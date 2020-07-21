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21 июля 2020, 12:51
Павел Навойчик

Для абитуриента главное не ошибиться с выбором будущей профессии

Павел Навойчик
Павел Навойчик
Директор Института дополнительного образования, ответственный секретарь приемной комиссии

Вступительная кампания в учреждениях высшего образования стартует 25 июля. В эти дни абитуриенты стоят перед серьезным выбором будущей специальности. Здесь нужно не переоценить свои способности и выбрать ту профессию, которая в дальнейшем позволит раскрыть потенциал. О специфике приемной кампании в БГУ и о том, каких абитуриентов здесь ждут, корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Института дополнительного образования, ответственный секретарь приемной комиссии Павел Навойчик.

- Павел Иванович, какой будет в БГУ приемная кампания-2020? Какие особенности можете отметить?

- Приемная кампания-2020 особо отличаться от предыдущих не будет. У нас и план набора существенно не поменялся, и специальности новые не вводили. Поэтому абитуриенты, которые уже давно присматривались к нашему университету и своим будущим профессиям, не будут поставлены перед новым выбором. Что касается условий проведения самой кампании, то здесь произошли небольшие изменения и связаны в большей степени с сегодняшней эпидситуацией, социальным дистанцированием и мерами предосторожности. Члены экзаменационной и приемной комиссии будут использовать средства индивидуальной защиты. В каждой аудитории будут маски и антисептики, в обязательном порядке - питьевая вода.

Новое - в "Кабинете абитуриента" добавлены две важные позиции. Во-первых, у абитуриентов появилась возможность размещать отсканированные и сфотографированные на мобильный телефон аттестат и прочие документы. А это значит, что приемная комиссия получит необходимые данные еще до прихода абитуриента и сможет их внести в журнал регистрации. Поэтому, если абитуриент все правильно заполнил, то приемной комиссии только останется вместе с ним сверить правильность этих данных.

Во-вторых, введена электронная очередь. Она будет с временным интервалом в два часа. В прошлые годы наблюдалась такая картина, что абитуриенты, которые давно определились с выбором профессии, подавали заявления в первый день. Потом было некоторое затишье, и буквально в последний день-два опять бум абитуриентов, которые решили подавать документы именно в наш вуз. Надеемся, что при помощи электронной очереди факультетам удастся равномерно на протяжении дня распределить подавших заявления в личном кабинете абитуриентов и избежать их скопления. Кроме того, определенную регулировку потоков при подаче документов будут проводить студенты-волонтеры.

Во время внутренних экзаменов мы добавляем аудитории, сохранится принцип рассадки, который уже оправдал себя на централизованном тестировании. Это так называемая зигзагообразная рассадка, когда между абитуриентами сохраняется безопасная дистанция. В аудиториях также будет необходимый запас масок. Внутренний экзамен сдают в письменной форме выпускники колледжей, поступающие на сокращенную форму обучения. Испытания у нас пройдут на юридическом, историческом, механико-математическом, экономическом факультетах и факультете философии и социальных наук, а также в МГЭИ им. А.Д.Сахарова. Запланированы творческие конкурсы на специальностях "дизайн" и "журналистика", устный экзамен на филологическом факультете. Конечно, учтем опыт проведения ЦТ, при организации внутренних вступительных испытаний будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры.

- Поменялись ли контрольные цифры приема в сравнении с прошлым годом?

- Здесь тоже существенных изменений не произошло. В 2019 году мы набрали 5 тыс. 193 студента на бюджетную и платную формы обучения, план этого года - 5 тыс. 128. То есть на 65 человек меньше, но небольшое сокращение в основном коснулось платной заочной формы получения образования.

- Готовите ли вы кадры под заказ?

- С работодателями у нас налажены очень тесные контакты. Производственную практику для студентов организовываем на тех предприятиях и в организациях, где в дальнейшем будут работать наши выпускники. Заказчики кадров предоставляют свои площадки, подают заявки на практику и трудоустройство молодых специалистов. К примеру, студенты педспециальностей традиционно проходят практику в школах, куда распределяются. Студенты-переводчики стажируются в Белорусской торгово-промышленной палате.

Если говорить про заказ, то, когда формируются контрольные цифры приема, мы проводим опрос среди будущих работодателей, насколько они будут нуждаться в наших выпускниках через 4-5 лет. На основании этого и формируем наши предложения о наборе на следующий год. Но окончательное регулирование всех вопросов набора и утверждение контрольных цифр, конечно, находится в компетенции Министерства образования.

- В эти дни абитуриенты стоят перед выбором, какую специальность выбрать? Что вы можете им посоветовать? На что нужно ориентироваться?

- Я в свое время сам стоял перед таким выбором: сначала как выпускник школы, потом как отец, что посоветовать своим детям. Я понимаю, насколько это серьезный и ответственный момент. Из опыта могу сказать, что обычно родители и абитуриенты смотрят на будущую профессию как на ту область деятельности, которая должна их обеспечить материально. В этой связи становятся популярными те или иные специальности. В том числе повышенное внимание к IT-специальностям обусловлено не только интересом к самой профессии, но и к тем возможностям трудоустройства, которые предоставляются специалистам данного профиля. Но в итоге не всегда получается все так хорошо, как кажется на первый взгляд.

Если ты, к примеру, гуманитарий, а пошел в IT-область или, наоборот, пошел в юристы, а тебе ближе естественно-научные специальности, то ты не будешь хорошим специалистом и профессионалом в полном смысле этого слова. Эта работа будет тебя тяготить. Выбор нужно делать так, чтобы совпало, что тебе интересно и к чему есть способности. Тогда ты будешь счастливым человеком и бедным не будешь, поскольку достойно зарабатывать в наше время можно в самых различных сферах деятельности.

- Какие специальности традиционно являются самыми востребованными у абитуриентов? И какие из них, на ваш взгляд, в этом году могут поставить новые рекорды?

- Степень востребованности можно определить по проходным баллам. И тут, конечно, лидерами остаются международные отношения, юридические и экономические специальности, в последние годы в этом ряду находятся и IT-специальности. Высокий интерес также сохраняется к иностранным языкам. В первую очередь это английский язык, уже более 10 лет один из наиболее высоких конкурсов на китайский.

- Какую консультационную помощь оказывают абитуриентам в БГУ по вопросам поступления? Где и как можно получить информацию?

- Здесь все просто. У нас круглый год работает горячая линия, абитуриенты достаточно активно на нее звонят. Телефон вывешен на сайте университета. С 20 июля мы запустили многоканальную связь, потому что количество звонков возрастает в преддверии вступительной кампании. На сайте в закладке "Абитуриентам" также размещена вся необходимая информация, в том числе проходные баллы прошлых лет. Понятие конкурса сегодня не актуально. До того, как еще не проводилось ЦТ, абитуриенты до последнего не знали проходной балл, поэтому было и по 7-8 человек на одно место. Сейчас, если абитуриенты видят, что не проходят со своими баллами, то забирают документы и перебрасывают их в другие вузы или на другие специальности, где у них есть шансы поступить на бюджет.

На протяжении всего года мы общаемся с абитуриентами по электронной почте. Эта форма активно ими используется. Вроде бы запросы схожие между собой, но мы даем ответ каждому индивидуально. В приемной комиссии на протяжении года дежурит сотрудник, готовый в любой момент проконсультировать абитуриента. Профориентационная работа также активно проводится: представители университета и факультетов выезжают в школы, рассказывают о специальностях и учебе в БГУ. Большую работу проводят школы юных, которые созданы по различным профилям на факультетах вуза.

Зимой и весной на школьных каникулах у нас проходят дни открытых дверей. В этом году зимой они прошли в традиционной форме - абитуриенты приезжали на факультеты, виделись с руководством, преподавателями, студентами, получали ответы на интересующие вопросы. Весной мы были вынуждены использовать дистанционные формы общения с абитуриентами: размещали ролики на YouTube- канале, проводили прямые эфиры на самых различных площадках, и в принципе абитуриенты имели возможность получить всю необходимую информацию. Кроме того, университетские преподаватели участвуют в подготовке международных, республиканских и городских олимпиадных команд как на базе школ, так и вуза.

- Какие наиболее частые ошибки при подаче документов совершают абитуриенты? Что бы вы им посоветовали?

- Самое важное - быть внимательным, четко следовать всем требованиям и тем позициям, которые заявлены в анкете. Ее можно заполнить либо в "Кабинете абитуриента", либо студенты-волонтеры помогут это сделать на месте. К сожалению, случается, что абитуриент не в свою пользу ошибается. Скажем, не указывает право на льготы. Если что-то неправильно указано, абитуриент может оказаться не в той группе зачисляемых и потерять, так сказать, свой шанс на поступление. Кстати, в этом году введено новое положение при поступлении на заочную бюджетную форму обучения. В прошлые годы таким правом могли воспользоваться работающие по специальности, а в этом - добавились еще демобилизованные из армии. Эту льготу данной категории абитуриентов также необходимо отметить в анкете.

- Если составить социальный портрет, ваши абитуриенты - какие они?

- Это не только мотивированные, но и хорошо подготовленные молодые люди, которые активно участвовали в учебной, научной жизни в школьные годы. Ни для кого не секрет, что в БГУ много творческих и спортивных коллективов, в них задействована огромная масса наших студентов. Поэтому наш абитуриент - мотивированный к учебе, общественной деятельности и обладает хорошими знаниями.

- Что делать тем абитуриентам, которые не поступят в этом году в БГУ? Что может предложить им вуз для успешного поступления в следующем году?

- Для таких абитуриентов в университете функционирует созданный этим летом Институт дополнительного образования. В его структуре есть учебный центр доуниверситетской подготовки. Абитуриенты, которые имеют среднее образование, не смогли поступить в этом году и хотели бы в следующем попробовать снова, могут поступить на подготовительное отделение. Занятия проводятся по расписанию на протяжении учебного года, что позволит таким молодым людям получить дополнительные знания и значительно повысить уровень подготовки по самым разным предметам, которые они выберут.

Кроме того, в институте проводится репетиционное тестирование. У нас заключен договор с РИКЗ и мы организовываем РТ не только для слушателей подготовительного отделения, но и для всех желающих. Школьники 10-11-х классов могут записаться на подготовительные курсы для углубленного изучения дисциплин. Это позволяет готовиться к централизованному тестированию, а если уровень позволяет, то и к участию в олимпиадном движении.

Ну а те, кто поступят в университет, - могут быть уверены, что придут в новую, дружную семью, где очень доброжелательные отношения между студентами старших и младших курсов, а также преподавательским и профессорским составом. В БГУ царит особый дух, настроение. Можно сказать, что это семья на всю жизнь.

Светлана СУХАРКО,

БЕЛТА.-0-

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