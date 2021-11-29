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29 ноября 2021, 09:33
Игорь Гусев

Гусев о повышении безопасности и качества в строительстве

Игорь Гусев
Игорь Гусев
Директор Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта

Строительство имеет ключевое значение в освоении современных технологий и процессов, производстве новых товаров и услуг, создании комфортных условий для нашего труда и жизни. Значимый вклад в обеспечение безопасности и качества новых и реконструируемых зданий и сооружений вносит Департамент контроля и надзора за строительством Госстандарта. Сегодня органы государственного строительного надзора Беларуси отмечают свое 30-летие. О результатах работы этой важной и нужной службы, а также перспективных направлениях корреспондент БЕЛТА побеседовал с директором Департамента контроля и надзора за строительством Госстандарта Игорем Гусевым.

- Игорь Владимирович, какие объекты проверяют инспекторы?

- В этом году в Беларуси ведется строительство более 8 тыс. объектов различного назначения. Треть (2,5 тыс.) из них - это жилье. Более 15% (1,3 тыс.) - социально-культурные объекты. В зоне нашего внимания также объекты промышленного, сельскохозяйственного назначения, дорожного строительства и другие.

Главной задачей органов государственного строительного надзора является обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности возводимых и реконструируемых зданий и сооружений. Это достигается контролем за соблюдением требований технических нормативных правовых актов при строительстве, утвержденной проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, а также за соответствием используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и сертификатам.

- Насколько часто выявляются нарушения? Какие меры ответственности применяются?

- В текущем году инспекциями департамента установлены нарушения на 70% строящихся в стране объектах. В структуре значительных нарушений 35% составили несоответствия проектной документации и нормам строительно-монтажных работ по возведению монолитных и сборных железобетонных, каменных конструкций, устройству земляных сооружений, оснований и фундаментов, а также услуг по авторскому и техническому надзору. 65% нарушений и дефектов выявлено в организации строительного производства, отделочных работах, заполнении оконных и дверных проемов, работах по устройству полов, деревянных и изоляционных конструкциях, благоустройстве территорий.

На 113 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено по причине выявления дефектов, которые могли повлиять на создание аварийных ситуаций.

По результатам надзорных мероприятий выдано 12,5 тыс. предписаний и рекомендаций. К административной ответственности привлечено 4 тыс. физических и юридических лиц. Минстройархитектуры и органами по сертификации по нашим предложениям приостановлено действие более 20 аттестатов, сертификатов соответствия и свидетельств о технической компетентности.

Инспекции Госстройнадзора также уделяют внимание содержанию строительных площадок. В этом году их было посещено почти 7 тыс. Из них 46% не соответствовало установленным требованиям. Должностным лицам, допустившим нарушения, выдавались рекомендации и предписания, а также применялась административная ответственность. Наиболее проблемными вопросами по содержанию стройплощадок являются нарушение требований по ограждению мест производства работ, складированию материалов и изделий, несвоевременная установка сигнальных ограждений, необеспечение на объектах устройства постов мойки колес строительной техники и транспорта, необеспечение контейнерами для сбора отходов производства.

- Не секрет, что с каждым годом объекты усложняются - современные технологии и процессы активно приходят в строительную сферу. Чем сегодня располагают инспекторы для проведения эффективного контроля?

- Каждый государственный строительный инспектор имеет возможность для проверки качества выполнения работ и строительной продукции воспользоваться имеющимся в своей инспекции фондом средств измерений. Приборы позволяют осуществлять на объекте экспресс-контроль прочности бетона, измерять толщину покрытий, плотность теплового потока, ровность поверхностей. В случае, если устанавливается несоответствие нормам, то по нашему предписанию заказчик обязан провести дополнительные обследования, например, конструкций. Всего в инспекциях почти 900 измерительных приборов.

Наши инспекции имеют электронный доступ к базе органов государственной экспертизы, где хранятся выданные ими заключения по проектной документации. Это позволяет быстрее решать вопросы контрольно-надзорной деятельности и ускоряет проведение мониторингов и проверок.

Каждый инспектор также обеспечен необходимыми программными продуктами, информационными системами.

- Игорь Владимирович, есть ли какие-либо особенности в проведении надзора, например, за объектами жилищного строительства, другими сооружениями?

- Самая большая доля строящихся объектов в Беларуси - это жилые дома. Наряду с требованиями безопасности и проектной документации инспекторы не примут дом без положительных заключений по результатам испытаний на воздухопроницаемость с тепловизионным обследованием.

Или взять реконструкцию существующих зданий. С точки зрения строительных норм требования к таким объектам ничем не отличаются от требований к объектам нового строительства. Однако зачастую осуществлять реконструкцию сложнее как организационно, так и технически. Потому что добавляются требования к обеспечению сохранности существующих площадей. Нередко сталкиваемся с ситуациями, которые сложно было предусмотреть на стадии проектирования ввиду, например, "возраста" здания. Находить новые решения, проводить дополнительные исследования и мониторинги тогда приходится по ходу реконструкции.

- Такие ситуации, да и нынешнее время в целом требуют высокой компетентности от инспекторов…

- Специалисты инспекций повышают свою квалификацию на семинарах, в ходе деловых поездок. Один раз в три года они проходят повышение квалификации со сдачей экзаменов в Белорусском государственном институте повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством Госстандарта.

Кроме этого, все наши инспекции аккредитованы на соответствие государственному стандарту, устанавливающему идентичные международным требования к инспекционным органам. Ежегодно проводятся внутренний и внешний аудит с участием международных экспертов, в ходе которых мы должны подтвердить свою компетентность. Внедрение этого стандарта улучшило нашу работу, сделало ее более системной и единообразной, повысило доверие к нам.

- Какие приоритеты вы определили на ближайшую перспективу?

- Основным приоритетом работы органов Госстройнадзора является недопущение на строительных площадках республики строительных аварий, обеспечение безопасности и эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

Продолжится курс на сокращение количества обращений граждан, в первую очередь по вопросам качества строительно-монтажных работ. В текущем году поступило 137 обращений. Динамика снижения ежегодно на 3-5%.

Получат широкое распространение цифровые технологии. Ожидается, что с 2022 года административная процедура по выдаче заключений по объектам, принимаемым в эксплуатацию, будет осуществляться в электронной форме.

Также завершается работа по утверждению форменной одежды государственных строительных инспекторов. Это будет иметь положительный эффект как с точки зрения еще большей ответственности за выполняемую работу, так и повышения статуса и имиджа органов государственного строительного надзора.

БЕЛТА.-0-

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