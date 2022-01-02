В среднем каждому судебному исполнителю ежемесячно поступает на исполнение 181 исполнительный документ. По состоянию на декабрь 2021 года, возбуждено более 1,74 млн исполнительных производств, из которых по требованиям о взыскании задолженности в пользу физических и юридических лиц - 820,58 тыс., о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - 34,04 тыс. и о взыскании расходов на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, - 3,5 тыс. Как поступать, если оказались в числе должников, рассказала консультант управления правового обеспечения главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Виктория Корницкая.

- Какие документы взыскателю необходимо предъявить в орган принудительного исполнения для возбуждения исполнительного производства?

- Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство при поступлении от взыскателя соответствующего заявления (представления), составленного в соответствии с требованиями, и исполнительного документа. Если эти документы предъявляет представитель взыскателя, то к ним нужно приложить доверенность или другой документ, подтверждающий его полномочия. При этом в доверенности должны быть оговорены полномочия представителя стороны исполнительного производства - они предусмотрены ст.24 закона "Об исполнительном производстве".

По общему правилу, исполнительные документы, выданные на основании судебных постановлений или являющиеся судебными постановлениями, могут быть предъявлены к исполнению в течение 3 лет со дня вступления соответствующего судебного постановления в законную силу, а если они подлежат немедленному исполнению - со дня выдачи или со дня окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления.

При этом ст.34 закона "Об исполнительном производстве" установлены и другие сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.

- Как судебные исполнители информируют о наличии задолженности?

- Постановление о возбуждении исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется сторонам - должнику и взыскателю. Оно может быть направлено посредством заказной, электронной, гибридной почты, а также СМДО.

Кроме этого, после возбуждения исполнительного производства на зарегистрированный за должником абонентский номер направляется СМС-сообщение с информированием о факте возбуждения исполнительного производства.

- По какому месту и в какое время судебный исполнитель может совершать исполнительные действия?

- Исполнительные действия совершаются судебным исполнителем по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения должника, месту нахождения его имущества, месту осуществления должником хозяйственной деятельности, а также по месту, указанному в исполнительном документе.

Исполнение исполнительных документов о передаче или отобрании ребенка, о порядке общения с ребенком, об участии в воспитании ребенка производится судебным исполнителем по месту жительства (месту пребывания) должника либо ребенка.

Исполнительные действия совершаются в рабочие дни с 6.00 до 22.00. Конкретное время определяет судебный исполнитель. Если исполнительные действия начаты в рабочие дни до 22.00, они могут быть продолжены и после этого времени.

Совершение исполнительных действий в нерабочие дни, установленные актами законодательства, а также в рабочие дни с 22.00 до 6.00 допускается только в случаях, не терпящих отлагательства, либо в случаях, когда совершение исполнительных действий в другое время невозможно.

- Какие меры принудительного характера могут быть приняты в отношении должника?

- Меры, которые могут применять судебные исполнители, предусмотрены ст.ст. 60, 69 закона "Об исполнительном производстве". При принудительном исполнении исполнительного документа часто применяют такую меру, как обращение взыскания на деньги и иное имущество должника, которые находятся на его банковских счетах, во вкладах (депозитах) или на хранении в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях. Могут обратить взыскание на причитающиеся должнику денежные средства, находящиеся на банковских счетах третьих лиц в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых организациях, на зарплату должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, и приравненные к ней доходы. У должника могут изъять имущество, указанное в исполнительном документе, и передать его взыскателю.

На любой стадии производства могут быть приняты меры по обеспечению исполнения исполнительного документа. Речь идет о тех случаях, когда их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение такого документа. Самые распространенные - арест денежных средств, находящихся на банковских счетах должника, запрет совершать определенные действия, препятствующие исполнению исполнительного документа, пользоваться принадлежащим ему имуществом.

Могут временно ограничить некоторые права - на выезд из страны, управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту. Однако есть исключения - ограничить права на управление автомобилем и охоту не могут, если это необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода. Кроме того, должнику могут временно ограничить возможность посещать игорные заведения, в том числе виртуальные, и участвовать в азартных играх.

- Каким образом отменяются ограничения (обременения) в исполнительном производстве?

- Арест имущества и другие ограничения (обременения), установленные судебным исполнителем в отношении должника и (или) его имущества в исполнительном производстве, могут быть отменены в ряде случаев. Полный перечень таких оснований предусмотрен ст.83 закона "Об исполнительном производстве".

В частности, когда взыскатель отказался оставить за собой арестованное имущество должника, не реализованное в порядке, установленном законодательством, либо в процессе исполнения исполнительного документа установлены обстоятельства, свидетельствующие, что арестованное имущество не принадлежит должнику, за исключением имущества, арестованного во исполнение определения суда об обеспечении иска. Ограничения могут отменяться, если наложен арест на другое имущество должника, предложенное им в качестве замены ранее арестованного.

Среди оснований - отнесение арестованного имущества должника к имуществу, изъятому из оборота. Также речь идет о случаях, если срок годности арестованного имущества должника ограничен (например, подвергается быстрой порче, требует специальных условий хранения) и когда реализовать его в течение этого срока невозможно.

- Может ли должник самостоятельно реализовать арестованное имущество?

- Да, может. До передачи арестованного имущества на принудительную реализацию или размещения объявления о предстоящих торгах (электронных торгах) должник может подать судебному исполнителю ходатайство о предоставлении возможности самостоятельно реализовать арестованное имущество. По результатам его рассмотрения судебный исполнитель выносит постановление о самостоятельной реализации должником арестованного имущества либо отказывает, если это препятствует правильному, полному и своевременному исполнению исполнительного документа, о чем указывается в постановлении.

В случае самостоятельной реализации арестованного имущества должником, судебным исполнителем в постановлении устанавливается срок, в течение которого реализация арестованного имущества должна быть завершена, а само постановление направляется сторонам исполнительного производства и хранителю имущества.

Должник вправе реализовать имущество по стоимости, не ниже установленной в акте ареста имущества или акте оценки имущества, либо по стоимости, не ниже установленной в постановлении об установлении начальной цены реализации арестованного имущества.

Полученные деньги зачисляются должником на счет органа принудительного исполнения в размере стоимости реализованного имущества.

Если должнику не удалось реализовать арестованное имущество в срок, установленный в постановлении судебного исполнителя, принимаются меры в порядке, установленном ст.91 закона "Об исполнительном производстве".

- Что такое принудительный сбор? В каких случаях и размере он взыскивается?

- Принудительный сбор - это денежные средства, которые дополнительно взыскиваются (удерживаются) с должника после возбуждения исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя. Если речь идет об имущественных требованиях, уплачивается 10% от суммы исполненного в пользу взыскателя требования или стоимости переданного ему имущества. Однако принудительный сбор не может быть менее 50% от размера БВ, действующей на момент вынесения постановления о его взыскании (удержании).

По требованиям неимущественного характера по каждому исполнительному документу с должника - гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, принудительный сбор взыскивается в размере 5 БВ, а с должника - юридического лица - 10 БВ.

В ч.2 ст.120 закона "Об исполнительном производстве" определены случаи, когда принудительный сбор не подлежит взысканию. Например, когда должник исполнил требование исполнительного документа в срок для добровольного исполнения, судебное постановление отменено и др.

Также сейчас заключение между взыскателем и должником мирового соглашения, утвержденного в установленном законодательством порядке, или медиативного соглашения является основанием для снижения размера принудительного сбора на 50% от подлежащего взысканию.

- Что нужно сделать, если в отношении должника возбуждено исполнительное производство?

- Должнику необходимо исполнить требования, которые содержатся в исполнительном документе. Для добровольного исполнения в соответствии с ч.1 ст.46 закона "Об исполнительном производстве" предоставляется 7-дневный срок. Причем этот срок исчисляется со дня надлежащего извещения должника о возбуждении исполнительного производства.

В случае когда срок для добровольного исполнения не предоставляется по основаниям, предусмотренным ч.3 ст.46 закона "Об исполнительном производстве", требование исполнительного документа подлежит исполнению со дня возбуждения исполнительного производства.

Что касается оплаты задолженности, то она может быть погашена посредством ЕРИП, E-PAY, терминального оборудования, находящегося в некоторых отделах принудительного исполнения, а также в кассах банков.

- Как гражданин может проверить наличие у себя задолженности?

- В первую очередь можно обратиться к Реестру задолженностей по исполнительным документам, размещенному на официальном портале Министерства юстиции. Необходимо заполнить определенные данные и получить справочную информацию о задолженностях граждан, юридических лиц, а также иных субъектов, взыскиваемых органами принудительного исполнения.

По вопросам функционирования реестра и получения другой справочной информации можно обратиться в контакт-центр системы органов принудительного исполнения. Специалисты предоставляют обратившимся гражданам справочную информацию в пределах компетенции органов принудительного исполнения в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по городскому номеру +375 (17) 200 67 78 и мобильному номеру +375 (44) 5292000.

При этом для получения расширенной информации об имеющихся долгах, об ограничениях (обременениях), установленных в отношении должников и (или) их имущества в исполнительном производстве, возможно использование банка данных исполнительных производств. Гражданину, являющемуся стороной исполнительного производства, сведения из банка данных представляются на безвозмездной основе, но не более одного раза в месяц.

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