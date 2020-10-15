Конструкторы во все времена считались интеллектуальной элитой завода. От их деятельности во многом зависит эффективность производства, качество и имидж продукции, работа всего предприятия в целом. Директор научно-технического центра - генеральный конструктор ОАО"Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Малиновский - один из тех, кто дает путевку в жизнь не просто новым техническим решениям, но и целым направлениям в белорусском специальном машиностроении. В интервью корреспонденту БЕЛТА он рассказал о своей стремительной карьере в холдинге, особенностях профессии и гордости завода - шарнирно-сочлененном тракторе "Амкодор 5300".

- Александр Анатольевич, с чего началось увлечение конструированием? Как оказались в такой сложной и одновременно интересной отрасли, как машиностроение?

- Во время учебы в вузе я хотел связать свою жизнь с наукой. После окончания Белорусского государственного технологического университета поступил в магистратуру, отучился, защитил диссертацию и начал работать инженером на кафедре деталей машин. Однако впоследствии передумал идти в аспирантуру и решил попробовать себя на производстве. После срочной службы в Пинском погранотряде устроился на "Амкодор", что, как затем выяснилось, стало большой удачей. Я попал в конструкторское бюро машин лесопромышленного комплекса, поскольку был инженером-технологом лесной промышленности, а специализация - "транспорт леса", поэтому форвардеры, харвестеры, лесозаготовка - как раз то, что я изучал в университете.

- Ваша карьера в "Амкодоре" складывается довольно стремительно. Как правило, за подобным успехом стоит огромный труд. Расскажите подробнее о начале профессионального пути. Кто был главным наставником?

- На завод я пришел в феврале 2009 года рядовым конструктором, генеральным конструктором тогда был Анатолий Михайлович Старынин. Сразу мне поручили заниматься сопровождением рубильной машины "Амкодор 2902", так называемым чиппером - измельчителем щепы. Он превращает неделовую древесину и порубочные остатки с лесосек в топливо для котельных. На тот момент была выпущена опытная партия из пяти единиц. Мы с коллегами наблюдали, как она работает в хозяйствах, какие есть замечания операторов, предлагали решения и дорабатывали машину. Параллельно я вносил изменения в конструкторскую документацию и согласовывал изменения с технологами. Наше КБ в тот период также работало над форвардерами "Амкодор 2662" и "Амкодор 2682". Я был на подхвате, выполнял различные задачи, которые поручали. Быстро освоил приложения для 3D-проектирования. Помню, Андрей Александрович Герман (главный конструктор машин для лесопромышленного комплекса) поручил мне разработать узел установки тандемного моста, чтобы сделать из форвардера 2662 (с колесной формулой 6х6) новую модель - 2682 (8х8). За эту разработку мы получили премию Минпрома. Вообще на "Амкодоре" не бывает, чтобы человек занимался каким-то узким направлением - участвуешь в разработках всех моделей специализации КБ, взаимодействуешь с коллегами из бюро узлов и систем.

Своим учителем я считаю Анатолия Николаевича Безрученко, в то время он работал начальником КБ расчетов. Это уникальный человек, хранитель знаний и традиций "Амкодора", его всегда подключали к решению самых сложных задач и расчетов. Благодаря ему сохранилось много учебных пособий, статистики по конкурентам со времен Советского Союза, когда закупались лучшие зарубежные образцы техники, изучалась конструкция, проводился полный цикл испытаний, после чего издавались пособия с полной аналитикой и рекомендациями, которые расходились по всем КБ отрасли.

- Можно ли назвать энергонасыщенный шарнирно-сочлененный трактор "Амкодор 5300" наиболее значимой разработкой для вас?

- Это проект, разделивший мою конструкторскую жизнь на до и после. Ведь это было новое направление для "Амкодора". В нашей компетенции - дорожно-строительная, лесная, коммунальная и логистическая техника. Все это формировало основное направление, и мы далеко от него не уходили, так как спектр и так достаточно широкий.

Но на определенном этапе председатель совета директоров Александр Васильевич Шакутин решил диверсифицировать линейку продукции и расширить сельскохозяйственное направление. В частности, изготавливать шарнирно-сочлененные трактора, позволяющие решать задачи, которые уже сейчас все острее встают перед аграриями.

Мне предложили заняться такими тракторами в начале 2016 года, что было для меня совершенно новым направлением. Я никогда раньше с этим не сталкивался (в том числе и с тракторами в классической компоновке). Когда изучал аналоги, посмотрел, чего удалось достичь американцам, мне стала крайне интересна эта сфера. Плюс компоновка была близка к нашим шарнирным машинам. Правда, это уже огромные машины с мощностями двигателей до 620 лошадиных сил, а также другой уровень испытаний и исполнения, это иной класс и ГОСТы, которые распространяются на тракторы. Немного другие стандарты в плане надежности, если брать сельское хозяйство - надежность трактора здесь оценивается в различных климатических зонах, особые требования предъявляются к прохождению испытаний и так далее.

- Какая судьба трактора 5300? Он сейчас на испытаниях?

- Да, он сейчас на испытаниях. Если пользоваться современной терминологией, это так называемый минимально жизнеспособный образец, который позволил нам разобраться с технологией, понять, что это за трактор, какие требования к нему предъявляет потребитель.

Трактор проходил испытания на одном из сельхозпредприятий, эксплуатировался в подшефном хозяйстве Белорусской машиноиспытательной станции. По окончании первого этапа испытаний мы получили протокол, где, естественно, есть замечания, ведь этот образец не конечное решение. Он позволил нам оперативно получить информацию от потребителей, их замечания и пожелания, провести тяговые испытания на стерне и сравнительные испытания с аналогами.

Следующий этап - сбор информации от широкого круга потребителей. Протокол испытаний показывает только, соответствует ли техника тем или иным параметрам. Это как бы сухая выжимка, а хотелось бы получить именно открытый ответ. Наши испытатели работают совместно с механизаторами хозяйств - и мы получаем постоянную обратную связь.

Мы выполнили отладку системы управления коробки передач, посмотрели, как работают узлы, как быстро засоряются фильтры, то есть те вопросы, которые нельзя решить, просто изучая информацию и аналоги.

Решение отдать трактор "Амкодор 5300" в наши условия, чтобы посмотреть, что нужно доработать, что с ним эффективно агрегатировать, какие требования пользователи предъявляют к трактору, я считаю очень верным. За время испытаний мы собрали много информации, отзывов, увидели, как и что функционирует. Опять же, не имея опыта производства тракторов, нам на "Амкодоре" было очень полезно изучить в работе плуги, сеялки и другое оборудование нашего же производства в комплексе с новым трактором.

- Как вы считаете, удалось ли создать трактор, который бы соответствовал уровню американских машин либо того же Кировца и был бы вполне конкурентоспособным на международном рынке?

- В принципе, да, удалось. Решения, которые были и будут заложены при разработке - достаточно взвешенные и оптимальные. В конструкторской документации мы это отразили. Следующий шаг - подготовка производства и изготовление. Теперь нам необходимо подтвердить заявленные в технических заданиях уровни надежности, стоимость и другие конкурентные параметры, на которые обращают внимание как потребители, так и эксплуатирующие и головные организации, закупающие эти тракторы. Этот этап достаточно серьезный в плане человеческих и материальных ресурсов.

- В марте нынешнего года вы стали гендиректором крупного предприятия - ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга", создающего технику и оборудование для АПК. Сложно ли было совмещать конструирование (довольно творческое направление) и руководящую должность?

- Я бы сказал, что это произошло не так резко, как может показаться со стороны. С 2016 года, когда я стал начальником конструкторского бюро, под моим руководством был приличный штат сотрудников. Ведь трактор я создавал не в одиночку, а целая команда конструкторов, технологов, закупщиков, производственников, испытателей, работу которых нужно было координировать. Были также частые поездки, командировки, знакомство со многими людьми и специалистами, то есть уже тогда Александр Васильевич потихоньку готовил меня к этой должности. А когда принимал решение назначить меня директором "Амкодор-Семаш", то определил первоочередную цель - поставить на производство трактор.

Я понимал, что моя задача - найти ресурсы, чтобы логически закончить работу, начатую в 2016 году. Этот переход, конечно, стал определенным переключением с моей привычной конструкторской деятельности, но мне сложности даже нравятся.

Там я столкнулся с новыми задачами, понимания которых в полной мере у меня раньше не было. Когда ты руководишь предприятием, то сразу задумываешься о хозяйственной деятельности, и конструкторские вопросы понемногу отходят на второй план. Необходимо оценить ресурсы, которые есть у компании: сколько средств нужно, чтобы обеспечить работу завода, сколько вложить в инновации и модернизацию производства. Просчитать, какой кредит лучше взять и на каких условиях, когда ты его отдашь и что в этот период будешь делать и так далее. Кроме того, нужно влиться в коллектив, оперативно вникнуть, разобраться. К примеру, когда я пришел на "Амкодор-Семаш", там уже реализовывался инвестпроект модернизации производства, были разработаны планы, в пределах которых нужно было двигаться.

- Совсем недавно "Амкодор" открыл научно-технический центр, который вы теперь возглавляете. Расскажите подробнее о нем. Какие приоритетные цели и задачи стоят перед ним? Какие проекты планируете реализовать?

- Это, образно говоря, колыбель создания новой техники "Амкодор". Здесь рождаются новые машины, доводятся до состояния серийных образцов, которые затем будут становиться на конвейеры основных производственных площадок холдинга и отправляться потребителям.

Сейчас мне предстоит заниматься не только сельскохозяйственной тематикой, закрепленной за "Амкодор-Семаш", но и за абсолютно всеми предприятиями холдинга "Амкодор", которые пользуются услугами НТЦ либо имеют свои конструкторские подразделения. Это, в частности, координация работ, верстка общего плана по разработке новой техники, доработке и модернизации существующей, постановка машин в производство, опытно-конструкторские работы, испытания. НТЦ также курирует разработки других заводов, которые имеют свои конструкторские подразделения, в сложных вопросах, концептуальных подходах: что и как делать, нужно ли привлечение сторонних ресурсов и так далее.

Научно-технический центр включает в себя исследовательский центр испытаний и доводки машин. Его планируем развивать, заниматься научными исследованиями, выполнять работы как для подразделений "Амкодора", так и сторонних предприятий. В НТЦ работают специалисты очень высокого уровня - кандидаты технических наук, действующие аспиранты и магистранты, люди, пишущие научные работы совместно с преподавателями БНТУ, БГТУ и БГУ.

Еще одно из наших подразделений - опытно-экспериментальный завод. Перед ним поставлены задачи изготовления опытных образцов, сопровождения испытаний (доработки машин и узлов, которые будут производиться в процессе испытаний, доработки машин опытных партий). Кроме того, на заводе планируем выпускать единичную либо же малые серии наукоемкой, узкоспециализированной продукции, которую невозможно или проблематично создавать на производственных конвейерах заводов холдинга.

- Над какими проектами сейчас работаете? Может, планируете создать какие-то принципиально новые машины или продукт?

- Принципиально новые продукты для нас - бульдозеры и автогрейдеры следующего поколения, после "Амкодор 165", который уже прекрасно зарекомендовал себя у белорусских дорожников.

- Что самое трудное в профессии конструктора? Какими качествами он должен обладать?

- Учеба - это фундамент, на котором строится профессиональная состоятельность и карьера. Это большой непрерывный труд. Чтобы стать действительно хорошим специалистом, необходимо постоянно совершенствоваться и учиться всю жизнь. Сейчас новые разработки требуют других знаний, а цифровые технологии вносят свои коррективы. Если ты не знаешь, как обращаться с программным обеспечением, которое необходимо для 3D-проектирования, не можешь подхватить внедрение нового софта, то на рынке труда ты малоинтересен.

Люди, которые остановились в своем развитии, выпадают из технического сообщества, поэтому нужно всегда быть в тренде, а конструктору необходимо на шаг-два быть впереди, чтобы все просчитать и видеть перспективу. Эта работа также должна строиться на стыке с интересами продавцов, директоров дивизионов холдинга, курирующих основные направления производства и реализации техники. Мы должны друг друга слышать и понимать, чтобы знать, что лучше предложить клиенту в этот момент.

- Иными словами, взаимодействие с дивизионами способствует внедрению инновационных разработок именно в том направлении, которое сейчас наиболее актуально?

- Да, несомненно. Мы можем анализировать рынок с точки зрения своих представлений о конструкции, можем видеть хорошие решения, но они могут быть абсолютно не нужны рынку. В каком-то смысле мы как художники. Поэтому то, что нравится конструктору, люди не всегда готовы будут покупать. Именно работа с директорами дивизионов позволяет нам быть на передовой и вникать в нужды потребителей реального сектора, понимать сегменты рынка и находить те решения, которые одновременно и нужны людям, и приносят прибыль предприятию.

БЕЛТА, фото предоставлены пресс-службой предприятия -0-