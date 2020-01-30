Для Польши важно дальнейшее развитие добрососедского партнерства с Беларусью. Об этом сказал в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Беларуси Артур Михальский. По словам дипломата, это обусловлено в том числе географической и историко-культурной близостью. Несмотря на то, что две страны являются членами разных интеграционных объединений, они задействуют различные механизмы для развития взаимовыгодного сотрудничества. Также посол рассказал о большом взаимном интересе бизнес-кругов, о побратимском движении и решении проблем с визами и очередями на белорусско-польской границе.

- Как вы оцениваете развитие белорусско-польского сотрудничества на современном этапе?

- В отношениях между Беларусью и Польшей в настоящее время наблюдается хорошая динамика развития связей по многим направлениям, особенно в экономике и инвестициях. По предварительным данным, белорусско-польский товарооборот за 2019 год составил более $3 млрд, что выше показателей 2018 года. При этом мы постоянно находимся в поиске новых взаимовыгодных механизмов сотрудничества.

Хочу обратить внимание, что Польша за последние годы существенно выросла экономически, а, следовательно, многие польские инвесторы ищут за рубежом новый рынок своей деятельности и вложения капитала, в том числе за пределами Европейского союза. И встречают положительный отклик с белорусской стороны. Это касается прежде всего развития связей в приграничных районах, как пример - Подлясье и Гродно.

Хочу заметить, что Беларусь привлекательна для поляков в плане вложения инвестиций. Подтверждением взаимной заинтересованности в активизации контактов стало и успешное проведение в Минске XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Польско-белорусской торгово-промышленной палатой и Польским агентством инвестиций и торговли при поддержке посольства Польши в Беларуси. Пленарное заседание прошло с участием председателя Совета Республики Национального собрания, маршала Сената Польши и более чем 500 бизнесменов двух стран.

Хочу обратить внимание, что ежегодным стал и Форум польских инвесторов, который в декабре 2019 года в 11-й раз состоялся в белорусской столице. На него приехали более 200 делегатов, что в два раза больше, чем на предыдущую такую встречу. Это также свидетельствует о взаимном интересе, ведь именно бизнес становится настоящим двигателем сотрудничества между странами. Обсуждались перспективы польских инвестиций в сферы деревообработки и мебельной промышленности, транспорта и логистики. Можно сказать, что форум стал уникальной площадкой, на которой собираются представители власти, бизнеса, экспертного сообщества двух стран.

Знаете, бизнесменам иногда достаточно не мешать. Бизнес, как река, находит русло и идет естественным путем. Беларусь и Польшу объединяет очень многое. Обе страны развивают инновационную экономику, объединение усилий и потенциала является взаимополезным.

Кстати, Польша занимает четвертое место среди стран-инвесторов в экономику Беларуси, а польские инвестиции достигают почти $500 млн. Замечу, что для предпринимателей важны стабильность и хорошие условия развития бизнеса.

Мы видим развитие политического диалога между нашими государствами, что также благоприятствует развитию экономических контактов.

- Пятая встреча городов-побратимов Беларуси и Польши, состоявшаяся в ноябре в Молодечно, также отразила большой взаимный интерес к продвижению экономических и инвестиционных связей.

- В настоящее время побратимское движение между нашими странами развивается очень активно, причем в самых различных плоскостях - между городами и регионами, между людьми. Да, действительно, это было очень важное мероприятие для белорусско-польского сотрудничества. На встрече собрались около 100 человек из 20 белорусских и 19 польских городов и районов. На мероприятии обсуждались возможности решения ключевых проблем жизнедеятельности регионов, в центре внимания были экономические и инвестиционные проекты. Очевидна огромная заинтересованность обеих сторон в налаживании более активного обмена товарами, услугами.

Наряду с этим считаю, что нужно активизировать молодежные обмены, поскольку дальнейшее выстраивание добрососедских отношений именно за молодыми поколениями белорусов и поляков. Думаю, в этой сфере можно было бы заключить соответствующий двусторонний документ, чтобы сделать более масштабным белорусско-польское молодежное взаимодействие и обмены. При этом важно, чтобы не только белорусы ехали в Польшу, но и поляки - в Беларусь. Речь идет в том числе о развитии межобразовательных контактов.

- Сколько шенгенских виз выдают польские консулы белорусам?

- Ежегодно мы выдаем примерно 400 тыс. виз. Возрастает и количество оформленных многократных виз для тех, кто часто бывает в Польше.

Белорусский и польский языки похожи, и нет проблем в общении, что, вероятно, тоже способствует частым поездкам.

Поляки также часто посещают Беларусь, особенно их количество увеличилось с облегчением визового режима. Для тех, кто приезжает по делам или в качестве туристов, очень удобен 30-дневный безвизовый режим. Безвиз - это, несомненно, большой плюс для страны в плане привлечения туристического потока.

Кроме того, удобно прилетать в Минск из Варшавы. Два ежедневных рейса - это очень хорошо.

Уверен, что взаимный интерес и дальше будет расти. Тем более что мы продвигаемся к облегчению визового режима между Беларусью и ЕС. И вступление в силу соответствующего соглашения станет важным шагом, который поспособствует в том числе белорусско-польским обменам.

- Белорусы отмечают, что в консульстве Польши в Минске и польских генеральных консульствах в Бресте и Гродно зачастую бывают большие очереди. Можно ли их уменьшить?

- Мы знаем об этой проблеме и стремимся ее решить. Сейчас уже работают восемь визовых центров в регионах Беларуси, которые принимают заявки на получение визы. Но и их, получается, тоже недостаточно, поскольку отмечается постоянное наличие очередей - спрос очень большой, и он постоянно растет.

- И еще вопрос, касающийся очередей на белорусско-польской границе. Они такие огромные, что это вызывает недоумение не только у белорусов. Предпринимаются ли какие-либо меры для решения этой проблемы?

- Да, это действительно проблема. В Польшу едет очень много белорусов, причем в большинстве случаев к родственникам. Ведь в Польше живут белорусы, а в Беларуси много поляков. И когда пересечение границы занимает много времени, это, конечно же, большое неудобство.

В последнее время были контакты между транспортными ведомствами двух стран, и есть планы расширять инфраструктуру, но это - вопрос будущего. Обе стороны знают и понимают данную проблему. Надеюсь, она будет решена, а граница будет нас объединять, а не разъединять.

- Беларусь и Польша близки исторически. Расскажите о культурной составляющей двустороннего сотрудничества.

- Культурные контакты очень важны для развития понимания между двумя народами, осмысления общих исторических моментов. Мы разные народы, но вместе с тем очень близкие. И переплетение культурных связей между белорусами и поляками исторически очень многогранное.

Могу сказать, что налажены хорошие контакты и между министерствами культуры Беларуси и Польши, в том числе в плане реставрации исторических памятников, которые подчеркивают общую историю белорусов и поляков.

Культурный обмен между нашими странами имеет большие перспективы. Речь идет об обмене творческими коллективами, проведении форумов, выставок. Ведь, как правило, белорусско-польские культурные мероприятия вызывают большой интерес у людей. Хочу отметить, что многое в этой области делает Польский институт в Минске. В белорусской столице ежегодно проходит праздник национальной культуры - День Польши. А в этом году мы планируем начать проводить белорусско-польский фестиваль соседства в Гродно.

Кстати, только что мы завершили ремонт дома в деревне Старые Василишки Щучинского района, в котором в 1939 году родился Чеслав Немен, ставший одним из ярчайших польских и европейских рок-музыкантов. В этом году также будем тесно взаимодействовать с белорусской стороной в связи с 150-летием со дня рождения выдающегося белорусского и польского художника Фердинанда Рущица.

Уверен, что сотрудничество Беларуси и Польши будет становиться еще более активным во всех сферах, включая культурную.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-