Минские медики в условиях распространения COVID-19 работают с повышенной нагрузкой. Многие стационары функционируют как инфекционные, коснулись изменения и работы поликлиник. Корреспондент БЕЛТА обратилась к первому заместителю председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрию Чередниченко с просьбой актуализировать информацию о перепрофилированных медучреждениях, и рассказать, что в связи с нынешней ситуацией нужно знать жителям Минска.

- На период заболеваемости COVID-19 некоторые учреждения здравоохранения Минска были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с этой инфекцией. Каких больниц коснулись изменения?

- Кроме Городской инфекционной клинической больницы Минска, помощь пациентам оказывает еще ряд учреждений здравоохранения. Это 6-я городская клиническая больница (терапевтический и травматологический корпуса), 4-я (терапевтический корпус), 10-я и 3-я больницы, Минский городской клинический онкологический диспансер (2 корпуса). С 30 апреля для оказания помощи пациентам с пневмонией была перепрофилирована городская гинекологическая больница.

Как показал опыт работы инфекционных отделений, некоторые пациенты, перенесшие пневмонию, нуждаются в долечивании и реабилитации по ряду своих хронических заболеваний. Такая помощь оказывается в перепрофилированных отделениях 11-й городской клинической больницы, Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации "Аксаковщина" и Республиканском госпитале инвалидов ВОВ имени П.М.Машерова.

Специализированную помощь пациентам Минска по некоторым заболеваниям продолжают оказывать РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ "Кардиология" и др.

Отмечу, что на 5 мая выписаны из учреждений здравоохранения Минска более 1,8 тыс. пациентов.

- Инфекция COVID-19 внесла корректировки и в работу столичных поликлиник. Там созданы так называемые контактные группы специалистов. Какие обязанности на них возложены?

- Контактные группы специалистов созданы в амбулаториях и поликлиниках для того, чтобы оказывать медицинскую помощь пациентам с инфекцией COVID-19 на дому, а также для проведения медицинского наблюдения граждан, которые определены контактами первого уровня. Чаще всего такие группы включают врача, помощника врача и медицинскую сестру. Сейчас в учреждениях здравоохранения Минска работают 202 такие контактные группы.

После получения информации о заболевшем пациенте или о гражданине, который назван контактным, группа в течение дня обязана посетить этого человека. Врач осматривает пациента, помощник врача или медсестра проводит забор назофарингеального мазка на инфекцию COVID-19. При необходимости выдается листок нетрудоспособности. Также гражданину вручаются требование и памятка о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Участковая медицинская сестра или помощник врача ежедневно проводит опрос пациента по телефону. Вопросы касаются самочувствия, жалоб на состояние здоровья, наличия необходимых лекарственных средств и т.д.

Контакты первого уровня по инфекции COVID-19 наблюдаются в течение 14 дней с даты установления контакта. Самоизоляция может быть прекращена только после получения отрицательного результата назофарингеального мазка.

Медицинские работники в обязательном порядке проводят со всеми контактными лицами разъяснительную работу, акцентируя внимание на выполнении правил самоизоляции. Гражданам напоминают о том, что в период самоизоляции необходимо обеспечить доступ в дом и находиться на постоянной дистанционной связи.

- В борьбе с коронавирусом сейчас задействованы студенты и интерны. Сколько всего будущих медиков находится на передовой?

- Помощь городским специалистам оказывают 636 студентов и учащихся БГМУ и двух столичных медицинских колледжей. В частности, вместе со старшими коллегами в больницах и поликлиниках по собственному желанию работают санитарками и санитарами 30 учащихся колледжей и студенты 1-3 курсов медуниверситета. Студенты 4-6 курсов оказывают помощь в качестве медсестер и медбратьев.

Для всех медработников, которые находятся на переднем фронте борьбы с эпидемией коронавируса и хотят обезопасить своих близких, ограничив контакты с ними, по решению Минского городского исполнительного комитета были выделены две гостиницы - East Time и IT Time. Сейчас там проживают более 300 сотрудников различных медицинских учреждений.

БЕЛТА.-0-

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения