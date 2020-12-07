ОАО "Витебские ковры" - один из крупнейших представителей текстильной отрасли в Беларуси. Ковровые изделия предприятия хорошо зарекомендовали себя в нашей стране и далеко за ее пределами. Как работает в нынешних условиях один из флагманов страны, с какими трудностями пришлось столкнуться во время пандемии, о достижениях последних лет, а также о планах и проектах на будущее корреспонденту БЕЛТА рассказала генеральный директор ОАО "Витебские ковры" Елена Чеботарева.

- С какими результатами акционерное общество завершило III квартал? Какой прогноз по итогам года?

- Третий квартал мы отработали достаточно успешно, показатели бизнес-плана перевыполнены. По итогам года рассчитываем выпустить без малого 20 млн кв.м ковровой продукции, это на 1 млн кв.м меньше, чем в прошлом году, но совершенно не значит, что в нынешнем мы работаем хуже. Пополнение ассортимента более маржинальными изделиями позволит нам прирасти в 2020 году по всем стоимостным показателям, а также по эффективности.

- Как пандемия повлияла на работу предприятия? С какими сложностями пришлось столкнуться и как их преодолеваете?

- Конечно, закрытие границ сказалось на работе предприятия, тем более мы максимально ориентированы на экспорт - 90% нашей продукции поставляется именно за рубеж. Однако самоизоляция подтолкнула многие семьи вложить не потраченные на отдых деньги в ремонт жилья, покупку товаров длительного пользования. В итоге для коврового рынка это стало хорошим поддерживающим фактором.

- Какую долю белорусского рынка ковров сегодня занимают "Витебские ковры"? Кто ваши основные конкуренты?

- С учетом двух производственных площадок в Витебске и Бресте предприятие занимает более 70% рынка ковровых покрытий в стране, остальное приходится на продукцию, поступающую из-за рубежа. Поэтому можно говорить, что основные конкуренты нашей продукции - альтернативные виды напольных покрытий, а именно линолеум и ламинат. И это нормально, у каждого вида покрытий есть свои преимущества и свой потребитель.

- В какие страны экспортируются изделия? Рассматриваете ли выход на новые рынки?

- География поставок начитывает 15 стран. Продукцию знают потребители таких государств, как Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Молдова, Эстония, Латвия, Румыния и другие. В этом году мы также начали экспортные отгрузки на рынок Германии.

Но приоритетными экспортными направлениями для ОАО "Витебские ковры" по степени важности остаются страны Таможенного Союза, республики бывшего СССР, в которых отсутствуют серьезные таможенные барьеры (Украина, Молдова, Туркменистан, Таджикистан), а также некоторые европейские страны.

- В чем заключается конкурентное преимущество ковров вашего производства?

- "Витебские ковры" - уникальное предприятие: мы делаем и тканые, и прошивные ковры, в то время как подобные компании обычно специализируются только на одном виде изделий. Такими производственными возможностями могут похвастаться разве что наши коллеги из Турции, но их предприятия в разы крупнее нашего. Правда, в этом году мы смогли увеличить производственную мощность за счет Брестского филиала.

Ну, и, конечно же, безусловное преимущество - хорошее соотношение цены и качества. Мы работаем исключительно под запросы рынка, производим ковровые изделия, различные по структуре ворса, плотности и стилю.

- Разнообразие ассортимента впечатляет. Как часто его обновляете? Сколько дизайнеров трудится над разработкой рисунков?

- В каталоге выпускаемой продукции более 10 тыс. дизайнов в различных вариациях. Разработкой изделий занимаются 20 дизайнеров. Мы стараемся постоянно обновлять ассортимент, а при создании новых коллекций и палитр учитываем современные тенденции и тренды в стилистике оформления интерьера.

- Можно ли на фабрике заказать ковер по своему эскизу?

- Теоретически это возможно, но на практике сложно. Понимаете, изготовление таких заказов влечет необоснованные потери объемов производства, ведь мы ориентируемся на массовый выпуск, а выполнение индивидуальных заказов - это упущенная для нас выгода за счет приостановки массового производства. В результате потери в разы превосходят прибыль, которую можно получить. Это скорее имиджевая составляющая, чем эффективное использование мощностей.

- ОАО "Витебские ковры" сертифицировало продукцию на соответствие требованиям международного стандарта Standard 100 by Oeko-Tex. Какие преимущества дает этот сертификат?

- Standard 100 by Oeko-Tex - независимая международная система сертификации текстильной продукции на всех этапах производства (от сырья до готовых изделий), предусматривающая проверку товара на наличие вредных веществ. Поэтому маркировка знаком о прохождении такой сертификации свидетельствует, что все материалы - ткани, нити, фурнитура, используемые в производстве красители - безвредны и нетоксичны.

Сегодня "Витебские ковры" осваивают новые рынки сбыта в странах Евросоюза. Для наших зарубежных партнеров очень важно наличие этого сертификата, поэтому его получение повысит шансы на успех в продвижении изделий на высококонкурентном европейском рынке.

- В феврале 2020 года "Витебские ковры" приобрели комплекс имущества ОАО "Ковры Бреста". Какие планы по дальнейшему развитию брестского филиала? Какой объем продукции планируете там производить?

- Развитие филиала в Бресте предполагает полную загрузку имеющихся мощностей за счет поэтапного расширения производства. Для этого мы планируем перейти с двухсменного режима работы, который действует в настоящее время, на круглосуточный. В таком формате будем работать в течение нескольких лет. Конечно, дополнительно придется набрать сотрудников и обучить их, а также вложить финансовые ресурсы в увеличение оборотных активов, но это однозначно того стоит.

По итогам 2020 года в брестском фиале будет выпущено 500 тыс. кв.м продукции, что вдвое превышает объемы, запланированные бизнес-планом проекта. В следующем году рассчитываем произвести не менее 1 млн. кв.м ковровых изделий.

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- В прошлом году запущено новое производство по выпуску полипропиленовых нитей. Насколько этот проект значимый для предприятия? Теперь вы полностью можете покрыть потребности в таких нитях или все еще приходится импортировать? Какой срок окупаемости проекта?

- Освоение такой технологии помогло наладить выпуск новой импортозамещающей продукции - полипропиленовых нитей BCF, ПП BCF Heat-Set, ПП BCF Frise коврового назначения. Это позволило на витебской площадке максимально обеспечить собственную потребность в нити, которую ранее закупали за рубежом. В июле этого года производство вышло на проектную мощность в соответствии с графиком. За нынешний год изготовим 2,7 тыс. т нити, а в следующем году в соответствии с бизнес-планом планируем выпустить 3,2 тыс. т нити.

Стратегически этот проект позволяет обеспечивать предприятие сырьем, увеличивать глубину переработки, снижать импортную зависимость, минимизировать курсовые риски. Срок его окупаемости - 6 лет. Однако уже сегодня, когда в условиях пандемии нарушаются цепочки поставок, мы видим, что это решение было своевременным и выверенным.

- Какие задачи стоят перед предприятием на ближайшее будущее и какие проекты планируете реализовать?

- Как показали маркетинговые исследования, для дальнейшего развития ОАО "Витебские ковры" акцент на ближайшие годы нужно делать именно на наращивании объемов продаж. Это возможно за счет внедрения новых видов продукции и выхода на новые рынки. Планируем также модернизировать отделочные производства, расширить ассортимент изделий на резиновой основе. Ожидаем, что такой продукт позволит увеличить наше присутствие на европейском рынке. Кроме того, запланированы проекты, направленные на улучшение качественных показателей.

- В этом году предприятию исполняется 120 лет. В чем секрет такого многолетнего успеха?

- Три кита, на которых держится наш успех, - команда профессионалов, современные технологии и надежность во взаимоотношениях с клиентами.

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