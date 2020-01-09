Большая семья - как отлаженный механизм, в котором все роли и действия распределены, а вечным двигателем неизменно остается любовь друг к другу. Правда, после золотого для нашей демографии десятилетия 1980-х, когда как минимум двое ребятишек были нормой жизни, наступил спад рождаемости. И эхо того периода аукается до сих пор. Но все же успехи есть: если в 2006 году в Беларуси было 58 тыс. многодетных семей, то сегодня - почти 150 тыс. О том, чего стоило изменить крутое пике рождаемости, а главное - само отношение общества к большой семье, корреспондент БЕЛТА беседовала с председателем общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяной Кравченко. Коллектив объединения в этом году отмечен премией "За духовное возрождение" за большую работу по материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию гуманитарных проектов "Конкурс на лучшую многодетную семью", "Минский городской форум матерей", телепроекта "Родные люди".

- Татьяна Александровна, расскажите, почему вообще возникла необходимость в такой ассоциации, как она зарождалась?

- Нам уже 28 лет, сначала в Минске создавалась городская организация. Можно сказать, на руинах Советского Союза. Когда он развалился, многодетные семьи остались один на один со своими проблемами. До этого в каждой районной администрации столицы были отделы, которые занимались проблемами многодетных. Тогда и жилье давали в течение года семьям, в которых 4 и более детей. Но с 1992 года все это рухнуло. И не с кем было решать вопросы. Более того, само отношение к многодетным семьям было отрицательным. Их считали исключительно неблагополучными. Все потому, что в те непростые годы дефицита всем приходилось непросто. Но когда видишь, как у одной семьи бегает плохо одетый единственный ребенок, а у другой - пять-десять, впечатление, конечно, разное. Кстати, семьи с тремя детьми многодетными не считались до 1999 года, когда вышел Кодекс о браке и семье. Но тогда вообще семьи были большие. И это даже несмотря на недостаток средств.

- Что на тот момент могла делать ассоциация, как помогать?

- Создавая эту организацию, мы прежде всего стремились помочь многодетным семьям финансово. Искали, где могли, договаривались со спонсорами. И распределяли индивидуально между семьями продукты питания, одежду - все, в чем они особенно нуждались. Тогда все было по талонам, ничего не купить. Но также мы старались постепенно доказывать, что многодетная семья - нормальная, благополучная, повышать ее статус, менять отношение общества. В 1990-х годах начали сами проводить в Минске городской конкурс "Семья года" (теперь мы его организуем вместе с комитетом по труду, занятости и социальной защиты) - чтобы показать, какие прекрасные отношения, какие чудесные дети в больших семьях и какое это счастье. Вскоре уже начал проводиться республиканский конкурс - раз в два года.

- Когда почувствовали, что ситуация, отношение общества стали меняться в лучшую сторону?

- В 1996 году была восстановлена традиция награждения многодетных матерей, родивших и воспитавших 5 и более детей, орденом Матери. И с этого же года в Беларуси установлен государственный праздник - День матери. С 1995 года ведет отсчет празднование Международного дня семьи в нашей республике. А также заметно поменялось положение дел после того, как Президент принял первый указ о льготном кредитовании многодетных семей при строительстве жилья. С тех пор он много раз менялся, увеличивался размер льготы, объем погашения кредита в зависимости от количества детей в семье. Сейчас тем, у кого трое детей, погашается 75% кредита, у кого больше - 100%. Поэтому с принятием данных мер очень многие семьи смогли построиться. Правда, последние три-четыре года, по объективным причинам, образовалась очередь. Но, согласно новому указу, за этот и следующий год все многодетные семьи в очереди нуждающихся должны решить жилищный вопрос. И с 2022 года надо прийти к тому, что в течение года с даты постановки на учет многодетные семьи будут получать направление на строительство. А для столицы даже вышел отдельный указ с конкретными мерами по обеспечению многодетных семей жильем, поскольку здесь ситуация особенно напряженная. В Минске почти 16 тыс. многодетных семей.

- Кстати, а сколько их состоит в ассоциации?

- В Минске где-то 850, но эта цифра меняется, ведь дети вырастают, рождаются еще малыши. На днях мы будем принимать в организацию новых членов. Всего же с регионами получается примерно 3 тыс. семей. Среди них есть как активисты, так и пассивные. При этом отмечу, что сегодня далеко не каждая многодетная семья - член ассоциации нуждается в материальной поддержке. Не шикуют, конечно, но и не бедствуют. Поэтому при распределении спонсорской или иностранной гуманитарной помощи всегда применяется индивидуальный подход. Все же есть и неполные семьи (в силу разных причин), и семьи, где дети имеют инвалидность. В минской организации таких почти 40 семей, на Новый год мы посетили таких деток на дому, с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки.

- Какие вообще мероприятия и акции проводит объединение?

- В эти дни завершается республиканская акция "Наши дети" - и для детей членов ассоциации мы также подготовили новогодние сюрпризы. В Минске три дня подряд в городском Дворце детей и молодежи на елке с веселым праздничным представлением ребятам до 16 лет вручают подарки, приобретенные за деньги спонсоров. В каждом регионе проводятся мероприятия на День защиты детей. Белорусская ассоциация многодетных родителей уже традиционно проводит в минском детском парке имени Горького праздник, который собирает до 400 ребят из многодетных семей. Все билеты на аттракционы и приобретение сладких подарков оплачиваются общественным объединением. Среди социальных проектов и акций собственно объединения либо в рамках республиканских, совместных мероприятий можно назвать "Портфель первоклассника", "Мама - маме", "Мама, папа и все мы в спорт влюблены", "Здравствуй, минчанин", "Я - мама", "Лучшая многодетная семья года", "Здоровье женщины - здоровье нации", "Здоровый ребенок - счастливая семья" (по оздоровлению детей). Кстати, за последние 5 лет в санаториях, оздоровительных лагерях, SOS-детской деревне, за границей с проживанием в семьях смогли оздоровиться 5 тыс. ребят из семей - членов ассоциации (Минска, Гродно, Гомеля и Новополоцка). Постоянными формами работы стали выставки творчества семей, конкурсы художественной самодеятельности, коллективное посещение театров, кино, концертов, музеев, экскурсий.

- Чем еще сегодня занимается объединение?

- Во всех регионах и столице проводятся заседания местных советов общественного объединения - так координируется работа ассоциации на местах. В марте каждого года проводим заседания республиканского совета, где делимся своими наработками, обсуждаем вопросы формирования позитивного отношения общества к семейным ценностям и многодетным семьям. Свои предложения передаем в Администрацию Президента, Министерство труда и социальной защиты. Вносили и свои замечания по демографической программе, стараемся влиять на процессы, которые происходят в стране. На мой взгляд, для многодетных сделано немало: в строительстве жилья наметились сдвиги, расширились возможности по разморозке семейного капитала. И всевозможных льгот хватает: учебники, оплата детского сада, земельный налог и много других бонусов. Решение жилищного вопроса для больших семей дало прирост числа семей с третьим малышом. Поэтому сейчас мы поднимаем вопрос: а если подставить плечо уже при рождении второго? Ведь демографическая ситуация в стране по-прежнему тревожная, 75% семей - однодетные. При этом жизнь показывает, что, если в семье есть два ребенка, то решиться на третьего и четвертого гораздо проще. Впрочем, мы сами принимаем решение, рожать или нет, а значит, и рассчитывать нужно только на себя. Но финансовое подспорье от государства, конечно, дает дополнительную уверенность.

- А подкрепляет ее пример других счастливых многодетных родителей, не так ли?

- Обязательно! Для этого мы проводим конкурс "Семья года", этой цели служит и еще один наш проект, которым особенно гордимся, - выпуск цикла документальных фильмов о многодетных семьях "Родные люди" совместно с агентством теленовостей Белтелерадиокомпании в 2007 году. Сейчас мы запустили, скажем так, второй сезон, планируется снять 25 фильмов. Вся страна узнает о замечательных, удивительных семьях - из Гродно, Минска, Новополоцка, словом, каждого нашего региона. Вообще, за эти 28 лет каких только историй не было. Откровенно и с разными проблемами к нам семьи тоже приходили, доводилось быть миротворцем, выступать в суде в решении споров. Но, конечно, хорошее вспоминается чаще. Например, очень большая семья, в которой воспитывались сразу 15 детей! Крепкая, дружная, верующая. Мама там такая добрая, светлейший человек, папа работящий, ребята талантливые. Настолько больших семей теперь все меньше. Но в Минске, например, есть похожая - в ней воспитываются 12 детей. Примечательно то, что их мама работает, то есть находит время и для карьеры. А еще всем детям передался музыкальный талант родителей, папа у них играет на гитаре, ребята - кто на чем: на пианино, саксофоне, тромбоне. У них целый оркестр, который нам настоящий концерт устроил, когда приезжали в гости с министром труда и соцзащиты на День матери в позапрошлом году. Когда видишь такие примеры, все эгоистичные разговоры о том, что надо сначала пожить для себя, крепко встать на ноги, обзавестись жильем, - все они становятся неуместными. Потому что дети - это не только заботы, но еще поддержка и стимул, источник сил и стремления жить. Недаром говорят: в большой семье счастье не делится, а множится.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-