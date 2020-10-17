ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 17 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:05 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Индонезии В мире
11:48 Секретариат Совета Республики проводит субботник в парке имени 40-летия Великого Октября в Минске Регионы
11:43 Велозу стал автором самого красивого гола чемпионата Беларуси в сентябре Спорт
11:41 ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь" стартовал в Минске Регионы
11:37 До +10°С и дожди ожидаются в Беларуси 18 октября Общество
11:22 В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки Регионы
11:10 Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами Общество
10:54 В Минске из-за детской шалости с огнем закопчена квартира Происшествия
10:40 Во Франции убийца учителя застрелен при задержании В мире
10:35 ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов Общество
10:32 Мы мало знаем о проигравших - Виктория Косенюк Культура
10:17 Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси Общество
10:08 В крупных городах Франции начал действовать комендантский час В мире
10:01 Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году Общество
09:52 На севере Индии восемь человек погибли в ДТП с автобусом В мире
09:40 В Жодино прорыв трубопровода на полдня оставил 5 домов без воды Происшествия
09:35 В белорусской ID-карте может появиться функция оплаты Общество
09:26 Шествие за мирную Беларусь пройдет в Могилеве Регионы
09:14 Минсвязи изучает зарубежный опыт цифровых паспортов Общество
09:02 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: кредит ЕФСР, форум E-Mobility и будни белорусов в Антарктике Общество
09:00 Глобальная программа Huawei "Семена будущего" впервые пройдет в Беларуси в формате онлайн Общество
07:00 Лукашенко: непростая эпидситуация еще раз подтвердила, что мужеству наших медиков нет границ Президент
00:58 В Канаде 12-летний мальчик нашел скелет динозавра Калейдоскоп
00:28 У берегов Филиппин произошло землетрясение В мире
16.10.20
16.10.20 23:59 В Нидерландах проходит чемпионат Европы по песчаной скульптуре В мире
16.10.20 23:34 Пожары в Индии стали причиной смога над Дели В мире
16.10.20 22:59 В Новой Зеландии вместе с выборами в парламент пройдет референдум об эвтаназии и легализации марихуаны В мире
16.10.20 22:29 Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ Спорт
16.10.20 22:23 Марков: призывающий к санкциям или забастовкам политик - это не оппозиция, а враг народа Политика
Все новости
Все новости
Интервью
17 октября 2020, 10:35
Павел Ткач

ID-карта вместо паспорта: что изменится для белорусов

Павел Ткач
Павел Ткач
Первый заместитель министра связи и информатизации

С 1 января вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. Какими будут новые удостоверяющие документы, кто их тестирует, как ID-карты помогут в создании электронного правительства и есть ли перспективы для появления в Беларуси цифровых паспортов, в интервью БЕЛТА рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

- С 1 января 2021 года анонсировалось появление в Беларуси биометрических документов. Все ли для этого готово, создана ли Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС)?

- Срок завершения последнего этапа по договорам на модернизацию и создание основных компонентов БИСРС - 30 ноября 2020 года. Сейчас идет активная фаза их тестирования.

В частности, протестирована идентификация с помощью макета ID-карты во взаимодействии с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. С общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС) интегрировано около 30 государственных информационных систем.

Информационная система "Белтелекома" интегрирована с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. Благодаря этому с помощью ID-карты протестировали заключение договора на подключение интернета.

- Что будет представлять собой ID-карта? Какие функции сегодняшнего паспорта она сможет заменить?

- ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.

На ID-карту нанесена фотография владельца карты и его персональные данные. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца.

Однако в отличие от действующего паспорта наименование органа, выдавшего документ, будет отпечатано в виде кода этого органа, эти же данные содержатся и на чипе карты с программой для выработки электронной цифровой подписи. Дополнительные сведения, например место регистрации, сведения о детях, браке, отсутствуют на ID-карте и будут содержаться в государственных информационных системах и ресурсах.

В отличие от сегодняшнего паспорта для выезда за границу необходимо дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический документ для выезда и въезда в/из Беларуси в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

- Какие операции можно будет выполнять с помощью ID-карты? Планировалось, что на первом этапе на едином портале электронных услуг через личный кабинет можно будет воспользоваться 5 административными процедурами и 5 электронными услугами, будет ли этот список расширяться?

- В первую очередь ID-карта - это средство идентификации и совершения юридически значимых действий в цифровом мире. Все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет получить с использованием ID-карты. А наличие программы для выработки электронной цифровой подписи станет гарантом юридической значимости действий.

Поэтому кроме анонсированных 5 административных процедур и 5 электронных услуг в течение первого полугода со дня выпуска ID-карт все услуги и административные процедуры, доступные в электронном виде на едином портале электронных услуг, станут доступны с использованием ID-карты.

- Может ли в белорусскую ID-карту быть внедрен платежный сервис? Какие технические моменты для этого надо учесть?

- Создание внешнего платежного сервиса с использованием ID-карты уже запланировано для реализации в новой государственной программе цифрового развития на 2021-2025 годы.

Основной технический момент - непосредственно разработка платежного сервиса и его интеграция с банковской инфраструктурой (единым расчетным и информационным пространством, процессинговым центром или конкретными банками).

Минсвязи совместно с ОАЦ, Нацбанком и Национальным центром электронных услуг разработали технические требования и подготовили необходимую документацию для будущего разработчика сервиса.

- Заменит ли ID-карта свидетельство о рождении, водительские права, студенческий билет, медицинскую карту, военный билет и другие документы? В какие сроки это может произойти и что для этого нужно?

- ID-карта обладает необходимым функционалом и потенциалом для замены любого вида документа при выполнении ряда обязательных требований. Среди них создание (доработка) информационной системы, предоставляющей и обрабатывающей сведения, относящиеся к документу; готовность пользователей этой системы и инфраструктуры всех участников для использования, поддержания актуальности данных; готовность нормативно-правового поля, закрепляющего обязанности, порядок взаимодействия.

С учетом весомости (юридической значимости) того или иного документа, использования его в различных организациях со своими бизнес-процессами, а также объема сведений, содержащихся в нем, сроки перехода на использование ID-карты будут различны и могут составлять от года до 2 лет при отсутствии явных барьеров и наличии финансирования на эти цели у ответственного государственного органа.

- Есть ли уже первые образцы ID-карты и биометрического паспорта? Кто и как их тестирует?

- Опытные образцы ID-карты и биометрического паспорта изготовлены. Они нужны для тестирования идентификации пользователей в информационных системах с помощью единой системы идентификации физических и юридических лиц. Уже проведены успешные тестирования с единым порталом электронных услуг и внутренней системой РУП "Белтелеком". В тестировании участвуют регуляторы, операторы информационных систем и разработчики. Фактически любой заинтересованный уже сейчас может начать доработку и тестирование своей информационной системы для работы с ID-картой.

Образцы ID-карт также проверены на соответствие требованиям стандартов и требованиям безопасности.

РУП "Криптотех" в ближайшее время обеспечит выпуск 800 тестовых образцов ID-карт для государственных органов и организаций, а также готово выпустить дополнительные образцы для всех желающих при необходимости.

- Готова ли инфраструктура госорганов и организаций к использованию ID-карт вместо обычного паспорта? Не будет ли излишней нагрузкой на инфраструктуру параллельное хождение и обычных паспортов, и ID-карт? К какому году Беларусь может полностью перейти на ID-карты вместо нынешних паспортов?

- В Минсвязи была создана рабочая группа для обеспечения готовности госорганов и организаций к взаимодействию с БИСРС и идентификационными картами. В нее вошли представители 58 государственных органов и организаций. Минсвязи провело также серию консультационных обучающих семинаров.

Любой переходный период - это определенная нагрузка, связанная с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере этот процесс можно сравнить с внедрением банковских пластиковых карт: вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, и процесс становится интуитивно понятным и успешно масштабируется. Тем более что ID-карта должна позволить совершать максимально возможное количество услуг не выходя из дома.

С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет). Однако развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.

- Можно ли сказать, что с внедрением БИСРС и новых удостоверяющих документов мы станем на шаг ближе к электронному правительству?

- Конечно. С января 2021 будет функционировать БИСРС и новая общегосударственная автоматизированная информационная система, что позволит предоставить новые электронные сервисы взаимодействия граждан, бизнеса и государства с помощью ID-карты, личного кабинета, единого портала электронных услуг, модернизированный системы межведомственного документооборота и программного комплекса "Одно окно".

Появляется также новый инструмент для ускоренного перевода и создания электронных сервисов. Стоит задача по переводу 300 административных процедур в электронную форму до 2024 года. Правительство рассматривает дополнительный перевод в электронную форму еще 30 административных процедур как для физических, так и юридических лиц.

В целом возможность совершать юридически значимые действия благодаря ID-карте - это ключевой шаг в развитии новых электронных услуг, как государственных, так и коммерческих.

- Есть ли вероятность появления в будущем электронных паспортов, чтобы можно было иметь цифровой паспорт, например в мобильном приложении, и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог?

- На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов.

На ближайший год запланирована модернизация клиентской программы Единой системы идентификации физических и юридических лиц для мобильных устройств, что позволит использовать планшеты и мобильные телефоны в качестве считывателей ID-карт. Это будет возможно при условии поддержки ими NFC-интерфейса.

Таким образом, существуют различные варианты мобильной идентификации и совершения юридически значимых действий. Эти технологии определенно будут исследованы, чтобы выбрать оптимальный вариант для апробации и внедрения в Беларуси.

БЕЛТА.-0-

Теги
ID-карты Министерство связи и информатизации
Подписка на новости БелТА
Мы мало знаем о проигравших
Виктория Косенюк
Мы мало знаем о проигравших
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Алексей Гайдашов
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Генконструктор "Амкодора" об особенностях профессии, технических новинках и гордости завода
Александр Малиновский
Генконструктор "Амкодора" об особенностях профессии, технических новинках и гордости завода
ИНТЕРВЬЮ с вирусологом: пути борьбы с COVID-19, коллективный иммунитет и профилактика
Александр Петкевич
ИНТЕРВЬЮ с вирусологом: пути борьбы с COVID-19, коллективный иммунитет и профилактика
Главное
Фото из архива Итоги недели с Президентом. Зачем меняют Налоговый кодекс, чем угощали Лукашенко в Толочине и что происходит в ОДКБ
Беларусь практически полностью перейдет на ID-карты в 2030 году
Число электромобилей в Беларуси за полгода выросло вдвое
Акция "Чистый лес" проходит в Беларуси
Топ-новости
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Первый энергоблок БелАЭС готов на 98% - Каранкевич
Беларусь присоединилась к глобальному уик-энду наблюдений за птицами
В Минске установлены новые коэффициенты к арендной плате за участки
Тертель: мы получаем из различных источников информацию о готовящейся в нашей стране провокации
МВД просит сообщать о готовящихся и совершенных правонарушениях на ж/д транспорте
Политолог: белорусское государство не уклоняется от вопросов реформы политической системы
Минздрав утвердил рекомендации об оказании медпомощи пациентам в возрасте до 18 лет с COVID-19
Отмена роуминга, снятие ограничений на границе - темы Группы высокого уровня
Собственная станция и научные исследования - будни белорусов в Антарктике
Минобразования: изменен порядок выплаты стипендий студентам
Рейсы "Белавиа" из Минска в Москву с 19 октября будут выполняться трижды в неделю
Первый этап репетиционного тестирования в online-режиме стартует 23 октября на сайте РИКЗ
Минфин Беларуси подтвердил получение $500 млн из средств ЕФСР
СК: продолжается расследование уголовного дела о деятельности координационного совета
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.