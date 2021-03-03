Среди директорского корпуса Беларуси Анатолий Савенок занимает топовую позицию. Под его руководством БМЗ после масштабного технического перевооружения занял лидирующие технологические позиции в мире. Потребителями продукции Белорусского металлургического завода стали мировые компании-топы. Предприятие дало работу и достойную оплату тысячам тружеников, стало одним из крупнейших в стране налогоплательщиком. В октябре 2019 года Анатолий Савенок возглавил Минский подшипниковый завод, который до этого во многом растерял свои лидерские позиции. Как идет процесс возрождения корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ОАО "МПЗ" Анатолий Савенок.

- В конце декабря 2020 года Минский подшипниковый завод наконец-то выполнил программу технического перевооружения, реализация которой, следует признать, затянулась. Как вы оцениваете итоги и какую отдачу ожидаете?

- В 2010 году на предприятии была начата программа техперевооружения, завершить которую планировалось в 2016-м. Но написанное на бумаге с реалиями жизни совпадало не во всем. При планировании сметы расходов в должной мере не были учтены дополнительные финансовые затраты на изготовление и приобретение соответствующей оснастки и инструмента, особенно в кузнечно-заготовительном цеху. Да и реализация программы шла не так гладко. Дорогое инновационное оборудование выходило из строя, долгое время простаивало, а квалифицированные кадры не были подготовлены в должной мере. Сроки завершения неоднократно переносились.

Сразу по приходе на завод в октябре 2019 года мне пришлось принять волевое решение, после которого начался интенсивный этап техперевооружения. Через год и два месяца, в конце декабря минувшего года, была поставлена победная точка. Общие затраты на реализацию программы - 44 млн евро, были выполнены все 26 мероприятий, в эксплуатацию введена 41 единица нового и модернизированного оборудования. Это подняло производственный процесс на новый технологический уровень, соответствующий мировому.

Наиболее значимый модернизационный передел - восемь инновационных печей для кузнечного и термического цехов, кольцераскатный комплекс с ЧПУ компании MURARO SPA. И остальное оборудование по технологическим характеристикам соответствует мировым стандартам.

Но впереди не меньше работы. Уже с января начали вывод всего оборудования на проектную мощность и освоение производства более широкой номенклатуры продукции, востребованной как белорусскими предприятиями, так и на рынках стран дальнего и ближнего зарубежья. Анализ ситуации позволяет с высокой степенью вероятности утверждать, что эффект от ввода нового оборудования начнет давать положительные результаты уже во втором квартале 2021 года.

- С какими еще трудностями приходится сталкиваться при возрождении предприятия?

- Минский подшипниковый завод - единственное предприятие в странах бывшего СССР, которое имеет полный технологический цикл изготовления подшипников. Весь процесс, начиная с поковок в кузнице и заканчивая сдачей продукции на склад сбыта, собственный. Мы не приобретаем комплектующие на стороне, не покупаем готовые компоненты, чтобы производить у себя сборку. При этом фирменный знак Минского подшипникового завода, знаменитую белочку, знают и ценят как на постсоветском пространстве, так и в странах дальнего зарубежья.

Успешно реализовав программу технического перевооружения, МПЗ вышел на новый технологический уровень. Но при строительстве надо затратить гораздо больше усилий, чем при ломке. А завод, к сожалению, утратил свои лидерские позиции. И сейчас идет тяжелый, рутинный процесс восстановления.

Мы обновили или заново выстроили с позиций эффективности логистику и переделы. Завод создал солидный портфель заказов, оптимизированы поставки металла, сэкономлены большие средства за счет снижения потребления энергоресурсов, нарастили сданные в аренду площади. Налицо все предпосылки для движения вперед. Но мало обновить технологии - надо обновить и производственное сознание. Теперь слово за человеческим фактором.

- Как вы оцениваете Human capital (человеческий капитал) МПЗ на сегодня? И какая работа ведется по его эффективному использованию?

- Сегодня средний возраст работников - 45 лет. Завод испытывает определенные проблемы с возрастной категорией в 35-50 лет. Что касается приема молодых специалистов, за прошлый год к нам на предприятие пришли 125 человек. Это выпускники лицеев, университетов, которые прибыли по распределению. Довольно много молодежи у нас и на руководящих должностях. К примеру, начальнику цеха комплектующих изделий всего 27 лет. По старым меркам это совсем молодой специалист. Есть два заместителя по технологии, выпускники БНТУ, которым сейчас по 23-24 года. Они очень смелые, инициативные, во всем пробуют разобраться самостоятельно, постоянно чему-то учатся, набивают шишки, но продолжают двигаться дальше.

В целом нам необходимо омоложение коллектива. Для этого мы восстановили сотрудничество с Минским автомеханическим колледжем имени академика М.С.Высоцкого, колледжами в Жодино и Могилеве, с БНТУ, Белорусско-российским университетом, а также с различными лицеями. С удовольствием берем на отработку выпускников, предоставляем все возможности для работы, карьерного роста, получения второй профессии. За каждым новым специалистом закрепляется наставник, который отвечает за его стажировку и обучение. Иногородних сотрудников обеспечиваем общежитием, проводим различные общественные мероприятия. Также мы восстановили Совет молодых специалистов и Совет мастеров, чтобы людям было куда обратиться по интересующим их вопросам.

Что же касается оценки коллектива с позиций Human capital, то на МПЗ немало специалистов, которые заслуживают знака качества. Например, один из лучших спекальщиков завода Валерий Чудиловский так переживал за станок, который долго не могли починить, что ему, подобно Дмитрию Менделееву, во сне пришло озарение по ремонту агрегата. И таких всей душой болеющих за дело профессионалов на заводе немало. Но в целом картина по корпоративному духу не такая благостная.

В прошлом Минский подшипниковый завод гремел на весь Советский Союз. Но за годы утеряны не только славные трудовые традиции, но и дух победителей. А ведь в ту же советскую эпоху именно человеческий фактор во многом определил успехи нашего предприятия. Перестройка и рыночные времена отодвинули этот фактор в экономической деятельности завода далеко на второй план. А на первом - инновация, модернизация. И это, на первый взгляд, правильно, но оказалось, что никакие технологии не могут эффективно работать без человеческого участия.

Для укрепления корпоративного духа я постоянно встречаюсь с коллективами цехов. И хочу сказать, что заводчане постепенно начали возвращать веру в себя, и это важнейшая составляющая в успешной работе нашего предприятия.

- Расскажите, как повлиял на работу МПЗ ковидный форс-мажор?

- COVID-19 вызвал серьезные кризисные явления в подшипниковой отрасли. В прошлом году в России закрылись как минимум два завода. Введение карантинных мер негативно повлияло и на деятельность МПЗ, что привело к сокращению спроса на внутреннем и внешнем рынках, росту дебиторской и кредиторской задолженностей.

В частности, в мае - апреле минувшего года были приостановлены отгрузки в Казахстан, в итоге мы не смогли поставить на этот рынок планируемый объем продукции. В Индии рассчитывали выйти на объем больше 1 млн подшипников, но карантинные ограничения также привели к тому, что мы не достигли плановой цифры. В конце апреля был момент, когда наш дилер в ОАЭ попросту не смог добраться до банка, чтобы заплатить нам деньги. Случалось и такое.

Что касается самого коллектива, то он в этих неблагоприятных условиях проявил себя с лучшей стороны.

Конечно, и сегодня на подшипниковом рынке не все так гладко, но в принципе самые трудные этапы пройдены. Мы приспособились к новым условиям и готовы работать.

- Каких результатов заводу удалось достичь по итогам минувшего года?

- Объем выпуска подшипников в 2020 году в натуральном выражении составил 109,3% к предыдущему году, выручка от реализации - 101%, объем отгруженной продукции - 101,3% (в том числе удельный вес отгруженной инновационной продукции - 31,4%). Запасы готовой продукции на складе сократились на 28,9%. Хорошо сработал завод и по индексу физического объема (ИФО) - на 107,7%.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов позволило выполнить целевой показатель по энергосбережению - минус 17,2% (план - минус 12,5%). Инвестиции в основной капитал достигли Br882 тыс., или 150% к уровню 2019 года. Выручка от реализации продукции в расчете на одного занятого - 114,6% в сравнении с предыдущим годом. Среднемесячная заработная плата на уровне 100,7%.

- Процесс возрождения МПЗ это и начало в 2020 году промышленного производства подшипников для крупнейших конвейеров Беларуси и России. Расскажите про это новое направление в работе предприятия.

- Скажем так, это новое - хорошо забытое старое. Когда-то МПЗ массово поставлял свои подшипники на крупнейшие машиностроительные конвейеры ближнего зарубежья. Затем их производство свернули. Но время показало, что только за счет ролико-сферических подшипников заводу сложно выжить. Поэтому с прошлого года продукция МПЗ начала возвращаться на конвейеры промышленных предприятий Беларуси, России и Украины.

Это стало возможным благодаря восстановлению производства конических и карданных подшипников, которые не производились в промышленных масштабах последние семь лет. Мы выиграли тендеры на МТЗ, МАЗе, МЗКТ, "Белкарде", БЕЛАЗе, что позволило нам загрузить цех шариковых и игольчатых подшипников, цех малых и средних подшипников. Как результат, мы возросли и в объемах, и в деньгах.

- Завод строился в советское время под затратное производство с дешевыми энергоресурсами. Как решается на МПЗ проблема эффективности?

- Энергосбережение - ключевой фактор экономической безопасности МПЗ. Ведь в себестоимости продукции энергозатраты занимают 17%, что существенно влияет на конкурентоспособность наших подшипников.

В производственном цикле выпуска подшипниковой продукции задействовано значительное количество энергоемкого оборудования (термические и газонагревательные печи, литейное производство, компрессорное и станочное оборудование и т.д.). Поэтому для обеспечения конкурентоспособности продукции и уменьшения ее себестоимости на МПЗ постоянно работают над снижением энергетических затрат.

В декабре 2020 года было реализовано одно из самых значимых мероприятий - децентрализация компрессорной станции с установкой локальных современных винтовых компрессоров по производственным корпусам предприятия. Это позволит снизить потребление электрической энергии заводом на 10%.

Также к концу 2021 года планируется стопроцентный переход на светодиодное освещение, что поможет уменьшить затраты на освещение производственных цехов в 5-6 раз. Когда я только пришел на завод, мы ежемесячно платили за электричество Br1,2 млн, сейчас в результате энергосберегающих мер - Br800 тыс. В целом за 2020 год затраты ТЭР в структуре себестоимости выпускаемой продукции составили 17,5%, при этом же показателе в 2017 году - 23,7%. Как видите, рост эффективности налицо.

- В 1990-е был популярен слоган: "Белорусское качество по приемлемой цене". На то время подобный подход, может, себя и оправдывал, но сегодня важен мировой уровень качества продукции. Что делается в этом направлении?

- Минский подшипниковый завод всегда славился качеством своих изделий. На предприятии сохранилась система технического контроля еще с советских времен, когда оборонная промышленность была ведущей. Но сегодня МПЗ поднялся на гораздо более высокий уровень стандартов. Сейчас акцент сделан на качественное управление всеми видами деятельности и процессами. Недавно в очередной раз были подтверждены наши лидерские позиции в области качества. Органом по сертификации систем управления БелГИСС проведен аудит системы менеджмента качества МПЗ на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. Экспертами был отмечен не только высокий уровень системного подхода в управлении качеством, но и значительный прогресс по сравнению с 2019 годом.

Хочу отметить: мы уделяем качеству первостепенное внимание. Ведь кроме успешного продвижения продукции на рынки, качество - это еще и вопрос выживания предприятия в конкурентной борьбе. Тот же Китай демпингует при продаже подшипников, мировой рынок наводнен контрафактом. И наша жизненная ниша - это производство именно высококачественной продукции. Перед заводом стоит задача быть по этому показателю в мировом топе. И она успешно реализуется. МПЗ сегодня стоит в одном ряду с SKF, FAG. А это уже совершенно другой ценовой уровень.

Сегодня качественные минские подшипники - это мировой бренд, подделка которого приобрела массовые масштабы. Дошло до того, что в Индии есть целая улица контрафактного рынка подшипников торговой марки MPZ. Причем можно встретить как основную ролико-сферическую номенклатуру нашей марки в контрафактном исполнении, так и подшипники, которые заводом не поставляются на индийский рынок или вообще не производятся.

- Недавно предприятие вышло на премиальный рынок Германии. Расскажите о продвижении продукции на внешний рынок?

- Целевые отрасли для сбыта нашей продукции за рубежом - горнодобывающая промышленность, металлургия, энергетика, нефтегазовая отрасль и тяжелое машиностроение, ВПК, атомная энергетика. На экспорт МПЗ поставляет свыше 75% продукции. Основная доля продаж приходится на Россию (порядка 40%), Казахстан и Украину. Доля дальнего зарубежья порядка 16%. Основа экспортного продвижения за рубежом - товарная линия роликовых сферических подшипников.

За 2020 год экспорт в страны дальнего зарубежья составил $2,569 млн, или 104,73% к аналогичному периоду 2019 года. Если рассматривать рынки с точки зрения объемов поставок, то на первом месте находится Индия ($601 тыс.), затем идет Иран ($494 тыс.), третье место занимает ОАЭ ($450 тыс.).

В 2020 году Минский подшипниковый завод вышел на новый премиальный рынок Евросоюза - Германию. Его особенностью является высокая конкуренция во всех сегментах. Выиграв в сентябре тендер на поставку компании Ventprom Deutschland GmbH подшипников (применяются в вентиляторах, устанавливаемых в шахты по добыче угля), в январе текущего года мы уже отгрузили их немецкой стороне. После того как минские подшипники отработают необходимый срок без нареканий, нас ждет увеличение заказа.

В целом по итогам года в белорусских рублях темп роста экспорта МПЗ увеличился и составил 103%. Чтобы меньше зависеть от колебаний курса российского рубля, интенсивно дифференцируем сбыт с наращиванием продаж в долларах. Это наша экспортная стратегия на 2021-2022 годы.

- Какие еще стратегические задачи МПЗ на ближайшие годы?

- Вернуть МПЗ славное имя лидера. Для этого у нас есть технологии, опыт, традиции, талантливые инженеры и рабочие, а также разработки эксклюзивов по запросам предприятий. Наша стратегия - продвижение завода в сегменте, где работает SKF, FAG. Еще одна задача - закрепиться по уровню качества в первой тройке мировых лидеров.

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