему примерно на 58-60%.

- А что по типу личности - кто в "группе риска"?

- В основном это люди с синдромом отличника, перфекционисты. Те, кто в итоге вносит весомый вклад в развитие своей отрасли, в свое дело, но при этом причиняет вред собственной нервной системе. Нужна проработка таких механизмов, как налаживание контактов, связей и выработка правильного отношения к труду.

Также это интроверты, которые концентрируются на себе, постоянно копаются в себе, оценивают, хорошо ли они что-то сделали. Еще фанаты, которые постоянно генерируют новые идеи, и трудоголики, которые просто живут работой, ставят ее превыше всего.

Повторюсь, это не делает людей плохими, наоборот, они как раз дают нам вот эти огромные проценты роста, лучшие результаты и показатели в работе.

Но руководителям, у которых есть такие сотрудники, хорошо бы иметь в штате еще и психолога. Когда я стала руководителем нашего центра, то через полгода ввела в штат такого специалиста - в первую очередь для работы в нашем коллективе.

- В чем заключается его работа? Это групповая терапия или что-то еще?

- Сотрудники центра очень много работают с людьми, в коллективах, индивидуально, проводят мероприятия. Чтобы не было выгорания, каждый из нас может пообщаться с психологом в любой удобный момент.

- Но не каждый человек решится пойти к психологу. При этом обязаловки здесь тоже быть не должно. Как тогда строится работа психолога в компании?

- Это человек, который находится в эпицентре событий, всегда среди коллектива. И он постоянно ведет мониторинг коллектива, отмечает для себя изменения в поведении того или иного коллеги, наводящими вопросами, доверительными беседами выявляет проблему, факторы риска. Я, например, как руководитель тоже тесно сотрудничаю с психологом, рассказываю, как обстоят дела, на что обратить внимание. Мы советуемся: может, кому-то надо дать послабление, кому-то намекнуть, что пора бы в отпуск. Моя задача - найти, в чем человек силен, и помогать ему пополнять свои внутренние ресурсы, поддерживать в развитии. От этого зависит эффективность работы специалистов и центра в целом.

Конечно, давить на человека не нужно, но важно при этом не запустить проблему. Поэтому, когда в коллективе есть человек, которому доверяют как профессионалу, знают, что к нему можно прийти со своей проблемой, проговорить, посоветоваться, и что эта информация останется конфиденциальной, - это очень перспективно для компаний. Если есть возможность в штат вводить такого человека, то это надо делать.

- Вы сказали, что проводите много мероприятий, выступаете в коллективах. А по каким темам? На что сейчас запрос больше?

- Сейчас, в период COVID-19, эта тема в числе самых актуальных, это понятно. Но в принципе по раздаточным материалам могу отметить, что наши информационные буклеты, памятки, брошюры про стресс, синдром эмоционального выгорания у нас никогда в запасе не остаются. Причем разбирают их как-то стесняясь. И напрасно. К этому надо нормально относиться: наша нервная система - такая же часть организма, как и другие системы и органы. И она подвергается огромному воздействию со стороны многих факторов, среди которых доминирует сам человек. Это так называемая саморегуляция: человек сам себя может и восстановить, и подавить. Именно потому сейчас так много разговоров о психосоматике, суть которых сводится к работе с нервной системой.

Так что если у вас в окружении есть люди, у которых что-то идет не так, это совершенно точно не повод для высмеивания или навешивания ярлыков, советов в духе "иди проспись лучше". Надо аккуратно, ненавязчиво поинтересоваться, что случилось, попробовать предложить помощь. Кстати, один из явных признаков каких-то отклонений - проблемы со сном. Это может быть связано и просто с эмоциональным перенапряжением, с повышенной физической активностью (например, не очень хорошо резко переходить от тренировок в зале с 2 раз в неделю на 4 раза - нервной системе нужен какой-то период, чтобы адаптироваться к меняющимся условиям). Недостаток питательных веществ тоже может привести к нарушениям сна. Если исключить все перечисленные факторы, а ситуация не нормализуется - надо подключать психолога.

- Так что же делать всем этим трудоголикам, людям с синдромом отличника, врачам, учителям и прочим, кто почувствовал, что работа стала приносить не радость, а истощение?

- Самое важное - четкий режим дня. Чтобы разгрузить мозг, нервную систему, им нужно помогать, используя тайм-менеджмент. Расписывать свои планы на день, на неделю, чтобы не держать море дел в голове. Когда сознательно разложил все по полочкам, смирился с мыслью, что это нужно сделать, нервная система адаптируется легче. Но в такой режим дня обязательно нужно вписывать такие жизненно важные моменты, как вовремя поесть и попить, сделать перерыв, чтобы переключиться. Даже если, как говорят, сроки горят. Потому что все равно продуктивность выше у того, у кого все спланировано.

Мы ведь хорошо знаем себя, знаем, сколько времени нам нужно на ту или иную задачу, и вполне можем закладывать время на перерыв. Использовать его надо для физической активности, смены картинки, чтобы не было однообразия. Нужно добавлять ярких красок - в свой образ, в окружение (ручки, карандаши, папки). Нужно организовать свое рабочее место так, чтобы большой кусок жизни, который мы там проводим, был позитивным, и время от времени менять расстановку.

- И создавать красоту вокруг себя, наверное. Ведь эстетика вдохновляет, успокаивает, правда?

- Да, и должна быть гармония с собой. Чтобы тебе было хорошо. Это не исключает критичный взгляд на себя, но надо себя поддерживать, хвалить себя. Всегда, не только утром и не только глядя в зеркало. Надо хвалить себя за поступки, за то, как ты поменял свое отношение к ситуации. Когда ты выглядишь лучше, тоже хвалить. И мотивировать себя делать то, что помогает становиться лучше: составлять распорядок дня, правильно питаться, больше пить воды, больше двигаться и т.д.

Важно овладевать навыками саморегуляции. Что это значит? Это распределение времени труда и периодов расслабления, снятия напряжения. И поиск того, что помогает расслабиться, восстановить силы. Кому-то надо послушать музыку, кому-то пробежаться или просто выйти в лес, тишину, кому-то почитать книгу. Кому-то помогают ароматы, другим - еда. Здесь злоупотреблять не стоит. Но посоветую насыщать свой рацион салатами с сезонными овощами - это и полезно, и смена картинки будет. Те, у кого сидячая работа, должны постараться найти для себя активное хобби. Нужна хотя бы через день физическая активность.

Еще посоветую уходить от ненужной конкуренции. Себя сравнивать надо только с собой, не с другими. Здоровая конкуренция хороша, но каждый человек развивается индивидуально. Стремление быть лучше других может привести к нервному срыву, многих - к зависти. А вот общение с окружающими полезно - и для смены картинки, и для обмена опытом, чтобы не замыкаться в своем мире.

- Своеобразный тренд на смену профессии или места работы раз в 5-7 лет для нашей страны характерен? Проводились ли какие-то исследования на эту тему, есть ли советы для наших реалий - хорошо это или не очень?

- Сейчас такое время, что много вариантов удаленной работы, новых специализаций внутри профессий, смежных специальностей. То есть уже какая-то смена возможна. Не слышала, чтобы проводились исследования на эту тему. Но я такую тенденцию отмечаю и могу сказать свое мнение. Если человек видит, что на прежнем месте работы для него нет развития, а двигаться дальше хочется, тогда да, стоит пробовать. То есть все зависит от человека и его устремлений. А если пользоваться всеми теми советами, о которых мы уже говорили, чтобы создать комфорт на работе, то этого может быть достаточно.

- Тогда как человеку разобраться: ему надоела работа, потому что здесь он не видит развития, или все же произошло профвыгорание? Как понять, где одно, а где второе?

- В отпуск уйти. Сменить на некоторое время сферу деятельности. Причем советуют делать перерыв как минимум на три недели - такой срок нужен для отвлечения от привычных обязанностей. К сожалению, не у всех есть возможность взять полный отпуск. Когда она есть, используйте.

Не просто так был придуман в свое время трудовой отпуск в 24 дня - это лимит отдыха и адаптации нервной системы, когда человек восстанавливается от своей привычной профдеятельности. Точно так же, чтобы ввести новую привычку, нужен 21 день.

А после отпуска можно принять решение: менять ли сферу деятельности. Но, замечу, ведь проявлять себя в другой сфере, в хобби можно и параллельно с основной работой. Это даже нужно, потому что развитие должно быть разносторонним. Тогда у нас будет гармонично развитая и стойкая к различным неурядицам личность.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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