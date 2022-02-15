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15 февраля 2022, 12:48
Игорь Савицкий

Игромания разрушает организм изнутри: психолог о том, как помочь пациенту

Игорь Савицкий
Психолог реабилитационного отделения, специалист по работе с химической зависимостью, созависимостью Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология"

Игровое расстройство с начала этого года официально включено Всемирной организацией здравоохранения в МКБ-11- обновленную версию Международной классификации болезней. Во многих странах, в том числе Беларуси, и прежде относились к игромании как проблеме, требующей комплексной помощи зависимым. Почему у одних людей развивается патологическая психическая зависимость от игр, а у других чрезмерное увлечение не перерастает в болезнь, и как помочь, если расстройство налицо, рассказал в интервью БЕЛТА психолог реабилитационного отделения, специалист по работе с химической зависимостью, созависимостью Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Игорь Савицкий.

- Проблема игрового расстройства актуальна для Беларуси? Много ли пациентов обращается на прием?

- Если раньше мы работали в основном с классической алкогольно-наркотической зависимостью, то с развитием информационных технологий, интернета появились другие формы зависимостей, например, игровая. Пациентов достаточно много: по поводу этой патологии ежемесячно к нам обращается несколько человек. Чаще приходят родственники зависимых, которые начинают беспокоиться из-за явных последствий злоупотребления игрой - будь это ставки в казино или компьютерные игры.

В основном заболевают дети и подростки, у которых еще формируется психика, развивается личность. Несоответствие виртуального и реального миров очень сильно влияет на растущий организм. В виртуальном мире дети могут проявлять такие личные качества, как находчивость, мужество, смекалка, что не всегда удается в реальном мире. Что касается взрослых, у них игровая зависимость очень часто совмещена со злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Возможно, кого-то удивлю следующим фактом, но это действительно так: индивид, однажды заболев, остается зависимым на всю жизнь. Человек, который не использует какую-либо программу реабилитации, чтобы перестроить свой образ жизни, может переключиться с одного объекта зависимости на другой. С алкогольной зависимости часто переходят на игровую, наркотическую, сексуальную, может развиться нарушение пищевого поведения, и я сталкивался с такими пациентами.

В интернете гуляют ролики, на которых экстремалы планируют вниз с гор огромной высоты. Что-то пойдет не так - и от человека останется одно мокрое место. Подобные увлечения, опасные для жизни, очень часто используют наркоманы, которые завязали с наркотиками. Они переключились на другой объект, не менее опасный для жизни. Также происходит выброс адреналина, меняется состояние сознания, наступает эйфория, удовольствие, а затем - своеобразная ломка.

- Поясните, почему у одних людей увлечение видео-, азартными играми не приводит к патологической зависимости, а у других возникают серьезные расстройства? Это генетически обусловлено?

- Не исключаю, что на этот счет появились более свежие исследования. Однако полагаясь на данные литературы, а также личный опыт работы с зависимыми и созависимыми, замечу: на 10-15% зависимость обусловлена генетически. Передается не сама болезнь, а предрасположенность. В остальном важнейшее значение имеют среда обитания, социальное окружение, экономические условия, в которых живет человек. Основная роль, конечно же, отводится семье и ее влиянию на подрастающего человека. Также имеет значение и личность человека, умеет ли он принимать решения, как справляется с трудностями в жизни.

Есть точка зрения, что алкогольная зависимость передается по наследству, но я сомневаюсь. Мой опыт работы, жизненные наблюдения показывают, что это не всегда так. Дети алкоголиков часто находят иной путь в жизни, ведь так же?

Почему одни становятся зависимыми, начав употреблять какие-то химические вещества или использовать стратегии поведения, а другие - нет? Думаю, имеют значение именно предрасположенность, а также определенные события, которые происходили в тот или иной период индивидуального развития человека: в какой семье он рос, в какой атмосфере, как его воспитывали, как заботились. Второй фактор играет наиважнейшую роль, причем гораздо большую, чем генетическая предрасположенность.

- Получается, что механизмы развития игровой, алкогольной, наркотической либо иных зависимостей схожи?

- Развитие алкогольной, наркотической зависимостей, игромании очень схоже и включает несколько стадий. Впрочем, некоторые утверждают, что процесс формирования игровой зависимости включает на одну стадию больше.

На нулевой стадии любой формы зависимости человек не нуждается в каких-то действиях или употреблении веществ, продуцирующих выброс гормонов, от которых резко меняется состояние сознания. Он может пробовать, но организм будет отторгать, включив врожденные механизмы защиты. Однако постепенно, особенно при наличии предрасположенности или психологических предпосылок (заниженной самооценки, неосознанной убежденности в своей никчемности), формируется некое пристрастие к тем же компьютерным играм. Если человек способен регулировать свое самосознание другими более здоровыми способами, со временем пристрастие проходит. Если справиться не удается, возникает следующая стадия - состояние возникновения зависимости.

Что касается конкретно игроманов, состояние зависимости может возникнуть при сильной погруженности в игру, когда человек играет, например, по 4-6 часов в день. В результате у ребенка падает успеваемость, мотивация к учебе, сужается круг общения, иногда нарушается сон, процесс принятия пищи, а тема игры становится основной. Родители могут заметить, как во время игры у ребенка повышается эмоциональный тонус, он негативно реагирует на любые препятствия, которые могут помешать игре.

Эта стадия, на мой взгляд, критическая. Если в этот момент родственникам удалось помочь пациенту либо он сам справился (обычно это все же совместные усилия), дальнейшее развитие зависимости можно остановить. Несмотря на то, что зависимость на этой стадии фактически уже встроилась в жизнь, подросток все еще может найти другие более здоровые стратегии решения своих жизненно важных задач. Он еще способен регулировать себя, свое состояние, настроение с помощью мотивации к учебе или занятий спортом, других увлечений, общения со сверстниками.

Кстати, когда у ребенка возникает вероятность зависимости, он начинает уходить в виртуальный мир, рвется связь, появляется изоляция в отношениях с родителями, им самим в первую очередь стоит пересмотреть свои взаимоотношения.

На следующей стадии - при выраженной зависимости - внутренний контроль уже отсутствует. Ребенок становится абсолютно эмоционально неустойчивым. Если родители включают внешний контроль, он очень сильно нервничает, чрезмерно бурно реагирует, истерит, проявляет агрессию, может уходить из дома, проводить время в игорных клубах, одалживать деньги. Для этой стадии характерны тревожность, сильная возбудимость, рассеянность, невозможность справляться с этим вне игровой деятельности. Если в самой игре подросток еще может концентрироваться на процессе, неких действиях, манипуляциях (хотя это иллюзорный контроль), то вне игровой деятельности он не может удерживать и произвольно управлять вниманием.

Внешне такое поведение может проявляться неряшливостью в одежде. Подростку становится безразлично на себя, свой внешний вид, а тем более - на учебу. Пропуски уроков и снижение успеваемости - это следствие.

Четвертая стадия при игромании - клиническая зависимость, которая развивается в случае пребывания за компьютером в течение 16-18 часов в сутки и более. У игромана наблюдаются серьезные отклонения и в поведении, и в реакции (заторможенность), отсутствует эмоционально-поведенческий контроль, возникает расстройство, похожее на шизофрению. Например, подросток начинает слышать голоса, некие команды. Наступают необратимые последствия. Это уже клиника: требуется госпитализация и квалифицированная медицинская помощь, с пациентом должен работать психиатр, поскольку психолог не поможет, это не его область квалификации.

Некоторые считают: раз игроман не употребляет химические вещества, то и нет пагубного влияния на организм. А вот нет! Организм также разрушается изнутри. У человека возможно расстройство ЖКТ. Это, видимо, защитная реакция индивидуума. Более того, при игре, в частности ставках в казино, надпочечники начинают активно продуцировать гормоны. Если это происходит очень часто, в целом страдает весь организм. Я слышал, что игроманы, которые не используют программы спасения, выздоровления, часто умирают молодыми, возможен ряд и других последствий.

- Но ведь не всегда длительное времяпрепровождение за играми считается патологией, так?

- Есть четкие критерии постановки диагноза. Если подросток более трех часов в день играет в компьютерные игры либо пропадает на сайтах и это начинает мешать другим его интересам, пропадает мотивация, подросток не хочет общаться со сверстниками, закрыт от взрослых, замыкается в себе, уходит в виртуальный мир, очень велика вероятность формирования зависимости. Лично я уж точно начал бы беспокоиться и просто так ситуацию не оставил, поскольку перечисленные симптомы - достаточно тревожный сигнал.

Родителям, безусловно, важно контролировать поведение ребенка - но не через безусловный запрет, а пояснение. Важно предлагать альтернативу играм, совместно выполнять какие-то действия. Впрочем, если говорить о профилактике, и самим взрослым стоит пересмотреть свою жизнь. Согласитесь, если один родитель пропадает в телевизоре, а второй на кухне в телефоне, что тогда хотеть от детей?

Любая зависимость отображает не только проблему конкретного ребенка либо другого члена семьи. Если формируется зависимость у одного, это симптом всей семейной структуры. Это значит, что внутри что-то происходило или происходит не так.

- Какие методики используют в лечении игровой зависимости? Как вы оцениваете их эффективность?

- Мы работаем по классической миннесотской реабилитационной программе. За многие десятилетия она зарекомендовала себя как самая надежная. Поскольку зависимость - это болезнь, которая поражает человека на всех уровнях - на биологическом, психологическом, социальном и духовном, нужен комплексный подход. У нас в центре зависимые пациенты погружаются в 28-дневную программу. С ними работают психологи, врачи, их консультируют выздоравливающие алкоголики, наркоманы. А далее - добровольная интеграция в анонимные сообщества игроманов, алкоголиков, наркоманов.

Наша реабилитационная программа помогает зависимым изменить восприятие себя, происходящего в жизни, учит по-другому справляться со своими желаниями, восприятием, мышлением, эмоциональностью, потребностями.

Человек более глубоко осознает, пересматривает свое отношение к себе, жизни и вместо объекта зависимости переключается на другие формы поведения. Программа реабилитации призвана со временем подвести человека к тому моменту, когда он сделает свой осознанный выбор - не изменить ли ему образ жизни. Это происходит без всяких медикаментов, кодировок. Человек осознанно отказывается от некой стратегии поведения. Процесс достаточно длительный, неровный, со спадами и подъемами. В целом работа с зависимыми - одна из наиболее сложных. По мировым данным, на стойкую ремиссию выходят от 2% до 5% поступающих в отделения реабилитации.

- В международный классификатор болезней включены и другие виды аддиктивного поведения, в частности патологическое накопительство, компульсивное (приступообразное) переедание и затяжное расстройство горевания. А с такими пациентами вы сталкиваетесь на практике?

- Наркотической и алкогольной зависимости часто сопутствуют нарушения пищевого поведения - переедание и анорексия. И мне приходилось с этим работать. Что касается накопительства и затяжного горевания, я видел это у алкоголиков и наркоманов как результат неумения справляться с чувствами, переживаниями. Злоупотребление психоактивными веществами часто способствует длительным депрессиям. Впрочем, есть и другие, на мой взгляд, не менее саморазрушающие виды зависимостей - сексуальная, трудоголизм, и с этим мы также работаем.

Много работы строится вокруг зависимых, но есть созависимые - это еще более тяжелая форма болезни, на мой взгляд. Созависимость отображает положение всего общества, в котором живет человек.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

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