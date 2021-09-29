В сентябре государственной санитарно-эпидемиологической службе Беларуси исполнилось 95 лет. За свою почти вековую историю она прошла множество этапов, но задача оставалась прежней - эпидемиологическое благополучие населения. Чем сегодня занимается эта структура и какие полномочия имеет, в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

- Пожалуй, наиболее актуальная тема - СOVID-19. В ходе первой волны во многом благодаря санитарно-эпидемиологической службе удалось не допустить взрывного характера заболеваемости. Было обеспечено минимальное распространение коронавирусной инфекции на всей территории Беларуси. Какая сегодня роль санэпидслужбы в обеспечении здоровья населения?

- Сейчас, как и при первой волне, мы по-прежнему проводим эпидрасследование: устанавливаем источники коронавирусной инфекции, определяем контакты первого уровня и прерываем цепочки распространения. В очагах проводятся противоэпидемические мероприятия. Занимаемся и мероприятиями профилактического характера, чтобы предупредить групповые массовые заболевания. Это мониторинги на предприятиях, в организациях, учреждениях, в ходе которых подсказываем, где они недорабатывают. Но это не значит, что мы только рекомендуем. При систематическом невыполнении наших требований и рекомендаций виновные привлекаются к административной ответственности.

Помимо задачи по минимизации риска распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, обеспечению биологической безопасности, служба проводит лабораторную диагностику инфекционных заболеваний и факторов окружающей среды в ходе государственного санитарного надзора. При этом продолжается совершенствование в плане реализации законодательства, направленного на снижение потенциального риска влияния вредных факторов среды обитания на здоровье человека, защиту внутреннего рынка страны от поступления некачественной и небезопасной продукции.

Одна из важнейших задач санитарно-эпидемиологической службы - формирование здорового образа жизни и совершенствование социально-гигиенического мониторинга, в том числе для достижения Целей устойчивого развития.

Учреждения службы разрабатывают методы и средства диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, выявляют факторы окружающей среды, воздействующие на состояние здоровья населения, проводят их комплексную оценку. Разрабатываются научно-обоснованные подходы к регламентированию загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, а также меры профилактики заболеваний, обусловленных воздействием факторов окружающей среды.

Разработанные и внедренные в практику новые формы государственного санитарного надзора, эффективно функционирующая система эпидемиологического надзора - все это обеспечивает возможность реализации поставленных задач. Речь идет о создании условий, обеспечивающих гигиеническую безопасность жизнедеятельности, оздоровлении природной, бытовой, производственной среды, минимизации риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

- Расскажите об итогах контроля масочного режима в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания, общественном транспорте и других местах. Много ли нарушений? Они носят разовый или систематический характер?

- Служба ежедневно оценивает выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях, учреждениях, на предприятиях. В сентябре нарушения установлены на трети оцененных объектов. Работники предприятий (учреждений) и посетители не всегда соблюдают масочный режим, не во всех случаях функционирует так называемый входной контроль состояния здоровья работников, не соблюдается социальная дистанция. Кроме того, отмечается недостаточное обеспечение средствами защиты, антисептическими и (или) дезинфицирующими средствами, не соблюдается режим уборки и дезинфекции помещений.

- Как обстоит ситуация с иными инфекционными заболеваниями? Если в 1970-1990-х годах вспышки периодически случались, то сегодня диагноз "дизентерия" редкость. Какая работа проводится, чтобы держать ситуацию под контролем?

- Действительно, в сравнении с 70-90 годами прошлого столетия ситуация кардинально поменялась. Проведенные, в том числе по инициативе санитарно-эпидемиологической службы, профилактические мероприятия (модернизация производств (переход на технологии с "закрытым" производственным процессом, уменьшение ручного труда, упаковка продукции), внедрение и реализация производственного контроля на предприятиях) позволили в последние годы избежать эпидемических осложнений, связанных с функционированием предприятий пищевой промышленности.

В то же время все большую актуальность приобретают вирусные инфекции, в том числе кишечные, для которых характерны более легкие условия передачи, низкая инфицирующая доза. Периодически регистрируются групповые случаи заболевания вирусной этиологии, обусловленные несоблюдением санитарно-эпидемиологических требований, личной гигиены.

Для обеспечения контролируемой эпидемиологической ситуации, в том числе своевременного введения комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, санитарно-эпидемиологическая служба проводит ежедневный мониторинг инфекционной заболеваемости.

- Тем не менее время от времени информационное пространство будоражат сообщения о случаях заболевания в том или ином учреждении образования. Один из последних - острый гастроэнтерит у учащихся минской гимназии. Что выяснило эпидрасследование?

- По результатам эпидемиологического расследования установлено, что этиологическим агентом заболевания был норовирус. В последние годы этот вирус наиболее часто приводит к групповым заболеваниям как в странах Европейского региона, США, так и в нашей стране.

Благодаря своевременно и в полном объеме проведенным санитарно-противоэпидемическим мероприятиям эту ситуацию удалось оперативно локализовать в течение 3 дней (менее одного инкубационного периода). Все случаи закончились выздоровлением.

Такие ситуации могут возникать в любом учреждении, организации, где имеют место нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в первую очередь в организации питания. И если не будет внутреннего контроля (со стороны администрации учреждения), а также государственного санитарного надзора, таких ситуаций будет регистрироваться на порядок больше.

- Ежегодно в начале учебного года представители санитарно-эпидемиологической службы мониторят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, касающихся организации питания школьников. Нарушения по-прежнему выявляются?

- В ходе надзорных мероприятий в объектах питания школ выявляются такие нарушения, как несоблюдение работниками правил личной гигиены, невыполнение норм питания (в основном по фруктам и овощам). Выявляются также нарушения, касающиеся несоблюдения условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, отсутствия документов, удостоверяющих качество и безопасность. К примеру, за сентябрь по этим причинам санитарно-эпидемиологическая служба в школах изъяла из обращения около 190 кг небезопасной пищевой продукции.

- Недавно закончилась оздоровительная кампания в детских лагерях. Какие итоги можно подвести? Были ли серьезные нарушения? Чем закончилась ситуация в "Лесной поляне"?

- В течение всей летней оздоровительной кампании учреждения санитарно-эпидемиологической службы ежедневно оценивали эпидемиологическую ситуацию в соответствующих организациях. Хочется отметить, что их руководители весьма ответственно подошли к вопросу организации безопасного отдыха детей. При малейших подозрениях на возникновение инфекции происходило немедленное реагирование на ситуацию, вводился комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Тем самым в большинстве учреждений удалось избежать распространения инфекции.

К сожалению, так было не во всех случаях. Например, в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Лесная поляна" за короткий промежуток времени (менее половины инкубационного периода) в эпидемический процесс было вовлечено до 30% коллектива, при этом на одного заболевшего с наличием симптомов заболевания приходилось пять бессимптомных пациентов.

Осложнение эпидемиологической ситуации в "Лесной поляне" было оперативно локализовано, все случаи заболевания закончились выздоровлением. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что к такой ситуации привело несоблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий в оздоровительном центре (проведение массовых мероприятий с участием разных отрядов и другие).

- Задачи, стоящие перед санитарно-эпидемиологической службой, значительно шире, чем контроль инфекций. В целом это благополучие населения на территории Беларуси. Среди прочего это контроль и состояния атмосферного воздуха, питьевой воды. Расскажите, каким воздухом мы дышим и какую воду пьем? Какие проблемы выявляются?

- Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой в Беларуси из централизованных систем питьевого водоснабжения составляет 94,8% (воду из таких систем получает 92,2% населения республики). Главная проблема качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения, не имеющих сооружений водоподготовки, - высокие концентрации природного железа, что в свою очередь влияет на органолептические свойства питьевой воды и ограничивает водопотребление.

В эпидемическом и радиационном отношении питьевая вода централизованных систем водоснабжения характеризуется как безопасная на протяжении многих лет.

Что касается шахтных колодцев и других нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, для них характерной проблемой качества воды являются нитраты.

Санитарно-эпидемиологическая служба совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит мониторинг качества атмосферного воздуха в крупных промышленных городах республики, включая областные центры и Минск.

В I полугодии 2021 года индекс качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, где проводились измерения, оценивался в основном как "очень хороший", "хороший" и "умеренный". Доля периодов с "удовлетворительным", "плохим" и "очень плохим" качеством атмосферного воздуха в населенных пунктах была незначительна. Это было связано с увеличением содержания диоксида азота, диоксида серы и твердых частиц (пыли).

Следует отметить, что ухудшение качества воздуха отмечалось в основном при комплексе неблагоприятных гидрометеорологических явлений, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, и в периоды с дефицитом осадков.

- Служба проводит контроль продукции, которая реализуется на внутреннем рынке, а также поступает из-за рубежа. Много ли продукции отбраковывается?

- С начала года запрещена реализация свыше 73 т пищевых продуктов (более 27 т импортного производства) и около 16,6 тыс. единиц товаров непродовольственной группы (15,9 тыс. единиц импортного производства). При этом 1061 юридическое и 2473 ответственных лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Приостанавливалась эксплуатация (выполнение работ и услуг) на 2970 объектах, выдано 11 208 предписаний (рекомендаций) по устранению нарушений, 332 - по сокращению ассортимента реализуемых товаров.

- Перед вами как главным государственным санитарным врачом Беларуси стоит задача совершенствовать программы подготовки специалистов, начиная со студенческой скамьи и заканчивая последипломной подготовкой. Что в планах?

- Во-первых, повышение квалификации кадров. Сейчас у нас 60% врачей имеют первую или высшую квалификационную категорию, еще 20% - вторую. С этого года открыт медико-профилактический факультет в Гомельском государственном медицинском университете. На специальность "медико-профилактическое дело" в этом году начали принимать абитуриентов медколледжи Минска и Гродно. Со следующего года такую подготовку планируется открыть на базе Могилевского медколледжа. Ранее средний медицинский персонал по этому направлению готовили только в Гомеле и Витебске.

БЕЛТА.-0-