В любом игровом виде спорта позиция вратаря является одной из ключевых, недаром говорят, что вратарь - это половина команды. И хоккей не исключение. Во многом от игры голкипера зависят шансы его партнеров на успех, поэтому на любого вратаря ложится большая нагрузка, нежели на кого-либо из полевых игроков. Нагрузка не столько физическая, сколько психологическая. И это неудивительно, ведь цена вратарской ошибки слишком высока. О том, как воспитать и развить в себе психологическую устойчивость, о взлетах и падениях, а также о своих тренерских подходах в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал мастер спорта международного класса, участник двух молодежных чемпионатов мира U-20, экс-голкипер многих белорусских хоккейных команд, тренер детского хоккейного клуба "Сириус" Сергей Роговский.

- Вы всегда мечтали стать вратарем или это вышло случайно?

- Когда я только пришел заниматься хоккеем, а мне было тогда семь лет, я, как и все ребята, начинал тренироваться в качестве полевого игрока. Правда, в конце каждого занятия, когда тренер делил нас на команды и мы играли друг против друга, всегда по собственной инициативе отправлялся защищать ворота. Тренер меня тогда предупредил: "Будешь стоять в воротах - наденешь вратарскую форму". Он думал, меня это испугает, но не тут-то было. Я, как и прежде, занимал во время игры место в воротах. Так продолжалось, пока в один прекрасный день тренер не сказал мне надевать вратарскую экипировку и выходить в ней на лед. Видимо, это была моя внутренняя потребность, тренер это почувствовал и решил поддержать. Я доволен, что все произошло именно так.

- Кто вас привел в хоккейную секцию?

- Впервые на игру попал с родителями. Отчим пригласил посмотреть серию товарищеских матчей минского хоккейного клуба "Динамо" с одной из российских команд. Это оказалось настолько увлекательным, что я даже не слышал, как ко мне обращаются родители, был весь в игре, смотрел не отрывая глаз. После отчим сказал, что у него есть знакомый тренер и, если мне хоккей действительно так понравился, он может записать меня в спортивную секцию. Я согласился не раздумывая. На следующий день уже был на тренировке.

Кстати, с этими товарищескими матчами связан очень интересный и памятный для меня случай. Тогда, будучи подростком, обратил внимание на молодого вратаря Кирилла Коренькова, а спустя годы, когда я уже выступал за хоккейный клуб "Гомель", он приехал к нам играть в команду. Мне, только начинающему свою профессиональную карьеру, было приятно осознавать, что тогда смотрел на этого игрока с трибуны, а сегодня мы с ним в одной команде. Я рассказал ему про тот случай.

- Как вы считаете, вратарь - это амплуа или призвание?

- Мое мнение такое: любое амплуа - это и есть призвание. Изначально стремление должно исходить непосредственно от юного игрока, а тренеру нужно суметь правильно определить, к чему у воспитанника склонность. Если, например, его ставить в защиту, а он все время убегает вперед, это может означать, что у начинающего спортсмена иное мышление и видение игры, это не защитник, а стопроцентный нападающий. Так и с вратарями. У меня было огромное желание защищать ворота, тренер это увидел и направил мой порыв в нужное русло.

- А можно ли стать хорошим вратарем, не имея к этому особого таланта?

- Конечно можно, но при одном важном условии - должно быть огромное желание и готовность постоянно над этим работать. Даже если у парня феноменальные способности, но абсолютно нет стремления, толка с него может и не быть. Например, однажды, после тренировки ко мне подошла одна мама и попросила дать возможность ее сыну попробовать себя в качестве вратаря. Конечно, я согласился. Парнишка очень талантлив, у него за пару тренировок стало получаться то, над чем мы с другими ребятами работали по полгода. Но у него абсолютно не было желания стоять в воротах, поэтому спустя какое-то время он снова стал тренироваться как полевой игрок.

- Какими качествами должен обладать настоящий вратарь?

- Ловкостью и гибкостью, а также идеальным пониманием игры. Чтобы развить в себе эти качества, нужно усердно работать, просто так выйти на лед и хорошо сыграть не получится никогда.

Что касается психологических характеристик, то у вратаря должны быть железные нервы. Полевой игрок пробыл на льду пару минут и сменился, а вратарь все 60 минут в игре. А ведь бывают и такие матчи, когда броски летят только в твои ворота, когда практически все события происходят в твоей зоне. Это большая нагрузка и в физическом, и психологическом плане, такая игра и сломать может. У меня бывали подобные случаи. Ставишь перед собой определенные задачи, максимально на это настраиваешься, но что-то начинает идти не так, пропускаешь шайбы, и нервы не выдерживают. Команда, глядя на это, тоже чересчур нервничает, делает ошибки. В результате не получается спасти игру, все в буквальном смысле идет под откос. В таком поединке можно до 10 шайб пропустить.

- А собраться в такой ситуации вообще реально?

- Можно, но для этого надо постоянно над собой работать и учиться держать свои эмоции и нервы под контролем.

- Какие плюсы и минусы в профессии вратаря?

- Минусов точно не вижу. Если это по-настоящему нравится, то все трудности только в удовольствие. Полевые игроки, как я уже говорил, постоянно сменяют друг друга во время игры, вратарь же непрерывно на льду. Возможно, для кого-то это сложно, но мне это всегда нравилось. Тем более форма теперь не такая тяжелая, как была раньше, сейчас ее практически не ощущаешь на себе. Правда, бывают такие интенсивные игры, когда на маленьком участке вратарской зоны приходится двигаться настолько быстро, что после игры эту форму выжимать можно. Да что за игру, тут за одну атаку можно пару лишних килограммов сбросить. У меня был случай, когда я за один матч похудел примерно на 5 кг.

- Бытует мнение, что большинство вратарей по складу - интроверты и держатся достаточно обособленно от всей команды, вы с этим согласны?

- Человек человеку рознь, так что, наверное, не совсем правильно говорить, что все вратари - интроверты. Есть ребята, которые вплоть до выхода на лед шутят, смеются, со всеми разговаривают, и это им не мешает настраиваться на игру. А есть такие, которые, например, за два часа до матча перестают разговаривать и уходят в себя. Что касается лично меня, то я скорее интроверт, мне к игре надо морально подготовиться. Для этого за 10-15 минут до выхода на лед погружаюсь в свои мысли и абстрагируюсь от всего.

- Хоккеисты - народ суеверный. Есть ли у вас свои приметы?

- У каждого они есть, и я не исключение. Например, в день игры не прикасаюсь к деньгам. Спросите почему? Было несколько неудачных матчей, после которых я пытался проанализировать, что делал в течение дня и что из этого могло негативно сказаться на исходе игры. Вспомнил, что в те дни ходил в магазин и расплачивался наличными. Накануне следующего матча решил не брать деньги в руки, и мы сыграли удачно. В другой раз проделал тоже самое - и опять победа была за нами. Так и родилась моя традиция. Помимо этого, в игровые дни стараюсь придерживаться определенного режима. Мне обязательно нужно хорошо отдохнуть и выспаться, стараюсь не делать ничего физически сложного, берегу, так сказать, силы для игры.

- Расскажите о самом курьезном эпизоде в вашей спортивной карьере?

- Был интересный случай. Я тогда занимался в СДЮШОР, и мы играли в Гродно против местной команды. Проигрывая 3:4, отражали очередную атаку. Когда я попытался накрыть шайбу ловушкой, несколько соперников стали бить меня по рукам, чтобы помешать. Судья этого нарушения не заметил. Тогда я решил действовать самостоятельно, отмахнулся от этих игроков, и у нас завязалась драка. Мне на выручку бросились партнеры. Когда все успокоились, судья удалил только основных игроков из команды противника. Пока они отбывали штраф, мы забили два гола и выиграли.

Еще всегда с улыбкой вспоминаю, как опаздывал на тренировки. Обычно в профессиональных командах за это очень серьезно финансово наказывают. У меня бывали случаи, когда в силу обстоятельств приезжал на арену буквально за пару минут до начала тренировки. Так быстро, как тогда, вратарскую форму не надевал никогда. Это было, как у солдат в армии, которым надо успеть одеться, пока горит спичка. Но я всегда успевал, выходя на лед за секунду до начала тренировки.

- Какая самая памятная игра или сезон?

- Памятных для меня сезонов несколько - 2003-2004 года в фарм-клубе "Гомель-2", 2009/2010 и 2010/2011, когда выступал за ХК "Брест". Это были на редкость сплоченные команды, мы вместе и играли, и отдыхали. Перед нами руководство ставило серьезные цели, но мы справлялись. Потому что были очень дружны.

Что касается игры, самая памятная была с французами на Молодежном чемпионате мира U-20. Нашим командам предстояло побороться за сохранение места в группе А, и уступать никто не хотел. В результате в основное время мы сыграли вничью, два овертайма ничего не решили, серия из 5 буллитов тоже не выявила победителя. Игра длилась более трех часов, все были измотаны, нервы были на пределе, но в серии дополнительных буллитов мы все же одержали эту важную и в прямом смысле выстраданную победу. Тогда мы стали последней молодежной сборной Беларуси, которой удалось "выжить" в элитном дивизионе. Кстати, это именно та игра, за которую я больше всего потерял в весе. Когда прилетел домой, меня даже мама не узнала и в аэропорту прошла мимо. А когда окликнул ее, не сразу поняла, что это я.

- Уклоняться от летящего в тебя предмета - это нормально и происходит рефлекторно. Вратарям же, наоборот, приходится подставлять себя под "пулю". Как этому вообще можно научиться?

- Конечно, вначале и мне было страшно, но со временем к этому привыкаешь, ведь изо дня в день, каждую тренировку в тебя летят сотни шайб. И так на протяжении многих лет. Ты просто перестаешь на это обращать внимание. При броске в сторону ворот начинают срабатывать уже совсем другие рефлексы - отбить шайбу, не дать поразить свои ворота.

- Зрители влияют на вашу игру? Что-нибудь меняется для вас, когда на матч приходят родные и близкие?

- Поддержка зрителей очень важна, она здорово мотивирует к победе. Но есть один нюанс: если все время играешь при полных трибунах, к этому привыкаешь и крики болельщиков не отвлекают. Но если игры в основном проходят при пустых трибунах, а потом вдруг появляется много зрителей, тогда может получиться очень нервозная и волнительная игра. Даже если кричат болельщики твоей команды, их эмоции могут мешать сосредоточиться.

Если говорить о родных, вспоминается один случай. Я тогда подростком был. Родители решили прийти на игру поболеть за меня, но мама немного опоздала, пришла только в середине первого периода. На табло в этот момент было 0:0, но как только она заняла свое место на трибуне, я за две минуты пропустил три шайбы. Мама этого не выдержала, встала и ушла, а я спокойно продолжил игру, не пропустив больше ни одной шайбы. После она сказала, что впредь на мои матчи приходить не будет. Не то чтобы с ее приходом на арену я стал волноваться сильнее. Просто ее внутреннее беспокойство каким-то образом передавалось и мне. Потом, когда уже стал играть на профессиональном уровне, она, конечно, приходила на игры, и все было без лишних эмоций.

- Вы не раз играли против президентской хоккейной команды. Влияет ли присутствие на льду главы государства на вашу игру?

- Не могу сказать, что это волнительно, но точно необычно, ведь не каждый день глава государства бросает тебе по воротам. Но это игра, и прежде всего думаешь не о том, кто именно пытается тебе забить гол, а как отразить бросок.

- Кто вам кажется наиболее технически совершенным вратарем? Кого из белорусских голкиперов можете выделить?

- Мне очень нравилось наблюдать за игрой канадского хоккеиста Патрика Руа. Именно он считается главным распространителем стиля "баттерфляй" в НХЛ, причем настолько, что к концу его карьеры примерно 90% вратарей лиги играли в манере этого мастера. Из современных вратарей импонирует Мэтт Мюррей. У него, по моему мнению, шикарная техника. Особенно я это отмечал во время его первых сезонов в клубе "Питтсбург Пингвинз".

Из белорусских голкиперов назову Виталия Коваля. Это очень техничный и быстрый игрок, в свое время я даже равнялся на него. Он двигался настолько стремительно и правильно, что иногда складывалось впечатление, будто этот голкипер быстрее шайбы. Техника у него действительно очень качественная и современная.

- Свою профессиональную карьеру вы закончили достаточно рано, отказавшись защищать ворота ХК "Лида". Почему приняли такое решение и не сожалеете ли о нем сейчас?

- Да, профессиональную карьеру закончил рано - в 30 лет, но тогда не мог поступить иначе. Было много причин для ухода: низкая зарплата, лимит на игроков, возраст которых превышает 28 лет. Понимаю, что возрастные ограничения были введены, чтобы омолодить команду, но я видел, какие ребята приходили на смену уже состоявшимся и опытным спортсменам. Мало того, что молодежь была без какого-либо опыта, так еще и абсолютно без желания развиваться и показывать хорошую игру. Я не видел для себя дальнейших перспектив в этой команде. Обидно, что все так сложилось, но даже спустя годы понимаю, что поступил правильно. Да и уровень хоккея в стране в то время стал стремительно скатываться вниз. До этого был период, когда за нашим первенством было интересно наблюдать: команды приглашали опытных игроков, чемпионат был очень сильным, до конца турнира не было понятно, кто победит. А что случилось потом? Разница между первой и последней командами в итоговой таблице достигла невероятных размеров - в 100 очков. А это значит, что в белорусской лиге выступает несколько сильных команд, которые из года в год разыгрывают между собой призовые места, а остальные - просто для массовости, потому что составить конкуренцию они не в состоянии. В такой хоккей не то что играть не хочется, но и смотреть его не интересно.

- В целом вы довольны тем, как сложилась ваша профессиональная карьера?

- Конечно, при определенных обстоятельствах и других принятых решениях все могло быть по-другому. Да и способен я, наверное, был на большее. В период присутствия в молодежной сборной два года подряд участвовал в чемпионатах мира. В первый год, когда мы выполнили поставленную перед нами задачу, хорошо себя проявил, тренеры были очень довольны моей игрой. Но на следующий год что-то пошло не так, я сломался в психологическом плане, не справился с нервами и в результате не сумел оправдать ожидания. Возможно, это и определило мою дальнейшую карьеру. Если бы я тогда взял под контроль свои эмоции и повторно проявил себя, думаю, удалось бы поиграть на более высоком уровне. Но я очень благодарен главному тренеру сборной Владимиру Николаевичу Меленчуку и ныне покойному тренеру вратарей Александру Николаевичу Шумидубу за то, что поверили тогда в меня, дали шанс и возможность проявить себя на чемпионате, а также получить такой колоссальный опыт. Александр Николаевич очень многое мне дал и многому научил. Как в хоккее, так и в личном развитии.

- Сейчас вы тренируете детей, чему должен научить тренер, чтобы из юноши получился настоящий вратарь?

- В первую очередь, у ребенка надо не отбить желание. А научить игровому мышлению, хорошей технике катания. Но делать это надо так, чтобы подопечному нравилось, чтобы с каждой тренировки он уходил домой с желанием вернуться. Правда, когда меня пригласили поработать с детьми в СДЮШОР БФСО "Динамо", спустя некоторое время родители мне передали, что дети в раздевалке называют меня тренер "по жести", хотя я себя никогда не считал суровым.

Конечно, все дети балуются на тренировках, постоянно отвлекаются, особенно если родители сидят на трибуне. Но мне как тренеру нужны результаты, вот и приходится применять свои методы. Например, могу отправить провинившегося пробежать дополнительный круг на ледовой площадке. Или выполнить какое-нибудь упражнение, но не более. Такие меры применяю к ребятам постарше. К малышам подход другой, стараюсь заинтересовать и поощрить их чем-нибудь сладким. Понятное дело, к каждому ребенку требуется индивидуальный подход, на этом и базируются принципы моей тренерской работы.

- Что сложнее - работать с детьми или защищать ворота?

- Работать с детьми. Это действительно очень тяжело, ведь я не просто пытаюсь им что-то показать, а стараюсь научить, поделиться опытом. Иногда после занятия с воспитанниками выхожу более уставшим, чем после собственных тренировок.

- Спортсмену игра позволяет переживать разные чувства - от радости до расстройства. Какие эмоции вызывают у вас занятия и общение с детьми?

- Когда долгое время работаешь с одними ребятами и видишь их положительные результаты, то переполняют чувства радости и гордости за их успехи. Я всегда слежу за играми своих воспитанников. И даже когда они проигрывают, стараюсь не расстраиваться, а продолжаю отмечать, насколько технически правильно они действуют во время атак противников. В такие моменты всегда говорю им, что не важно, какой счет на табло. Главное, что в каждом определенном игровом моменте они старались все сделать правильно.

- Предполагали ли вы, что будете тренировать детей или это входило в ваши планы?

- В планах такого не было точно. Заканчивая карьеру, даже не представлял, чем буду заниматься дальше. Но получилось так, что родители ребят-вратарей сами вышли на меня и попросили потренировать их. Тогда это предложение меня даже несколько шокировало, но решил попробовать. Спустя несколько занятий понял, что мне это нравится. А когда стал замечать у ребят результаты наших тренировок, осознал, что без этого уже не смогу.

У меня есть опыт работы как в частных, так и в государственных детских хоккейных школах. Сейчас вместе с коллегами по тренерскому цеху решили попробовать создать что-то свое. А почему бы и нет? У каждого из нас богатый игровой и тренерский опыт, есть свое представление, как выстраивать работу с детьми, как организовать тренировочный процесс. Так что теперь у нас хоккейный клуб "Сириус". Все занятия будут базироваться на принципах индивидуального подхода. Тем более для этого у нас есть все возможности: в тренерский состав входят четыре специалиста, каждый из которых отвечает за определенное направление. Набор детей уже проводим, берем даже малышей трех лет. Занятия тоже стартовали, но не в полном объеме, многие еще на каникулах. Ждем сентября, чтобы полноценно начать тренировочный процесс.

Знаете, если бы у меня был сын, я отправил бы его заниматься хоккеем. Сейчас все дети в телефонах и планшетах, не могу на это спокойно смотреть. На днях утром вышел из дома, возле подъезда сидели трое мальчишек с телефонами в руках. Когда в шесть часов вечера вернулся, они сидели там же, даже не поменяв позу. Это уже, простите за профессиональный каламбур, - ни в какие ворота. Мы в детстве всегда были на улице, постоянно во что-то играли, нас было не загнать домой. А что сейчас? Поэтому я за то, чтобы в жизни каждого ребенка был спорт.

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-