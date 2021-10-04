Редкое застолье обходится без алкогольных напитков, да и "пропустить рюмашку для релакса" не считается чем-то зазорным. Между тем напитки с высоким градусом наносят непоправимый вред организму, особенно если человек буквально впрыгивает в порочный круг зависимости. Все начинается с "выпьем за любовь", заканчивается чем-то покрепче да словами покороче, а вдобавок идут неблаговидные поступки, за которые отвечать приходится по закону. В разработанной на эту пятилетку госпрограмме о здоровье и демографической безопасности есть подпрограмма, нацеленная на возвращение людей, страдающих алкогольной зависимостью, к нормальной жизни, их реабилитацию и ресоциализацию. Заместитель главного врача по наркологии Витебского областного клинического центра психиатрии и наркологии Игорь Свиркунов рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА, какие этапы лечения проходят люди с алкогольной зависимостью, почему женщины более подвержены этой пагубной привычке, как работать с созависимыми и о том, что первый шаг в здоровую жизнь человек должен сделать сам.

Помощь близко, главное - захотеть

- Игорь Васильевич, снижается ли в Витебской области число людей, стоящих на учете с алкогольной зависимостью?

- Да, в последние годы число стоящих на учете с алкогольной зависимостью постепенно снижается. Цифры небольшие, но тем не менее поэтапный спад виден. В этом году по состоянию на 31 августа на учете состоят более 19,6 тыс. человек, а за аналогичный период прошлого года их было около 20,2 тыс. Из них около 4,9 тыс. - женщины, то есть почти четверть. Благодаря действию декрета №18, по которому в семьях, где дети находятся в социально опасном положении (СОП), выявляют таких женщин и обязуют их пройти лечение от зависимости, их число тоже снижается. Матери, которые не хотят потерять детей и желают, чтобы с них сняли статус СОП, лечатся охотнее, у них выше мотивация.

- Давно известно, что женский алкоголизм - явление более пагубное и практически неизлечимое. Почему так происходит? Что вызывает зависимость у тех, кто по природе своей должен беречь здоровье ради будущего поколения?

- У женщин алкоголизм протекает тяжелее, чем у мужчин. У них быстрее формируется зависимость. Если у мужчин, условно говоря, эта болезнь развивается за 5-6 лет, то у дам она может появиться за пару лет. Это связано прежде всего с физиологическими особенностями женского организма. У представительниц прекрасной половины человечества по-иному выстроены ферментные и психические функции. Например, есть такой фермент, как алкогольдегидрогеназа, который находится в клетках печени и катализирует окисление спиртов. В женском организме его вырабатывается недостаточно, соответственно и восприимчивость к этанолу выше. У женщин быстрее растет толерантность к крепким напиткам и скорее наступает деградация. Это включает как ухудшение внешнего вида (у женщин зависимость от алкоголя буквально написана на лице), так и изменения в поведении. У пьющей женщины психические функции быстро распадаются, она больше подвержена эмоциональным перепадам. Лечится женский алкоголизм тоже труднее. Если сердобольные жены ведут своих мужей к специалисту, то женщина до последнего скрывает свои проблемы. А зачастую ее и некому отвести к наркологу, потому что она нередко оказывается в окружении таких же зависимых.

- Получается, что даже если в семье, где кто-то один пьет, родные хотят помочь близкому человеку, а он этого не желает, то ничего не изменится?

- Когда формируется зависимость, то человек обманывает других и сам себя. Он не видит проблем и верит, что их нет. "Я не алкоголик, какие у меня проблемы? Я пью, как все", - обычно утешают себя такими словами зависимые от спиртного. Первым шагом на пути к лечению становится осознание, что самостоятельно человек не справится. И пока он не захочет пройти лечение - анонимное или в диспансере, - то все усилия будут напрасны.

Не забывайте также, что есть латентные алкоголики. У них сформирована химическая зависимость, однако такие люди не утратили социального статуса. Иными словами, они злоупотребляют спиртным, но продолжают вести довольно активный образ жизни, работать, поддерживать социальные связи. Что такое потеря социального статуса? Это когда выгнали с работы, человек на грани развода, стали появляться проблемы с законом вплоть до административных правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. И пока таких явных признаков не наблюдается, алкоголик считает, что он держит ситуацию под контролем.

- Какие первые звоночки скажут близким, друзьям, что человек попал под власть зеленого змия?

- Алкоголь в целом заостряет все черты, истощает нервную систему. Сначала нарушается сон, человек становится более неуравновешенным и эмоционально лабильным. Затем у него снижается критика к самому себе и оценке своего поведения. То есть в конечном итоге он перестает соблюдать элементарную гигиену, утрачивает навыки самообслуживания, перестает следить за собой. Заметно меняется и характер: человек становится эмоционально неустойчивым, зачастую раздражительным без причины. Одним из признаков может стать утрата рвотного рефлекса после употребления большой дозы спиртного: организм, не привыкший к алкоголю, чаще всего сам пытается избавиться от токсинов, поступающих с крепкими напитками. Также человек теряет количественный и качественный контроль. Говоря простыми словами, если раньше хватало для опьянения пары рюмок водки, то потом становится мало и бутылки. Алкозависимый пьет до тех пор, пока спиртное стоит на столе, и все, что имеется, без разбора. Также наступает забвение альтернативных интересов в пользу алкоголя: все хобби и увлечения уходят на последний план, а на первый выходит рюмка. Однако самый характерный признак - абстинентный синдром, то есть похмелье. Когда человеку после передозировки алкоголем на следующий день требуется новая доза, чтобы избавиться от болезненного состояния, то это говорит о развивающемся алкоголизме. Далее следуют алкогольные эксцессы - нарушение закона в состоянии опьянения.

Тем, кто желает избавиться от пагубной привычки, можно обращаться в анонимную службу, где проведут лечение без постановки на учет. Если же это не помогает, то мы рекомендуем диспансеризацию.

Порой приходится работать не только с алкоголиками. Существует такое понятие, как созависимость. Например, жена приводит в клинический центр пьющего мужа, чтобы избавить его от вредной привычки. При беседе выясняем, что она пестует своего супруга до такой степени, что сама покупает ему спиртное. И все это для того, чтобы он якобы не страдал. А на деле получается, что такое поведение мужчины она сама выстроила, поощряет, принимает на себя роль жертвы обстоятельств и несет звание мученицы. Когда же муж избавляется от зависимости, она жалуется, что он стал невыносимым. "Лучше бы он пил!" - нередко говорят женщины, которые сталкиваются с изменившимся характером благоверного. В подобном случае проводим психологическую коррекцию и с женщинами.

Поэтапный выход из бесконечного лабиринта

- Какие этапы проходит человек при лечении алкогольной зависимости?

- Существует несколько этапов лечения. На первом оказывают массивную медикаментозную помощь, проводят детоксикацию организма: человека выводят из запойных состояний. Это могут быть капельницы, седативные препараты, антипсихотики, если есть риск развития алкогольного психоза. Вторым этапом идет поддерживающая психотерапия. На этой стадии убирают нарушения, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя. Пациент получает лекарства, уменьшающие тягу к спиртному, побочные явления, нормализующие сон. Следующий этап является в больше степени психотерапевтическим, когда идет коррекция поведения. Здесь подключаются психологи и психотерапевты. И вершина этой пирамиды - этап реабилитации и реадаптации. Если человек потерял все или большинство социальных связей, то их нужно восстановить.

Применяется и такой метод лечения, как транскраниальная электростимуляция, когда электрическими разрядами в мозгу блокируются центры удовольствия. Практикуется и известное всем кодирование, когда в организм вводятся пролонгированные препараты, в том числе с применением так называемой подшивки - это уже операционное вмешательство. Используются в дополнение ко всему психотерапевтические методики.

По сути, медикаменты для лечения алкозависимости во всем мире одинаковые. А самый сложный этап - последний, когда человек возвращается в социум и привычную среду. Сейчас государство и специалисты нашего клинического центра в частности делают акцент на медико-социальной реабилитации.

- Что самое сложное на этапе ресоциализации?

- Замещение, или, можно сказать, замена и вытеснение вредного пристрастия чем-то полезным и созидательным. Образно говоря, у человека отобрали любимую игрушку и ничего не дали взамен. Это в равной степени применимо и к такому методу, как кодирование, когда в одночасье у алкозависимого как бы отрезают кусок жизни. У такого человека начинают заостряться эмоции, он постоянно пребывает в нервном состоянии, что-то ищет.

Что представляет собой реабилитация? Это комплекс мер, охватывающий многие аспекты - медицинские, психологические, образовательные, социальные, правовые, трудовые. Они направлены на реинтеграцию, то есть возвращение человеку прежнего социального статуса. Этот этап самый длительный. Если детокс можно провести за пару дней, восстановить биохимию, то на ресоциализацию тратится от нескольких месяцев до нескольких лет.

На этой стадии пациенты должны посещать сообщества, где лидерами являются аутрич-работники из числа тех, кто прошел предыдущие этапы лечения от алкозависимости и вышел на устойчивую ремиссию. Перед тем как вступить туда, пациенты заключают контракт. В нашей области такие сообщества сотрудничают с Красным Крестом, общественной организацией "Матери против наркотиков", представителями духовенства, комитетом по труду, занятости и социальной защите населения облисполкома.

Как правило, в таких сообществах организованы групповые занятия по коррекции поведения, встречи с психологами и психотерапевтами. Там соблюдается строгая дисциплина, почти как в армии, и за каждое отступление следует определенное наказание. Для посетителей составляется индивидуальная программа, включающая не только избавление от зависимости, но и включение человека в трудовую деятельность. Кстати, в западных странах существует нечто подобное и называется реабилитационными коммунами.

Кроме медико-психологической помощи, пациенты, прошедшие курс реабилитации, направляются в службу занятости. За первое полугодие туда были направлены 272 человека, некоторых сразу трудоустроили, а другим предложили получить новую профессию и направили на бесплатные курсы. После таких мероприятий мы продолжаем сопровождать граждан, состоящих на учете, включая вернувшихся из ЛТП, взаимодействуем с территориальными органами соцзащиты, внутренних дел, общественными и религиозными организациями.

Сплотиться в борьбе за трезвость

- Говорят, что бывших алкоголиков не существует. Так ли это, и если нельзя полностью излечить алкозависимого, то почему?

- Алкоголизм - хроническое психическое расстройство. Уже достижение, когда люди после реабилитации находятся в устойчивой ремиссии 1-2 года. Есть примеры, когда они не пьют по 10-15 лет. Однако стоит такому человеку выпить хотя бы 25 г спиртного, все лечение начнется с нуля. Организм настолько подвергается воздействию алкоголя, что происходят некоторые необратимые реакции, в том числе теряется самоконтроль. Именно поэтому важно проводить массовую профилактическую работу.

В нашей стране это осложняется культурой употребления алкоголя. В Беларуси преобладает скандинавский тип: распитие в короткое время крепких напитков, которые в структуре употребления занимают более 50%, тогда как их должно быть не более 20%. Не способствует трезвости населения ценовая и шаговая доступность спиртных напитков: цены на алкоголь в нашей стране одни из самых низких в Европе, и они есть в наличии в каждом продуктовом магазине, в том числе круглосуточных. В обществе также укоренилась социально-культурная толерантность к пьющим.

Существующих ограничительных мер по реализации алкоголя не хватает. Медики нашего клинического центра ратуют за ужесточение некоторых методов борьбы с алкоголизацией населения. Например, мы предложили создать специальные отделы, где алкоголь будет находиться в закрытых витринах. Важно еще упорядочить время продажи спиртных напитков. В ночное время они доступны на АЗС, в магазинах. Человек идет за "догонкой" - и в итоге умирает. Это происходит от того, что в организм поступает избыточная доза алкоголя. При наступлении фазы, когда алкоголь выводится и расщепляется, грубо говоря, до ацетона, происходит отравление, человек обычно остается один и погибает без своевременной медицинской помощи.

Алеся ПУШНЯКОВА,

БЕЛТА.-0-