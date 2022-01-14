При организации государственных праздников, общественно-значимых мероприятий или локальных торжеств не обходятся без участия студентов и преподавателей Белорусского государственного университета культуры и искусств. За значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию общественно-культурных проектов коллективу БГУКИ присуждена специальная премия Президента. В интервью корреспонденту БЕЛТА ректор учебного заведения Наталья Карчевская рассказала, какие условия позволяют раскрыть потенциал творческих дарований, откроют ли в этом году набор на новые специальности и что больше всего волнует молодежь в проекте предлагаемых изменений и дополнений в Конституцию.

- Наталья Владимировна, прошло чуть больше года с момента вашего вступления в новую должность. Можно ли обозначить для себя промежуточные итоги?

- Я люблю свою работу. Она настолько интенсивная и интересная, что не всегда есть время, чтобы оценить собственные ощущения и мысли на этот счет. Важно, чтобы людям, которые работают и учатся в университете, было достаточно комфортно. Поэтому мне здесь бывает и трудно, и легко - по-разному. Опыт работы в прежней должности позволяет шире видеть горизонты, точнее определять направления развития нашего университета, учитывая потребности отрасли культуры. Таким образом можно эффективно строить траекторию развития наших студентов не только как будущих специалистов, но и прежде всего граждан нашей страны. Так что, как пишут в соцсетях, "все сложно", но с хорошей точки зрения.

- Сегодня Белорусский государственный университет культуры и искусств - это …

- Это место, куда приходят люди, которые, как мне кажется, хотели бы получить возможность раскрыть свои способности и приносить пользу не только себе, но и своей стране. Как написано на гербе университета, в БГУКИ есть таланты. Наше культурно-образовательное пространство подразумевает не только саморазвитие, но работу над достижением положительных результатов для всех окружающих.

- На ваш взгляд, какие достижения БГУКИ в прошлом году были самыми важными?

- Мне ближе подход оперировать не просто какими-то точечными вещами. Жизнь университета - это ежедневный труд. Нашу работу можно сравнить со снежным комом, когда из маленького снежка постепенно можно выстроить целую снежную крепость. Достижений много, причем разных, потому что университет всесторонне развивается по различным видам деятельности. Прежде всего, это учебное направление. Например, на протяжении последнего года идет подготовка по открытию новых направлений специальностей. Обеспечивается выполнение контрольных цифр приема. У нас нет проблем с абитуриентами, и это тоже можно считать достижением. Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы приток желающих поступить в университет культуры и искусств был еще интенсивней и чтобы у нас училось больше талантливых людей.

Большим успехом, на мой взгляд, является международная деятельность университета. К нам продолжают приезжать учиться иностранные студенты, в основном граждане Китайской Народной Республики. Количество иностранцев, которые получают образование в стенах БГУКИ, свидетельствует о востребованности учебного заведения, авторитете диплома за рубежом. Надо сказать, что мы стараемся предоставлять нашим студентам возможности для творческой самореализации. Так, например, в прошлом году в художественной галерее "Университет культуры" состоялись персональные выставки фотографа Лю Пэна и художника Лю Литао из КНР. Основная тема - о Беларуси. Свои впечатления о пребывании в стране они отразили в творческих работах, представленных в экспозиции. В настоящее время идет работа над реализацией университетского проекта: планируем поставить мюзикл с условным названием "Магия". В нем в том числе будут задействованы китайские студенты, магистранты, аспиранты, которые смогут проявить себя на белорусской сцене в качестве артистов.

Одна из особо значимых побед - творческая деятельность. Поскольку мы не классический в традиционном понимании университет (и в этом нет ничего плохого), то должны искать свою нишу. Поэтому, несмотря на пандемию, мы постарались еще больше активизировать наших студентов и преподавателей в реализации новых идей. Полтора года назад в университете открылся спортивно-культурный центр, в котором есть многофункциональный концертный зал. На такой площадке хочется творить, ведь это один из важных критериев (помимо заработной платы), определяющих желание работников реализовать проекты. За прошедший год в рамках творческой деятельности было воплощено три проекта по гранту Президента в культуре и искусстве. Помимо прочего, наших студентов постоянно приглашают принимать участие во многих мероприятиях. Хотелось бы сохранить статус, когда люди знают, куда обратиться, если нужно на высоком уровне устроить, например, праздник или презентацию. На мой взгляд, студенты стали более открытыми и активнее участвуют в общественно-политической, культурной жизни страны.

Значительных достижений добились в научной сфере. В прошедшем году состоялось достаточно большое количество защит диссертаций. Опять-таки, несмотря на пандемию, мы почти вышли на доковидный уровень и достигли высоких показателей. Уже готовятся следующие защиты. Это не просто пройденный этап, а процесс, который продолжается изо дня в день.

В том году также активизировали сотрудничество с другими белорусскими вузами. В ректорском корпусе сошлись на том, что нужно активнее заимствовать опыт друг друга, важно, чтобы студенты из разных вузов общались и обменивались опытом по совершенно разным сферам, учились друг у друга.

- В копилке университета - новая высокая награда. Что этому предшествовало?

- Я склонна оценивать, что присуждение такой высокой награды является не просто констатацией факта, но прежде всего толчком к дальнейшим действиям и огромным стимулом, который позволяет людям видеть, что прикладываемые ими усилия оцениваются на таком высоком уровне. Для нас наиболее ценно то, что отмечен труд коллектива и студентов в совокупности. Мы подавали большой список реализованных мероприятий, и был отмечен не какой-то один определенный проект. Очень радостно, что на высоком уровне оценили наши усилия в реализации Дня народного единства, в восстановлении работы Национального академического театра имени Янки Купалы, хотя напрямую университета, на первый взгляд, это не касается. Студенты и преподаватели принимали активное участие в подготовке Всебелорусского народного собрания. Впоследствии было реализовано три проекта по гранту Президента. Студенты участвовали в мероприятиях, посвященных Великой Победе, Дню независимости, Купалью, в торжественном ритуале чествования государственных флага и герба. Кроме того, учитывались все отчетные концерты кафедр. Поэтому формулировка о патриотическом воспитании молодежи, прозвучавшая при присуждении спецпремии, может быть, и звучит слишком официально, но она очень теплая, поскольку патриотизм не воспитывается лозунгами. Это ежедневные, казалось бы, простые действия, которые направлены на то, чтобы твоя страна, как и ты сам, становились лучше.

Мы все говорим о практико-ориентированном обучении, поэтому все это дает студентам большой опыт. Помимо чисто специальных компетенций, которым нужно обучить за годы учебы, прежде всего закладываются личностные: человек формируется не просто специалистом, но гражданином своей страны. Когда мы говорим о том, чтобы воспитать приличного человека, это должен быть непрекращающийся процесс.

- В Беларуси активно обсуждают основные положения проекта Конституции. Какие мысли, идеи, замечания услышали на этот счет от работников и обучающихся университета?

- По линии студенческого самоуправления с конца прошлого года началась активная подготовка к референдуму, проходят диалоговые площадки. Проект Конституции обсуждается на разных уровнях. Бесспорно, возникают какие-то вопросы, и хорошо, что Основной закон обсуждается живо. Студенты подчеркивают, что отдельно отмечена роль государства в молодежной политике, чего раньше не было. Конечно, это приятно. У взрослых членов нашего коллектива возникают вопросы о Всебелорусском народном собрании, очень многие поддерживают закрепление в новой редакции брака как союза мужчины и женщины, что, по мнению участников диалоговых площадок, соответствует нашим традиционным ценностям.

В целом люди неравнодушны к обсуждению, и это хороший признак. Сейчас наша задача, и моя как руководителя, обеспечить всем возможность высказаться, объяснить, что не все возникающие замечания могут быть учтены в финале, однако даже при этом все равно важно прийти на референдум и проголосовать. По этому Закону нам предстоит жить, и сегодня мы закладываем основы на достаточно протяженный период времени.

- Начало нового года - время ставить цели и прописывать задачи. На чем планируете сконцентрироваться?

- В этом году по специальности "библиотечно-информационная деятельность" открываем набор на два новых направления "цифровизация" и "аналитика" - это вызов времени. Навыки работы с большими базами данных и массивом информации требует новых компетенций.

Еще одно направление, которое будет действовать только в заочной форме получения образования, - "режиссура праздников (цирковые)". К сожалению, цирковое искусство, несмотря на то, что оно прекрасно и уникально, несколько оставалось в тени. Мы будем готовить цирковых режиссеров. В Беларуси многие цирковые студии показывают выдающиеся результаты. Хотелось бы, чтобы те ребята, которые занимаются там, имели возможность получить в дальнейшем высшее образование в нашей стране.

Мы надеемся, что в скором времени состоится подписание договора об открытии филиала кафедры декоративно-прикладного искусства в Национальном художественном музее, где появились новые реставрационные мастерские, для работы в которых нужны квалифицированные специалисты. Это будет уже двенадцатый филиал кафедр университета, открытый в ведущих учреждениях культуры страны.

- В каком направлении, по вашему мнению, развивается современная белорусская культура?

- Прежде всего наша задача - сохранить историко-культурное наследие, память о Великой Отечественной войне, что закрепляется в проекте Конституции. То, что 2022 год объявлен Годом исторической памяти, очень правильное решение. Наше поколение еще росло на рассказах дедушек и бабушек. Сейчас же, если об этом не говорить уже с нашими детьми, не показывать, что пришлось пережить белорусскому народу, то можем вообще пойти по неверному пути. На мой взгляд, хорошо, что в новой редакции ответственность за сохранение истории возложена не только на государство, но и на граждан. В последнее время многие стали считать, что это должен кто-то сделать, но это совместная работа всех людей.

Так или иначе, в современном искусстве, где сильно размыты границы, постоянно что-то происходит и возникает что-то новое. Однако все, что появляется, нужно соотносить со своим, не просто бездумно развивая, потому что кто-то отозвался об этом положительно.

Я не люблю разговоров о том, что культурным деятелям якобы не дают воплощать задумки. Получение спецпремии для многих стало сигналом, что нет ничего невозможного. Если есть достойные идеи, их всегда поддержат, и обязательно появятся возможности для их реализации.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-