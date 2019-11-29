Юбилейный концерт знаменитого российского композитора собрал в белорусской столице 15-тысячную "Минск-Арену". Со сцены Игоря Крутого поздравляли самые яркие звезды – Николай Басков, Дима Билан, Ани Лорак, Димаш Кудайберген, Ирина Аллегрова, Жасмин, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров. Корреспондент БЕЛТА узнал у отметившего 65-летие композитора: на сколько лет на самом деле он себя чувствует?

– По-разному… Бывают времена, когда на восемьдесят, бывает – на сорок… Сегодня вот на сорок!

– С вами в Минск прилетело столько звезд… Сложно было их всех собрать в один день в один самолет?

– Нет, не сложно, ведь мы получаем от всего происходящего удовольствие. Белорусский зритель – благодарный. Нас здесь знают и ждут. Раз в пять лет приезжаю со своими концертами в Беларусь и всегда встречаю горячий прием.

– У кого из приехавших артистов самый длинный райдер?

– Сегодня все приехали без райдеров – по-простому. Чай, кофе, вода и фрукты в гримерках. Ничего сверхъестественного.

– Юбилейный концерт "В жизни раз бывает 65" готовился для нескольких стран: России, Беларуси, ОАЭ, Германии и Америки. Есть ли отличие белорусской программы шоу от других?

– По сравнению с Америкой, Германией и ОАЭ – нет. В Москве я свои 65 отмечал дважды концертами: один был с участием Анны Нетребко, другой – Лары Фабиан. Вот эти программы сильно отличались от белорусской.

– Почему для музыкального сопровождения своего концерта в Минске вы выбрали Президентский оркестр?

– Мне его очень рекомендовал известный композитор Эдуард Артемьев, который написал музыку ко всем фильмам Михалкова. Говорил: классные музыканты! Теперь я могу сказать о них то же самое.

–Президент Беларуси после успешно прошедших в Минске Европейских игр сказал, что не против провести совместную с Россией Олимпиаду. Если мероприятию быть, то возьметесь организовывать торжественную часть? У вас уже есть опыт – именно вы занимались творческой составляющей открытия Европейских игр.

– Если мне поручат организовать церемонию открытия Олимпиады, то да, я с удовольствием соглашусь. Это огромное доверие! Хотя и не меньшая ответственность. Трансляция на многие страны мира результатов моей работы — это очень волнительно.

– Игорь Яковлевич, 65 лет – целая история жизни! Если бы ее собрались экранизировать, в каком бы жанре вы хотели видеть кино о себе и кого утвердили на главную роль?

– На главную роль утвердил бы одного из своих любимых актеров. Скорее всего, Сергея Маковецкого. Уверен, он бы сделал все шедеврально – у него по-другому не бывает. Что касается жанра кино… Если бы обо мне снимали фильм, пусть бы это была комедия. Этот жанр больше всего подходит для рассказа о всей моей жизни.

Елена ИВАШКО, газета "7 дней"

Фото Максима Гучека