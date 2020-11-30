Китай поддерживает усилия Беларуси по защите национальной независимости и выступает против вмешательства извне во внутренние дела страны. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн, который недавно вручил верительные грамоты главе белорусского государства Александру Лукашенко. Руководитель дипломатической миссии оценил сотрудничество между Беларусью и Китаем на нынешнем этапе, рассказал о взаимодействии в условиях COVID-19, коснулся перспектив контактов, а также поделился своими впечатлениями о Беларуси.

- Господин посол, как вы оцениваете белорусско-китайские отношения на нынешнем этапе и, на ваш взгляд, каковы основные достижения в сотрудничестве Китая и Беларуси? Каковы приоритетные направления деловых двусторонних контактов в текущей мировой экономической ситуации?

- В последние годы под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества развиваются динамично и поступательно. На мой взгляд, эти отношения имеют две отличительных особенности.

Во время церемонии вручения верительных грамот

Первая - это взаимное уважение и равное отношение друг к другу. Поддерживаются частые контакты на высоком уровне, политическое доверие непрерывно углубляется. Постоянно укрепляется дружба между народами двух стран.

Вторая особенность - это взаимопомощь и взаимовыгодное сотрудничество. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся национальных интересов и важных проблем. Китай поддерживает усилия Беларуси, направленные на защиту национальной независимости и суверенитета, выступает против вмешательства извне во внутренние дела Беларуси, поддерживает путь развития, выбранный страной в соответствии с национальными особенностями.

Важно, что Китай и Беларусь, взаимодействуя в сферах экономики и торговли, инвестиций, науки и технологий, образования и культуры, привержены принципу взаимной выгоды и достигли значительных результатов.

В настоящее время деловое сотрудничество наших стран имеет два приоритетных направления. Первое - это углубление совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Беларусь - одна из первых стран, которая откликнулась и приступила к совместной реализации этой китайской инициативы. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" стал образцовым проектом "Одного пояса, одного пути". Даже на фоне тревожной эпидемической ситуации индустриальный парк продолжает развиваться. На конец октября в числе его резидентов насчитывалось 66 предприятий из 14 стран, объем согласованных инвестиций - около $1,2 млрд. Компании-резиденты работают в таких отраслях, как машиностроение, биофармацевтика, новые материалы, электронные коммуникации. Обе стороны привержены тому, чтобы сделать Китайско-белорусский индустриальный парк зеленым, открытым, безопасным, высокотехнологичным, интеллектуальным.

Еще одно приоритетное направление взаимодействия - это дальнейшее расширение торгово-экономических связей. Китай - третий по величине торговый партнер Беларуси, а Беларусь - важный торговый партнер Китая в Евразийском регионе. Согласно статистике белорусской стороны, объем двусторонней торговли между в 2019 году составил $4,6 млн, что является рекордным показателем.

В сложной международной экономической ситуации и тяжелой эпидобстановке объем торговли между Китаем и Беларусью с января по сентябрь этого года составил $3,128 млрд, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 2,8%. Это демонстрирует достаточно сильный потенциал в непростых нынешних условиях, что очень важно. Так, объем поставок сельхозпродукции из Беларуси в Китай достиг рекордной суммы в $190 млн с приростом в 1,3 раза.

С 5 по 10 ноября в Шанхае состоялась 3-я Китайская международная импортная выставка. Беларусь участвует в ней уже три года подряд. Белорусские организации по торговле услугами и пищевые предприятия, приняв участие в выставке, заключили соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на сумму более $31 млн. Это неплохой результат.

Хочу также отметить, что между двумя странами успешно развивается сотрудничество в инвестиционной сфере. Согласно статистике белорусской стороны, на конец 2019 года Китай инвестировал в Беларусь $1,17 млрд, включая $390 млн прямых инвестиций.

Кстати, 30 октября в видеоформате успешно состоялось пятое заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Китайско-белорусского межправительственного комитета по сотрудничеству. На заседании был достигнуты договоренности, нацеленные на создание еще более благоприятных условий для обмена информацией по торгово-экономическим вопросам и сотрудничества между предприятиями Китая и Беларуси.

Уверен, что китайско-белорусские отношения имеют широкие перспективы, а двустороннее деловое сотрудничество обладает огромным потенциалом. Китай приветствует выход на китайский рынок еще большего количества белорусских продуктов, обладающих высоким качеством и преимуществами, а также поддерживает развитие и углубление инвестиционного сотрудничества предприятий обеих стран.

- Во всем мире сейчас свирепствует COVID-19. Как вы оцениваете противоэпидемическое сотрудничество Китая и Беларуси?

- После вспышки эпидемии COVID-19 в Китае Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Председателю КНР Си Цзиньпину послание, в котором выразил сочувствие. Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству дважды направить военными самолетами противоэпидемические материалы в Китай. Члены правительства, представители бизнеса, преподаватели и студенты университетов Беларуси один за другим снимали видео и писали письма с поддержкой китайскому народу в борьбе с эпидемией.

После начала эпидемии COVID-19 в Беларуси Китай глубоко сопереживал белорусской стороне и всесторонне поддерживал ее. Китайское правительство, местные органы власти, посольство Китая в Беларуси и компании с участием китайского капитала предоставили белорусской стороне в качестве поддержки много партий противоэпидемических материалов.

Эксперты в области медицины двух стран многократно проводили видеоконференции для обмена опытом по профилактике и контролю эпидемии COVID-19.

В целом можно сказать, что Китай и Беларусь объединили усилия, оказывают друг другу поддержку и помощь. Это отражает высокий уровень и особенность китайско-белорусских отношений, а также явно показывает: китайский и белорусский народы проявили себя настоящими друзьями в беде.

На мир обрушилась вторая волна пандемии пневмонии, напряжение в борьбе с ней крайне усилилось. Китай добивается нового прогресса в исследованиях и разработках вакцин против COVID-19 и пообещал поделиться своими вакцинами как глобальным общественным благом со всеми странами мира. Безусловно, китайская сторона также готова развивать сотрудничество с Беларусью в области вакцин.

Как всесторонний стратегический партнер, Китай намерен продолжать противоэпидемическое сотрудничество с Беларусью, оказывать ей посильную помощь в противостоянии коронавирусу и восстановлении социально-экономического развития.

- На недавнем заседании Пятого пленума ЦК КПК 19-го созыва были одобрены рекомендации относительно разработки 14-го пятилетнего плана Китая и перспективных целей к 2035 году. В чем основное содержание этого документа? Отразится ли это на будущем взаимовыгодном сотрудничестве Китая и Беларуси?

- Это хороший вопрос. Заседание проходило в Пекине с 26 по 29 октября. Важнейшим его итогом стало принятие рекомендаций ЦК КПК относительно разработки 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития (2021-2025 годы) и перспективных целей к 2035 году. Это программный документ, открывающий новый путь всестороннего строительства модернизированного социалистического государства в Китае. Это не только руководство к экономическому и социальному развитию Китая на следующие пять лет и далее - документ предоставляет более широкое пространство и многочисленные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами. Содержание итогового документа заседания богато и многогранно, я хотел бы поделиться своим пониманием и отметить четыре самых важных момента.

Во-первых, это новый этап развития. Экономика Китая переходит от быстрого роста к высококачественному развитию, стремление к скорости и масштабу уходит на второй план, больше внимания получают качество, эффективность, справедливость, безопасность и устойчивость развития.

Во-вторых, это новая архитектоника развития. В Китае она постепенно формируется, при этом главным объектом выступает внутренний фактор, но внутренний и внешний циклы содействуют друг другу. Китай продолжит придерживаться политики реформ и открытости, модель развития "двух циклов" будет продвигаться и впредь.

В-третьих, это новая концепция развития. Она включает такие понятия, как инновационность, слаженность, экологичность, открытость и совместное использование. Хотел бы обратить внимание на понятия "инновация" и "совместное использование". Инновация должна быть движущей силой развития страны, а научно-технологическая независимость является его стратегической поддержкой. Совместное использование - это обновление и совершенствование систем основных общественных услуг и общественного управления для достижения общей зажиточности, всестороннего развития человека и общего прогресса общества.

В-четвертых, это новое требование развития. К какому развитию стремится Коммунистическая партия Китая? К тому, которое опирается на народ, результатами которого пользуется народ и которое удовлетворяет растущие потребности народа в лучшей жизни, непрерывно укрепляет благополучие и безопасность.

Хотел бы подчеркнуть: Китай будет всецело направлять силы на комплексное повышение открытости, что не только отвечает потребностям развития КНР, но и несет большую пользу народам стран всего мира, в том числе и Беларуси. Китай с населением в 1,4 млрд человек и группой из более чем 400 млн людей со средним доходом остается крупнейшим в мире рынком с наибольшим потенциалом. Ожидается, что в следующие 10 лет совокупный объем импорта товаров превысит $22 трлн.

Китай и дальше будет реализовывать политику открытости на более масштабном, широком и глубоком уровне, способствовать международному сотрудничеству, добиваться взаимной выгоды и взаимовыигрышных результатов, содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестирования, продвигать качественное развитие совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь". Все это непременно придаст мощный импульс восстановлению и развитию мировой экономики.

- Господин посол, поделитесь, пожалуйста, какими были ваши первые впечатления о нашей стране?

- Я впервые побывал в Беларуси в ноябре 2019 года в качестве главы миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества за парламентскими выборами.

Глава миссии наблюдателей ШОС

Мои первые впечатления о Беларуси, особенно о Минске, это красота, чистота, порядок, искренние и дружелюбные люди, богатая культурная атмосфера. Конечно, для меня как китайского дипломата, долгое время проработавшего в регионе Содружества Независимых Государств, Беларусь не чужая, меня постоянно интересовала ее политика, экономика, культура и история. Можно сказать, мне нравится Беларусь и от всего сердца я питаю особые добрые чувства к ее народу. Работать в качестве посла Китайской Народной Республики в Беларуси для меня большая честь и ответственность. Готов совместно с белорусскими друзьями и партнерами из различных кругов тесно взаимодействовать, совместными усилиями продвигать китайско-белорусское всестороннее стратегическое партнерство на благо двух стран и двух народов.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-