Взаимный интерес Беларуси и Индонезии к расширению сотрудничества в период пандемии не упал, а существенно увеличился. Важность этого отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Индонезия Валерий Колесник. Он рассказал о развитии политических контактов между двумя государствами, приоритетных направлениях взаимодействия, об успешном развитии белорусского калийного бизнеса на индонезийском рынке и взаимных шагах по укреплению межобразовательных и культурных связей.

- Валерий Георгиевич, Беларусь и Индонезия расположены географически далеко друг от друга, а насколько близкими являются позиции двух государств по основным вопросам мировой повестки дня и в целом в развитии двустороннего сотрудничества? И как давно наши страны начали взаимодействовать?

- Дипломатические отношения между Беларусью и Индонезией установлены 18 июня 1993 года, и мы постепенно приближаемся к тридцатилетнему юбилею. Однако стоит отметить, что на момент установления дипотношений наши страны уже имели определенный опыт взаимодействия. Так, Беларусь была представлена в ООН, где Индонезия играла и по сей день продолжает играть заметную роль. Обмен контактами шел и на других международных площадках.

Активизация двустороннего сотрудничества началась с момента открытия в 2011 году белорусского посольства в Индонезии. Индонезийская дипломатия пока взаимодействует с белорусскими коллегами из своего посольства в Москве, однако в фарватере позитивной динамики развития двусторонних отношений отмечается рост в 2021 году заинтересованности индонезийской стороны в открытии представительства непосредственно в Минске. Со своей стороны мы рады видеть рост интереса к Беларуси и всегда готовы оказать индонезийским друзьям необходимое содействие.

В 2012 году Индонезию впервые посетил министр иностранных дел Республики Беларусь, а уже в марте 2013 года состоялся первый в истории двусторонних отношений официальный визит Президента Республики Беларусь в Индонезию. Это, безусловно, было значимое событие, которое оказало существенное влияние на развитие нашего взаимодействия.

Очень важно, что сотрудничество строится в атмосфере дружбы, доверия и взаимопонимания. Так сложилось благодаря тому, что позиции двух стран совпадают по основным вопросам мировой повестки дня. Беларусь и Индонезия выступают за многополярное мироустройство, не приемлют диктата в международных отношениях, придерживаются принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. В такой ситуации сформировался позитивный политико-информационный "зонтик", защищающий остальные сферы сотрудничества.

Сегодня налажен диалог Беларуси и Индонезии на межправительственном уровне и по линии внешнеполитических ведомств. На данном этапе прорабатывается визит индонезийской делегации в Минск для проведения очередных раундов консультаций.

- Исходя из современных мировых реалий, насколько конструктивным является взаимодействие Беларуси и Индонезии на многосторонних площадках?

- Можно сказать однозначно, что взаимодействие двух государств в рамках ООН носит конструктивный характер. Страны нередко поддерживают кандидатуры друг друга в выборных международных органах, идет сотрудничество по линии ЕАЭС - АСЕАН, в Движении неприсоединения, в рамках Межпарламентского союза и иных международных организаций.

Динамично развивается межпарламентское сотрудничество. Спикеры обеих палат индонезийского парламента посещали Беларусь.

Интерес индонезийских парламентариев к нашей стране не снизился даже несмотря на пандемию: в октябре этого года состоялся визит в Беларусь индонезийской парламентской делегации во главе с вице-спикером палаты представителей Индонезии, который освещался и в белорусских, и в индонезийских СМИ. В состав делегации, помимо парламентских кругов, входили представители индонезийских профильных министерств, а также бизнес-круги, что говорит о многопрофильности двусторонней повестки.

После визита члены индонезийской делегации поделились с нами впечатлениями, которые оказались только позитивными. Были высоко оценены не только гостеприимство белорусов, но и прогрессивность промышленного и сельскохозяйственного развития, высокое качество выпускаемой белорусской продукции.

- Можно ли сказать, что позитивный политико-информационный фон, а также взаимодополняемость экономик двух стран создают базис для роста товарооборота между двумя странами?

- Да, это так. К примеру, белорусско-индонезийский товарооборот с 1995 года вырос почти в 10 раз.

Что характерно, взаимный торговый интерес не упал и в период пандемии. В частности, за январь - октябрь 2021 года мы наблюдаем рост белорусского экспорта в Индонезию почти на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время в 2020 году на индонезийский рынок были поставлены товары по 25 новым товарным позициям, прирост экспорта был зафиксирован по 45 товарным позициям.

Хочу обратить внимание, что существенный вклад в развитие торговли и кооперации традиционно вносят торгово-промышленные палаты Беларуси и Индонезии. Благодаря организуемым бизнес-форумам, в том числе в онлайн-формате, растет взаимный интерес к сотрудничеству у делового сообщества, появляются новые перспективные проекты, открываются новые возможности для развития бизнеса.

Кроме того, успешно действует межправительственная белорусско-индонезийская совместная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, заседания которой используются для выработки планов совместных действий на несколько лет вперед. В настоящее время как раз прорабатывается проведение очередного заседания комиссии в Минске.

- Главный белорусский товар на индонезийском рынке - хлористый калий...

- Да, Индонезия стала четвертым стратегическим рынком в мире после Китая, Бразилии и Индии для реализации белорусского хлористого калия. Доля отечественной продукции в совокупном импорте Индонезии оценивается приблизительно в 20%, и это достаточно высокий показатель. Значительные объемы поставок белорусских калийных удобрений в Индонезию в последние пять лет являются конкретным результатом выполнения договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

В октябре этого года индонезийская делегация посетила калийные шахты в Солигорске. Индонезийцы своими глазами увидели процесс добычи калийной соли, так необходимой для их сельского хозяйства и, как следствие, обеспечения продовольственной безопасности Индонезии. Впоследствии индонезийские партнеры рассказали, что были впечатлены увиденным.

Надеемся, что благодаря слаженной работе Белорусской калийной компании и всех заинтересованных удастся и дальше успешно развивать калийный бизнес на индонезийском рынке.

- Что можно сказать про диверсификацию белорусского экспорта в областях машиностроения, сельскохозяйственной продукции?

- Индонезийский рынок емкий, но высококонкурентный, поэтому мы уделяем особое внимание диверсификации нашего экспорта, продвижению продукции со средней и высокой добавленной стоимостью. К примеру, хороших результатов добился БЕЛАЗ.

Так, с 2012 года в индонезийской провинции Восточный Калимантан успешно эксплуатируется партия из девяти карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 45 т. В 2016-2017 годах в провинцию Южная Суматра поставлено 40 карьерных самосвалов грузоподъемностью 110 т для нужд крупнейшей государственной угледобывающей компании РТ Bukit Asam. Не могу не сказать о том, что 110-тонники марки "БЕЛАЗ" обеспечили высокие технико-экономические показатели, превосходящие результаты конкурентов.

Удачные примеры сотрудничества и активная работа БЕЛАЗа с региональным торговым домом заложили основу для заключения и выполнения в 2018-2019 годах нового контракта по отгрузке семи карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т в адрес частной угледобывающей компании РТ Tambang Raya Usaha Tama. Эта абсолютно новая для индонезийского рынка модель имеет хорошие перспективы и в других странах Юго-Восточной Азии.

Есть перспективы выхода на новый уровень поставок продукции ОАО "МАЗ" на индонезийский рынок. Беларусь уже создала сборочное производство техники МАЗ во Вьетнаме, заключившем Соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. В Камбодже есть опыт сборки белорусских тракторов. Данные производства при достижении необходимого уровня локализации смогут в перспективе свободно поставлять свою продукцию во все 10 стран-членов АСЕАН, в том числе в Индонезию, кстати, без взимания таможенных пошлин.

Беларусь и Индонезия не являются конкурентами в сельскохозяйственной отрасли, поэтому расширение взаимодействия в данной сфере весьма перспективно. В таких условиях в приоритете продвижение на индонезийский рынок белорусской сельхозтехники. Успехи в продвижении продукции ОАО "МТЗ" уже имеются. В то же время видим нереализованный потенциал: особый интерес индонезийцев вызывает специальная модель колесного трактора "БЕЛАРУС-451" мощностью 45 л.с., разработанная для эксплуатации в климатических условиях стран Юго-Восточной Азии.

Могут достичь определенных успехов на индонезийском рынке при большей активности белорусские производители городского электротранспорта, в первую очередь электробусов. Сегодня крупные города Индонезии начинают заниматься обновлением общественного транспорта, и мы можем предложить им конкурентоспособный товар.

С учетом значительных достижений Беларуси в производстве сельскохозяйственной продукции перспективным и весьма важным в части диверсификации экспорта является развитие сотрудничества и в продовольственной сфере. На сегодняшний день Беларусь аккредитована в качестве поставщика молочной продукции на рынок Индонезии. Продукция ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод" получила необходимые сертификаты и уже вышла на емкий индонезийский продовольственный рынок.

Население Индонезии составляет 273 млн человек, по этому показателю страна занимает четвертое место в мире, а это значит, что потребитель продовольствия всегда найдется. Перспективность рынка для освоения белорусскими экспортерами бесспорна.

- Можно ли рассчитывать на то, что в ближайшее время будет дан зеленый свет переговорному процессу о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией?

- Немаловажная характеристика индонезийского рынка - это его открытость для других стран в рамках заключенных соглашений о зоне свободной торговли товарами и услугами, которых насчитывается более десятка.

Снижение пошлин для входа на индонезийский рынок смогло бы повысить конкурентоспособность и нашей продукции, а для этого необходимо в рамках Евразийского экономического союза совместно с нашими партнерами более активно вести работу в направлении заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Тем более что Индонезия выражает прямую заинтересованность в этом, определив заключение договора о зоне свободной торговли с ЕАЭС в числе приоритетных направлений для своей экономической дипломатии.

Первым шагом в данном направлении стал подписанный в октябре 2019 года Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и Индонезией в ходе визита делегации ЕЭК во главе с министром по интеграции и макроэкономике Сергеем Глазьевым.

В 2020 году под белорусским председательством в ЕАЭС была создана совместная исследовательская группа государств-членов союза и Индонезии по изучению целесообразности заключения соглашения о зоне свободной торговли. Очень рассчитываем на скорейшее завершение ее работы и позитивные выводы для всех сторон. Очевидно, что все условия для переговорного процесса уже сложились, и необходимо как можно быстрее дать ему зеленый свет. Опыт реализации Соглашения о свободной торговле с Вьетнамом это подтверждает.

- В последние годы Индонезия проявляет интерес к продукции белорусского военно-промышленного комплекса. Как развивается сотрудничество в этом направлении?

- Отечественные предприятия успешно оказывают нашим партнерам услуги по капитальному ремонту и модернизации авиатехники. Индонезийцы также заинтересованы в закупке высокотехнологичных систем и создании собственного производства аналогичной продукции. Мы со своей стороны открыты к диалогу, у отечественного ВПК есть перспективные и конкурентоспособные разработки.

Существенный потенциал для сотрудничества двух стран, расположенных на расстоянии почти 10 тыс. км друг от друга, может представлять сектор услуг. В этом направлении уже ведется работа в рамках межправительственного соглашения о научно-техническом сотрудничестве. Так, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство исследований, технологий и высшего образования Индонезии провели конкурс совместных белорусско-индонезийских научно-технических проектов по ряду приоритетных направлений. По итогам конкурса отобрано два проекта, работа по запуску которых стартовала в 2021 году.

- Сотрудничество между странами - это не только контакты двух столиц. Какой имеется потенциал в межрегиональном сотрудничестве?

- Еще до пандемии были сделаны первые шаги в развитии этого направления. Было установлено взаимодействие между Брестской областью и провинцией Западная Суматра, Могилевской областью и провинцией Южная Суматра, Минской областью и провинциями Восточный Калимантан и Восточная Ява, а также городами Минском и Джакартой.

Успехи в вакцинации и, как следствие, снятие некоторых ковидных ограничений позволили в 2021 году активизировать работу по установлению прямого взаимодействия между регионами Беларуси и Индонезии. Здесь немалую роль играют региональные отделения торгово-промышленных палат, а также учебные заведения, настроенные на установление международных образовательных связей.

За этот год в ходе визитов в индонезийские регионы налажено взаимодействие с провинциями Центральная Ява, Северная Суматра, провинцией Западная Нуса Тенгара, особым городским округом Джокьякарта. Проводились также межрегиональные онлайн-бизнес-форумы.

Совершенно очевидно, что в регионах видят потенциал для дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, образовательных и туристических обменов.

- Валерий Георгиевич, что бы вы посоветовали белорусским экспортерам, которые хотят закрепиться на индонезийском рынке?

- Индонезия является очень перспективным и емким рынком для экспорта продукции, с высочайшим уровнем конкуренции почти во всех его сегментах.

В век информационных технологий белорусским производителям-экспортерам пора попрощаться со стереотипом, что Индонезия - "это далеко и не совсем понятно". Успехи активных на рынке предприятий доказывают, что работать с Индонезией можно и нужно.

Посольство всегда готово оказывать белорусским предприятиям всестороннее содействие при выходе на индонезийский рынок, в том числе принимать активное участие в процессе установления прямых и дистанционных контактов с индонезийскими партнерами.

Стоит также помнить, что ведущие индонезийские компании работают на общих для деловых кругов всего мира принципах. Западное образование менеджеров высшего и среднего звена позволяет им свободно общаться на английском языке, что облегчает коммуникацию. Компании здесь соблюдают строгую иерархию: пока предложение о сотрудничестве или проект не будут представлены руководству, решение о сотрудничестве не будет принято. Не следует надеяться на ответ в сжатые сроки.

Универсальным рецептом для успешного продвижения товаров и услуг на высококонкурентном рынке Индонезии является работа по общепринятым в мире правилам международного бизнеса с реальной оценкой собственных сил, возможностей и имеющихся ресурсов.

В настоящее время есть как значительные успехи в укреплении двустороннего взаимодействия, так и потенциал для его расширения. Наша задача - реализовывать имеющиеся возможности на благо двух стран.

- Достаточная ли договорно-правовая база для контактов по всем направлениям?

- Сегодня между нашими странами подписан 31 договор, который охватывает основные сферы взаимодействия: экономику, торговлю, инвестиции, образование и культуру. Заключены соглашения о сотрудничестве как между государственными органами, так и между крупными белорусскими и индонезийскими компаниями, а также вузами. Мы ведем работу по налаживанию прямых контактов между органами госуправления, субъектами хозяйствования, властями регионов и университетами двух стран.

На сегодняшний день продолжается согласование четырех двусторонних соглашений в сфере стандартизации, промышленности, межрегионального сотрудничества и образования. Договорно-правовая база - это основа любого сотрудничества, его юридическое оформление. Обычно подписание соглашения, меморандума или договора является первым шагом и дополнительным стимулом на пути к новым проектам.

В 2020-2021 годах договорно-правовая база расширялась в том числе за счет активизации международной деятельности белорусских вузов (БГУ, БГУИР, ГрГМУ), которые юридически закрепили партнерские отношения с индонезийскими университетами.

- В связи с этим вопрос: насколько тесно развиваются образовательные контакты?

- Хотелось бы отметить и приветствовать повышение интереса обеих сторон к расширению образовательного сотрудничества и культурных обменов.

Белорусская система образования унаследовала высокие стандарты советского периода. В то же время наши образовательные учреждения успевают идти в ногу со временем и внедрять современные практики и технологии. Кроме того, приятное соотношение "цена - качество" при получении образования в Беларуси стимулирует дополнительный интерес иностранцев.

Посольство, в свою очередь, проводит работу по презентации белорусского образовательного потенциала для индонезийцев. В июне прошла первая онлайн-выставка "Образование в Беларуси 2021" для индонезийской молодежи. Есть планы по проведению подобных мероприятий на ежегодной основе. Кроме того, были организованы семинары как в физическом, так и онлайн-форматах о Беларуси, ее культуре, образовательном и туристическом потенциале для студентов, проявивших интерес к нашей стране.

Осуществляется также прямое взаимодействие между университетами на основании подписанных межвузовских соглашений - о сотрудничестве между Брестским государственным техническим университетом и Технологическим институтом Сепулух Ноупембер; о взаимопонимании между Белорусской государственной сельскохозяйственной академией и Сельскохозяйственным институтом г.Богора; об обмене студентами между Минским государственным лингвистическим университетом и Университетом Индонезии; о сотрудничестве между Белорусской государственной академией музыки и Джакартским институтом искусств.

Кстати, за последний год партнеров в Индонезии нашли Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, а также Гродненский государственный медицинский университет. Первые шаги по открытию для себя Индонезии делают и несколько других белорусских вузов.

- Индонезийские режиссеры в этом году представили свои фильмы для участия в "Лістападзе". Культурное сотрудничество, конечно же, помогает народам укреплять взаимопонимание...

- Что касается культурных связей, то в 2021 году Беларусь впервые приняла участие в мероприятиях самого масштабного культурного события Индонезии - "Недели национальной культуры". В этом году Национальный исторический музей Беларуси в онлайн-формате представил видеоматериал о белорусских народных костюмах для мероприятий "Недели". Есть планы принимать участие в подобных мероприятиях на ежегодной основе, сделав это доброй традицией.

Сохранился интерес индонезийцев к культурным событиям в Беларуси. Индонезийские режиссеры в этом году представили свои фильмы для участия в мероприятиях минского кинофестиваля "Лістапад". В следующем году ждем индонезийскую делегацию в Минске с культурной программой.

Мы всегда приветствуем расширение взаимодействия в культурной и образовательной сферах, так как это способно ближе познакомить белорусов и индонезийцев друг с другом, помочь лучше узнать и понять друг друга, снять культурно-языковой барьер между людьми. Все это может стать дополнительными драйверами для появления совместных проектов и в иных сферах.

И, конечно, мы с нетерпением ожидаем снятия ковидных ограничений, что будет благоприятно для восстановления и оживления туристических потоков.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-