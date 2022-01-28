Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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Интервью
28 января 2022, 13:05
Ольга Самусевич

Декан журфака БГУ о ключевых изменениях Конституции и роли молодежи в стране

Ольга Самусевич
Ольга Самусевич
Кандидат филологических наук, доцент, декан факультета журналистики БГУ

Накануне Послания Президента на факультете журналистики Белорусского государственного университета состоялась встреча, где обсудили предстоящий референдум и предложенные в Основной закон страны изменения и дополнения. Декан факультета Ольга Самусевич в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказала, как прошла встреча, и поделилась мнением об изменениях Конституции.

- Ольга Михайловна, считаете ли вы своевременными изменения и дополнения, которые предлагают внести в Конституцию?

- В последнее время на различных дискуссионных площадках мы все чаще говорим о том, что Конституция - тот самый фундамент, на котором базируется белорусский социум. Совершенствование Основного закона ведет к улучшению жизни в стране. Поэтому сложно представить, что кто-то может быть не согласен с предложенными к внесению в Конституцию изменениями и дополнениями. Они полностью отвечают тому, что происходит сегодня в нашей жизни.

- То есть в белорусском обществе есть реальный запрос на эти изменения. Какие из них, по вашему мнению, особенно актуальны?

- События последних лет наглядно продемонстрировали важность того, что белорусский народ имеет полное право сам определять вектор развития общества. Предложение сделать Всебелорусское народное собрание высшим представительным органом народовластия является знаковым. Думаю, это решение в полной мере оценили и поддержали все белорусы.

- Почему, на ваш взгляд, важно придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус высшего представительного органа?

- У нас по-настоящему сильная власть, во главе которой находится выдающийся лидер. Это отмечают и в других странах. Тем не менее сам Президент не единожды говорил о том, что бывают различные обстоятельства. Очень важно предусмотреть и предупредить их, чтобы наше государство не повторило печальный опыт тех стран, где имели место так называемые цветные революции. Мне кажется, именно Всебелорусское народное собрание станет тем самым органом власти, который при непредвиденных обстоятельствах сможет сохранить нашу белорусскую государственность.

В случае со Всебелорусским народным собранием мы говорим о власти народа. Очень важно, что у нас есть возможность высказаться и быть услышанными. Те страны, которые сегодня кичатся своей демократией, могут завидовать нашей действительно уникальной системе народовластия. Это и есть подлинная демократия, которая наделяет народ действенными рычагами управления.

- Какие изменения вы считаете наиболее важными?

- Это пункты, которые связаны с Великой Отечественной войной, геноцидом белорусского народа и исторической памятью в целом. В последнее время мы могли наблюдать активные попытки манипулировать нашим народом, и особенно молодежью, путем изменения исторической памяти. Ведь изменение прошлого, по сути, приводит к изменению будущего. Необходимо помнить о тех, кто воевал за нас, за нашу Родину и ее независимость. Важно, что это будет фундаментально заложено в Конституции. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир на нашей земле. А для этого нужно помнить, какой ценой и какими жертвами он нам дался.

Также для меня важно, что так много внимания уделяется молодежи. В проекте обновленной Конституции акцент на том, чтобы дать молодому поколению больше возможностей высказаться. Молодежь - движущая сила, она во многих отношениях определяет, куда мы будем двигаться дальше. Благодаря новым дополнениям молодые люди смогут сделать нашу страну еще лучше. Думающая молодежь, способная проанализировать и осмыслить события в нашей стране и других странах, прекрасно понимает, что у нас собственный путь развития. Если мы в первую очередь станем думать о своей стране и гордиться ею, то мы и дальше будем жить так же мирно и спокойно.

- Хотелось бы услышать ваше мнение о статье, которая предлагает рассматривать брак исключительно как союз женщины и мужчины. Насколько вопрос о сохранении семейных ценностей важен для нашей страны?

- Действительно, когда речь идет о традиционных для нашего народа ценностях, в том числе семейных, которые формировались столетиями, может показаться, что для наших сограждан это само собой разумеется. Но сегодня мы можем наблюдать, как массовая культура пытается навязать нам совершенно другой взгляд на семью. Пункт о браке позволит лишний раз задуматься над важностью традиционных семейных ценностей. Напомнить, чем на самом деле является брак, очень актуально.

- Как прошла встреча преподавателей и работников факультета журналистики, где обсуждался предстоящий референдум по Конституции?

- Это была не первая встреча наших сотрудников на подобной дискуссионной площадке. В этот раз мы подводили итоги. Для этого мы пригласили депутата Палаты представителей Лилию Станиславовну Ананич, очень осведомленного в вопросе изменений и дополнений в Конституцию человека. Особый интерес вызвала новелла о том, что граждане Беларуси могут баллотироваться в депутаты с 21 года. Еще раз подчеркну: особое значение имеет работа с молодежью.

На встрече обсуждались учебные программы. Они, как правило, пишутся на пять лет, но та программа, которая была написана пять лет назад, сегодня может быть уже неактуальна. Это в особенности касается тех предметов, которые связаны с политическими или экономическими вопросами, поэтому для преподавателей необходимо постоянно обновлять учебные программы в соответствии с требованием времени.

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вузы Конституция мнения
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Декан журфака БГУ о ключевых изменениях Конституции и роли молодежи в стране
Ольга Самусевич
Декан журфака БГУ о ключевых изменениях Конституции и роли молодежи в стране
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