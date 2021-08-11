В начале пандемии детей считали только переносчиками новой инфекции. Однако совсем скоро выяснилось - это не так. Когда нужно держать ухо востро родителям и как лечат юных пациентов, рассказывает главный врач Гомельской областной инфекционной клинической больницы Сергей Бирич.

- Дети болеют с самого начала пандемии. Подвержены заражению все возрасты, начиная с грудничкового. Cейчас малюток в больнице нет, но год назад поступали. Хотя за время пандемии юных пациентов в процентном соотношении у нас насчитывается гораздо меньше, чем взрослых.

- Как мамам и папам не пропустить начало заражения COVID-19 сына и дочки?

- Родители должны насторожиться и принять необходимые меры, когда у ребенка повысилась температура и появился кашель. Эти симптомы характерны для всех респираторных инфекций, но в нынешней ситуации от взрослых требуется особо четкая и быстрая реакция.

Также нужно обследовать детей, если они стали контактами первого уровня. В этом случае, когда заболел кто-то из родственников, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии оценивают степень близости и время контакта, чтобы установить его статус и начать наблюдение.

- Малыши переносят болезнь легче взрослых?

- Да, как правило. Дети могут получать лечение в амбулаторных условиях. Для них в нашем учреждении выделено 100 единиц коечного фонда, но такого количества детей на излечении и близко никогда не было. Сейчас, например, в палатах около 15 несовершеннолетних - от года до 18 лет. К нам везут детей со всей области, в том числе из деревень, если врачу кажется, что ситуация выходит из-под контроля. Мы никому не отказываем.

- Сколько в среднем юные пациенты находятся в больнице, как их лечат?

- Около 10 дней - в целом сроки их лечения меньше, чем у взрослых. Проводим всю необходимую постсиндромную терапию. Сильнодействующие препараты не применяем. По показаниям, если таковые имеются, можем обеспечить детей и кислородотерапией, но такие случаи бывают редко.

- Что нового с начала пандемии медики узнали о том, как бороться с распространением COVID-19? Ученые говорят, что помогает 20-минутное пребывание на солнце - вырабатывается витамин D.

- Рекомендации к загару как важнейшему средству профилактики COVID-19 весьма спорны. Обратите внимание на динамику заболевания в Турции: там значительный рост, несмотря на курортное солнце. Социальная дистанция, масочный режим, использование дезинфицирующих средств для рук - вот главные меры профилактики. Естественно, при обязательном вакцинировании. Меры предосторожности везде одинаковые.

Больные коронавирусом поступают ежедневно, но лавинообразного роста нет: имеется свободный коечный фонд. Количество пациентов уже длительное время остается примерно на одном уровне.

Тамара МАРКИНА,

Сергей ХОЛОДИЛИН,

газета "7 дней".-0-