С 1 января вместо привычных паспортов начнут выдавать ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта. Ожидается, что это станет ключевым шагом в развитии новых электронных услуг. Какими будут новые удостоверяющие документы, кто их тестирует, как ID-карты помогут в создании электронного правительства и есть ли перспективы для появления в Беларуси цифровых паспортов, в интервью БЕЛТА рассказал первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

- С 1 января 2021 года анонсировалось появление в Беларуси биометрических документов. Все ли для этого готово, создана ли Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС)?

- Срок завершения последнего этапа по договорам на модернизацию и создание основных компонентов БИСРС - 30 ноября 2020 года. Сейчас идет активная фаза их тестирования.

В частности, протестирована идентификация с помощью макета ID-карты во взаимодействии с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. С общегосударственной автоматизированной информационной системой (ОАИС) интегрировано около 30 государственных информационных систем.

Информационная система "Белтелекома" интегрирована с Единой системой идентификации физических и юридических лиц. Благодаря этому с помощью ID-карты протестировали заключение договора на подключение интернета.

- Что будет представлять собой ID-карта? Какие функции сегодняшнего паспорта она сможет заменить?

- ID-карта - это внутренний документ, удостоверяющий личность. Представляет собой пластиковую смарт-карту с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографический токен аутентификации.

На ID-карту нанесена фотография владельца карты и его персональные данные. Визуальная информация схожа с данными, которые есть сегодня в паспорте, - ФИО, дата рождения, гражданство, пол, номер, тип и срок действия документа, подпись владельца.

Однако в отличие от действующего паспорта наименование органа, выдавшего документ, будет отпечатано в виде кода этого органа, эти же данные содержатся и на чипе карты с программой для выработки электронной цифровой подписи. Дополнительные сведения, например место регистрации, сведения о детях, браке, отсутствуют на ID-карте и будут содержаться в государственных информационных системах и ресурсах.

В отличие от сегодняшнего паспорта для выезда за границу необходимо дополнительно получить биометрический паспорт. Это биометрический документ для выезда и въезда в/из Беларуси в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации.

- Какие операции можно будет выполнять с помощью ID-карты? Планировалось, что на первом этапе на едином портале электронных услуг через личный кабинет можно будет воспользоваться 5 административными процедурами и 5 электронными услугами, будет ли этот список расширяться?

- В первую очередь ID-карта - это средство идентификации и совершения юридически значимых действий в цифровом мире. Все услуги и административные процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет получить с использованием ID-карты. А наличие программы для выработки электронной цифровой подписи станет гарантом юридической значимости действий.

Поэтому кроме анонсированных 5 административных процедур и 5 электронных услуг в течение первого полугода со дня выпуска ID-карт все услуги и административные процедуры, доступные в электронном виде на едином портале электронных услуг, станут доступны с использованием ID-карты.

- Может ли в белорусскую ID-карту быть внедрен платежный сервис? Какие технические моменты для этого надо учесть?

- Создание внешнего платежного сервиса с использованием ID-карты уже запланировано для реализации в новой государственной программе цифрового развития на 2021-2025 годы.

Основной технический момент - непосредственно разработка платежного сервиса и его интеграция с банковской инфраструктурой (единым расчетным и информационным пространством, процессинговым центром или конкретными банками).

Минсвязи совместно с ОАЦ, Нацбанком и Национальным центром электронных услуг разработали технические требования и подготовили необходимую документацию для будущего разработчика сервиса.

- Заменит ли ID-карта свидетельство о рождении, водительские права, студенческий билет, медицинскую карту, военный билет и другие документы? В какие сроки это может произойти и что для этого нужно?

- ID-карта обладает необходимым функционалом и потенциалом для замены любого вида документа при выполнении ряда обязательных требований. Среди них создание (доработка) информационной системы, предоставляющей и обрабатывающей сведения, относящиеся к документу; готовность пользователей этой системы и инфраструктуры всех участников для использования, поддержания актуальности данных; готовность нормативно-правового поля, закрепляющего обязанности, порядок взаимодействия.

С учетом весомости (юридической значимости) того или иного документа, использования его в различных организациях со своими бизнес-процессами, а также объема сведений, содержащихся в нем, сроки перехода на использование ID-карты будут различны и могут составлять от года до 2 лет при отсутствии явных барьеров и наличии финансирования на эти цели у ответственного государственного органа.

- Есть ли уже первые образцы ID-карты и биометрического паспорта? Кто и как их тестирует?

- Опытные образцы ID-карты и биометрического паспорта изготовлены. Они нужны для тестирования идентификации пользователей в информационных системах с помощью единой системы идентификации физических и юридических лиц. Уже проведены успешные тестирования с единым порталом электронных услуг и внутренней системой РУП "Белтелеком". В тестировании участвуют регуляторы, операторы информационных систем и разработчики. Фактически любой заинтересованный уже сейчас может начать доработку и тестирование своей информационной системы для работы с ID-картой.

Образцы ID-карт также проверены на соответствие требованиям стандартов и требованиям безопасности.

РУП "Криптотех" в ближайшее время обеспечит выпуск 800 тестовых образцов ID-карт для государственных органов и организаций, а также готово выпустить дополнительные образцы для всех желающих при необходимости.

- Готова ли инфраструктура госорганов и организаций к использованию ID-карт вместо обычного паспорта? Не будет ли излишней нагрузкой на инфраструктуру параллельное хождение и обычных паспортов, и ID-карт? К какому году Беларусь может полностью перейти на ID-карты вместо нынешних паспортов?

- В Минсвязи была создана рабочая группа для обеспечения готовности госорганов и организаций к взаимодействию с БИСРС и идентификационными картами. В нее вошли представители 58 государственных органов и организаций. Минсвязи провело также серию консультационных обучающих семинаров.

Любой переходный период - это определенная нагрузка, связанная с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере этот процесс можно сравнить с внедрением банковских пластиковых карт: вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, и процесс становится интуитивно понятным и успешно масштабируется. Тем более что ID-карта должна позволить совершать максимально возможное количество услуг не выходя из дома.

С учетом того, что нет обязательного одновременного перехода на ID-карты, то практически полный переход на них может произойти в течение 10 лет (по истечении срока действия паспортов, у которых он составляет 10 лет). Однако развитие электронных сервисов и возможности ID-карты должны ускорить замену нынешних паспортов на ID-карты у основной массы активного в цифровом мире населения.

- Можно ли сказать, что с внедрением БИСРС и новых удостоверяющих документов мы станем на шаг ближе к электронному правительству?

- Конечно. С января 2021 будет функционировать БИСРС и новая общегосударственная автоматизированная информационная система, что позволит предоставить новые электронные сервисы взаимодействия граждан, бизнеса и государства с помощью ID-карты, личного кабинета, единого портала электронных услуг, модернизированный системы межведомственного документооборота и программного комплекса "Одно окно".

Появляется также новый инструмент для ускоренного перевода и создания электронных сервисов. Стоит задача по переводу 300 административных процедур в электронную форму до 2024 года. Правительство рассматривает дополнительный перевод в электронную форму еще 30 административных процедур как для физических, так и юридических лиц.

В целом возможность совершать юридически значимые действия благодаря ID-карте - это ключевой шаг в развитии новых электронных услуг, как государственных, так и коммерческих.

- Есть ли вероятность появления в будущем электронных паспортов, чтобы можно было иметь цифровой паспорт, например в мобильном приложении, и одновременно не предъявлять бумажный или пластиковый аналог?

- На предстоящую пятилетку запланированы мероприятия по созданию облачных электронных цифровых подписей. Рассматривается также вопрос по совершенствованию единой системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается зарубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов.

На ближайший год запланирована модернизация клиентской программы Единой системы идентификации физических и юридических лиц для мобильных устройств, что позволит использовать планшеты и мобильные телефоны в качестве считывателей ID-карт. Это будет возможно при условии поддержки ими NFC-интерфейса.

Таким образом, существуют различные варианты мобильной идентификации и совершения юридически значимых действий. Эти технологии определенно будут исследованы, чтобы выбрать оптимальный вариант для апробации и внедрения в Беларуси.

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