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12 сентября 2020, 12:34
Александр Винокуров

Добрушский фарфоровый завод: достижения и перспективы

Александр Винокуров
Генеральный директор ЗАО "Добрушский фарфоровый завод"

Добрушский фарфоровый завод - один из легендарных брендов нашей страны, его изделия хорошо известны не одному поколению белорусов. Предприятие несколько десятилетий выпускает высококачественную экологически чистую, безопасную для здоровья посуду и является одним из лидеров по производству фарфоровой продукции в СНГ. О конкурентных преимуществах отечественного фарфора, проектах, работе завода в условиях пандемии, а также о приоритетных целях и задачах на этот год корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор ЗАО "Добрушский фарфоровый завод" Александр Винокуров.

- Добрушский фарфоровый завод - предприятие почти с полувековой историей. Поделитесь, в чем секрет многолетнего успеха?

- Секрет успеха - это слаженный коллектив, верность традициям, умение быстро реагировать на изменения потребительских вкусов. И, безусловно, стабильное качество, так как именно это позволяет сохранить уверенность покупателей в нашем бренде.

В цеху по живописной обработке фарфоровых изделий
В цеху по живописной обработке фарфоровых изделий

- Какими достижениями завода за последние годы вы больше всего гордитесь?

- Самая большая гордость нашего предприятия - это, конечно же, модернизация. У Добрушского фарфорового завода современная производственная база: новые печи для обжига, оборудование для литья, шлифования, глазурования. По технической и технологической оснащенности предприятие соответствует требованиям времени и не уступает другим мировым изготовителям фарфора.

Отдельный повод для гордости - география поставок. Наш фарфор можно найти не только в Беларуси, России, Казахстане и других странах СНГ, но и в Германии, Франции, Польше, США.

- Какова ситуация на рынке фарфоровой посуды сейчас? Снизилась ли популярность изделий из фарфора при таком обилии более дешевых альтернатив?

- Возможно, сейчас посуда из фарфора проигрывает более дешевой керамической и стеклянной по цене, но не по качеству. Мы же стараемся сделать свой продукт привлекательным и по стоимости, и по внешнему виду, при этом сохранив качество изделий.

Настоящие ценители остаются привержены фарфору как элите в посуде. Фарфор долговечен, экологичен, может служить веками. Его даже передают из поколения в поколение.

- Чем еще хороша посуда из фарфора?

- Фарфор - это высшая форма керамики. Он однозначно выигрывает у других видов керамических и стеклянных изделий по всем критериям. Высокотемпературный обжиг позволяет получить материал, похожий на камень, который не впитывает воду, остатки пищи, запахи. С посудой из настоящего фарфора человек может быть абсолютно спокоен за свое здоровье.

- В чем конкурентное преимущество продукции именно вашего завода?

- Первое и самое важное преимущество нашей посуды - это прочность. Изделия проходят несколько этапов обжига, придающих им особую долговечность и износоустойчивость. Даже через десятки, а может и сотни, лет фарфор сохраняет свои качества.

Огромное многообразие наших коллекций позволяет любому покупателю выбрать нужное изделие. Любите классику - пожалуйста: белая посуда с доработкой золотом - идеальный вариант как на праздник, так и на каждый день. Нужен подарок - пожалуйста: наборы в подарочной коробке. Хотите эксклюзивную коллекцию - имеются живописные рисунки, в которые вложена вся душевная теплота мастерицы. Чтобы изготовить коллекции хендмейд нужны даже не дни, а недели, они выпускаются штучно, с особой любовью.

Сырье проходит строгий контроль качества. Соответствующие сертификаты и лабораторные исследования подтверждают безопасность нашей продукции.

- Чем представлен основной ассортимент? Как часто его обновляете?

- Наш ассортимент насчитывает около 5 тыс. артикулов и 92 группы изделий. В месяц мы выпускаем свыше 2 млн товаров. У нас есть салатники, тарелки, кружки, чайные и кофейные пары, различные наборы посуды, столовые, кофейные и чайные сервизы. Также в ассортименте декоративная продукция: вазы, статуэтки и даже изделия церковной тематики.

- Изготавливаете ли вы эксклюзивную посуду? Продукцию премиум-класса? Кто ее в основном заказывает?

- Да, иногда нам поступают заказы от организаций на эксклюзивные изделия. Это всегда очень трудоемкий и длительный процесс, так как это ручная, единичная работа, а не массовое производство. Так, например, наше предприятие изготавливало богиню плодородия для Министерства сельского хозяйства и продовольствия, скульптуру Гермеса (бога торговли) - по заказу торгово-промышленной палаты. Завод делает и брендированную продукцию с логотипом или рисунком заказчика.

- Развиваете ли сувенирное направление, ведь белорусский фарфор - это один из брендов страны? Выпускаете ли продукцию с национальной символикой?

- Да, конечно, в нашем ассортименте есть аутентичные сервизы с белорусской тематикой, такие как "Чараўніца" и "Рушнік", набор тарелок и чайный сервиз "Белорусский мотив".

На данный момент по поручению первого вице-премьера Николая Снопкова разрабатываем дизайн с национальной символикой, чтобы в дальнейшем предложить нашу посуду в каждое посольство Беларуси. Надеемся, это поможет развить премиальный сегмент экспорта.

- На какой сегмент делаете ставку? Какой покупатель для вас основной?

- Основной сегмент, конечно же, посуда в средней ценовой категории: декорированная деколью (переводной картинкой) и без декора ("белье"). Есть и изделия премиум-класса, расписанные вручную золотом, красками и солями кобальта, например, сервизы "Татьяна", "Голубая мечта", "Гламур".

- Расскажите подробнее, как создается дизайн новых коллекций? У вас свои специалисты или приглашаете со стороны?

- Разработка дизайна довольно кропотливый процесс. Проводится мониторинг рынка посуды, определяются тенденции сезона, готовятся рисунки, выдвигаются на общее обсуждение предложения художников и маркетологов. Затем выбирается самый удачный дизайн и запускается в производство.

На участке шлифовки ножек фарфоровых изделий
На участке шлифовки ножек фарфоровых изделий

- Говоря об успехах, нельзя не спросить и о том, с какими трудностями пришлось столкнуться во время пандемии?

- Сложная мировая эпидемиологическая обстановка, естественно, повлияла и на работу нашего предприятия. Были сорваны либо отложены на неопределенный срок отгрузки и заключение договоров с новыми партнерами. Уменьшились поставки постоянным клиентам. Но сотрудники не останавливаются и еще упорнее ищут новые ниши, новые решения.

- Как при закрытых границах вы взаимодействовали с зарубежными партнерами?

- По посуде из фарфора (столовая и кухонная) импорт в первом квартале существенно просел (на 18%) и составил $17,4 млн. Если брать все основные товарные группы, то это самое серьезное снижение. Многие клиенты находились на жестком карантине, поставки посуды были невозможны, да и товары первой необходимости (продукты питания, антисептики, защитные средства) стали приоритетны для населения. Но основные партнеры работу не приостанавливали даже в самое трудное время. Мы продолжили сотрудничать со своими клиентами в Германии, Франции, Польше, России, Казахстане и других странах.

Образец набора фарфоровых изделий
Образец набора фарфоровых изделий

- Что делаете для выхода из ситуации с наименьшими потерями?

- Мы ведем активно ищем новых клиентов и стремимся расширять рынки сбыта, разрабатываем и внедряем новый ассортимент, снижаем затраты.

- Каких результатов заводу удалось достичь за первое полугодие 2020-го? Какой прогноз по итогам года?

- Сейчас сложно говорить о чем-то конкретном. Несмотря на ситуацию в мире, мы продолжили работать и делали все то, что и обычно, и даже больше. Выпустили новинки, разработали и запустили несколько проектов. Продолжилась активная модернизация производства. Все наши действия направлены на то, чтобы с наименьшими потерями пережить этот непростой период.

- Около 75% продукции предприятия предназначено для экспорта. Что наиболее востребовано за рубежом?

- Безусловно, у каждой страны есть свои предпочтения. Например, Европе больше нравится минимализм: белая посуда своеобразных форм и минимум декорации, это может быть отводка глазурными красками, золотом или платиной. Восточные страны ориентируются на национальные узоры, яркие и красочные декоры. Российский же рынок из-за разнообразия национальностей, различных регионов, предпочтений и вкусов очень многогранен, поэтому большая часть продукции поставляется именно в РФ.

Начальник художественной лаборатории Алла Харибина с образцами изделий с нанесенным рисунком по технологии цифровой печати
Начальник художественной лаборатории Алла Харибина с образцами изделий с нанесенным рисунком по технологии цифровой печати

- На какие новые рынки намерены выходить?

- Планируем расширить географию поставок в Узбекистан, Кыргызстан, а также Литву, Чехию и другие европейские государства. Для этого мы уже несколько лет представляем свою продукцию на международной выставке Ambiente в Германии.

- Производственные мощности модернизировали на предприятии с 2007 года. Что за это время выполнено? Какого эффекта удалось достичь?

- В 2007 году была введена в эксплуатацию скоростная туннельная печь чешской фирмы для второго обжига изделий. Это позволило улучшить качество продукции (белизна фарфора повысилась с 60% до 68%), уменьшить энергозатраты.

В 2010 году установлены туннельная и камерная печи этой же компании, а в 2011-м - муфельные печи. Позже начала функционировать новая машина для литья в гипсовых формах французского производителя.

В 2014 году введены в эксплуатацию немецкие прессы для изостатического прессования керамических изделий. Появилась возможность выпускать круглые или многогранные тарелки из гранулированного фарфора, полученного в результате вакуумного распыления. Для изготовления пресс-порошка было смонтировано распылительное сушило от немецкой компании. Его преимущества - в непрерывности технологического процесса и удобном управлении, что позволяет обеспечить постоянный гранулометрический состав материала. На оборудование было затрачено порядка 4 млн евро.

В 2018 году установлен универсальный шлифовальный станок, который помогает придавать ножкам изделий более эстетичный вид, делая их абсолютно гладкими.

Такая модернизация позволила значительно снизить затраты на энерго- и газопотребление, увеличить производственные мощности, расширить ассортимент и при этом обеспечить более приятную стоимость изделий для потребителей.

- Где закупаете сырье?

- Предприятие работает на отечественном, украинском, российском сырье, часть закупается в европейских странах.

- Кто ваши основные конкуренты?

- Хоть мы и единственный производитель фарфоровой посуды в стране, основным нашим конкурентом остается Китай. В нынешней эпидемиологической ситуации некоторые покупатели отошли от китайской продукции и переключились на отечественную, что не может нас не радовать.

- В последние годы стремительно развивается интернет-торговля. Поспевает ли за этим ваше предприятие? Как вообще при нынешних реалиях сохраняете своего покупателя?

- У завода есть свой сайт, где представлен широкий ассортимент посуды и изделий из фарфора, и интернет-магазин для продажи и доставки товаров во все страны мира. Также наше предприятие представлено на популярных маркетплейсах.

- Поделитесь основными целями на этот год. Что хотите реализовать? Планируете ли развивать новый сегмент продукции?

- Учитывая быстроразвивающийся мир и его запросы, предприятие должно быть гибким и мобильным, надо уметь стремительно реагировать на все изменения. Именно поэтому сейчас мы готовим несколько масштабных проектов, разрабатываем новые коллекции, в частности посуду с лицензионным рисунком известной анимационной студии "Мельница". Также вскоре у нас появится мобильное приложение с дополненной реальностью.

БЕЛТА.

Фото Сергея Холодилина-0-

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