Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 24 июля 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:49 Легковушка и мотоцикл столкнулись в Минске - два человека пострадали Происшествия
18:37 ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере Экономика
18:27 Жительницу Столина подозревают в убийстве супруга Происшествия
18:22 Спортсменки "Ритма" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве против "Минска" Спорт
18:22 Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей - Головченко Регионы
18:18 "Локомотив" набирает ход: хоккейный клуб из Орши готовится к новому сезону Спорт
18:00 Белорусские волейболистки узнали соперниц по групповому раунду молодежного ЧЕ-2020 Спорт
17:54 В Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм - Петришенко Общество
17:46 Определились медалисты раздельных стартов чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе Спорт
17:31 Новое ампульное производство в Борисове должно быть запущено в I квартале 2021 года Регионы
17:22 Останки неизвестного солдата перезахоронили в Брестском районе Регионы
17:14 Карпенко: государству нужны знания, творческие способности и свежий взгляд молодежи Общество
17:11 Кравченко и Шмид обсудили взаимодействие по линии Беларусь - ЕС Политика
17:06 "Зажинки", производственный туризм и развитие предприятий - Сергеенко посетил Волковысский район Регионы
17:00 Представители различных сфер деятельности, включая медиков за борьбу с COVID-19, удостоены госнаград Президент
16:57 Белорусские производители заинтересованы в укреплении позиций на продовольственном рынке Канады Экономика
16:55 Контейнерный поезд с белорусскими пиломатериалами отправился в Китай Экономика
16:55 Украинские артисты подарили витебскому музыкальному колледжу пять пианино Регионы
16:49 В Минской области участились случаи мошенничества на сайтах объявлений Происшествия
16:40 Кунцевич: фейки, клевета, оскорбления и даже угрозы - все это в арсенале современных медиапровокаторов от политики Общество
16:39 В Индии обнаружили необычную желтую черепаху - видео Калейдоскоп
16:35 РЕПОРТАЖ: Ягодка к ягодке, или Лесной вояж по правилам и в удовольствие Регионы
16:33 Задействованные в борьбе с COVID-19 медработники проявили лучшие человеческие качества - Минздрав Регионы
16:31 МЧС организует прямой эфир ко Дню пожарной службы 25 июля Общество
16:30 В Петриковском районе пропавшего мужчину нашли убитым во дворе односельчанина Происшествия
16:25 В Щучинском районе спасли запутавшегося в веревке аиста Происшествия
16:08 "Белкартография" выпустила к "Вишневому фестивалю" карту Глубокского района Регионы
16:03 Именные самосвалы БЕЛАЗ приступили к работе в России Экономика
16:00 В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет Общество
16:00 Средняя зарплата в Беларуси в июне составила Br1248,9 Общество
Все новости
Все новости
Интервью
24 июля 2020, 18:51
Игорь Жилинский

"Локомотив" набирает ход: хоккейный клуб из Орши готовится к новому сезону

Игорь Жилинский
Игорь Жилинский
Главный тренер ХК "Локомотив" (Орша)

В минувшем сезоне хоккеисты из Орши делом доказали, что место в элите белорусского хоккея принадлежит им по праву. Не без заминок пройдя дистанцию переходного турнира, они стали участниками четвертьфинальной стадии плей-офф чемпионата Беларуси. Довольно неожиданно команда дважды огорчила соперников из минской "Юности", возглавлявшей список претендентов на Кубок Президента. Ранее в экстралиге такого не случалось. Домашняя публика отблагодарила "железнодорожников", установив рекорд сезона по числу зрителей на матчах турнира. Насколько изменилась дружина в межсезонье и на какой стадии подготовки к новым ледовым баталиям она находится, корреспондент БЕЛТА побеседовал с главным тренером "Локомотива" Игорем Жилинским.

- Вы работаете в Беларуси уже третий год. Вырос ли за это время уровень чемпионата страны?

- С тех пор как начал работать в Орше, безусловно, могу отметить прогресс турнира. Пусть его уровень растет не так быстро, как хотелось бы многим болельщикам и специалистам, но все же подъем очевиден. В командах появляются молодые игроки хорошего уровня, хватает интересных матчей. Кроме того, игра становится ближе зрителям. Доступны онлайн-трансляции, в перерывах между матчами работают эксперты, есть и другие положительные моменты. На мой взгляд, нельзя говорить о развитии хоккея в Беларуси, исходя лишь из выступления минского "Динамо" в КХЛ.

- Игра "Локомотива" в прошлом сезоне оставила позитивные эмоции. Достаточно вспомнить, как ваша дружина дала бой будущим чемпионам страны из "Юности". В чем секрет?

- Одного определяющего фактора тут быть не может. Отмечу работу всей команды - как хоккеистов, так и тренерского штаба. Система игры, которую мы внедряли на протяжении всего сезона, стала одним из слагаемых достигнутого результата. Кроме того, "Юность" наверняка не была на нас так же настроена, как, например, на матчи против "Динамо-Молодечно" и солигорского "Шахтера". Еще один значимый фактор - поддержка болельщиков, которые придавали сил хоккеистам не только во время домашних игр, но и не оставляли на выезде.

- Ваши ряды покинули голкипер Сергей Степанов и форвард Артур Абметка. Впрочем, не обошлось и без приобретений. Насколько состав "железнодорожников" укомплектован перед предстоящим сезоном в элите?

- Говорить, что команда полностью сформирована, нельзя. Да, есть хоккеисты, с которыми мы подписали контракты. Но есть и те, кто находится на просмотре. По той работе, которую мы проделали с 1 июля, у меня есть вопросы и к тем, и другим игрокам. Видимо, спортсмены еще не отошли от паузы, не все понимают, что в этом сезоне требования к ним и задачи, которые предстоит решать, более серьезные, чем раньше. Так что надо подходить к подготовке со всей ответственностью.

- Часть ответов на вопросы должен дать розыгрыш Кубка Салея-2020, который стартует в конце августа?

- Будем выходить и играть на победу в каждом матче. Кроме того, поскольку команда в значительной степени обновилась, матчи Кубка Салея станут для парней, пополнивших "Локомотив", еще одной возможностью заявить о себе. Может быть, от услуг кого-то из них придется и отказаться. Кроме того, тех новобранцев, которые все же останутся в команде, предстоит встроить в игровые схемы команды.

- Какой хоккей вы бы хотели видеть в исполнении своих подопечных?

- В первую очередь тот, который будет приносить результат. Важно найти баланс, когда хоккеисты будут показывать надежную игру в обороне и результативную в атаке. Вы знаете, даже при самой крепкой обороне без забитых шайб матчи не выигрываются. Если в защите беспорядок, это также не сулит ничего хорошего. Так что будем над этим работать, подстраивать модель игры под тех хоккеистов, которые в итоге окажутся в заявке команды на сезон.

- Вы согласны, что одна из обязанностей главного тренера - выстроить четкую систему работы в клубе, начиная от команды мастеров и заканчивая детьми, постигающими азы ледовых баталий?

- Безусловно, вы правы. К сожалению, у нас пока второй команды нет, ведь отделение хоккея в местной спортивной школе появилось не так давно. Ближайший выпуск - это парни 2005 года рождения. Вместе с тем внимание на воспитанников постарше обращаем самое пристальное. Тем более что есть регламент чемпионата Беларуси, который необходимо выполнять.

- Согласно этому документу, при заявке на матч 22 человек в списке должно быть не меньше четырех молодых хоккеистов. Если их будет трое, двое, один или вообще никого, придется и на игры выходить укороченным составом. Как собираетесь выходить из этого положения?

- Если есть решение руководства федерации, значит, его надо выполнять. Увы, на сегодняшний день под это правило у нас подходит один игрок основного состава. Кроме того, есть защитник 2002 года рождения, игравший в России и вернувшийся в белорусский чемпионат. Но о его перспективах говорить рановато. Возможно, будем обращаться за помощью к другим клубам, чтобы взять молодых игроков в аренду. Если не найдем подходящих вариантов, будем ротировать состав.

- Можно ли сказать, что после создания "Локомотива" хоккей прочно вошел в жизнь жителей Орши?

- Безусловно. Во-первых, об этом говорит желание, с которым жители районного центра Витебщины записывают в хоккейную секцию своих детей. Остается надеяться, что из них вырастут игроки достойного уровня и заставят говорить о себе как о звездах белорусского хоккея. Еще один фактор - заполняемость трибун. Любовь болельщиков к своей дружине ощущаем на протяжении всех лет с момента основания команды в городе над Днепром. Будем стараться удержать внимание людей своими результатами. Поэтому намерены подойти к новому сезону во всеоружии.

- Если говорить о грядущем чемпионате Беларуси, какую из дружин считаете фаворитом турнира?

- Прогнозы - дело неблагодарное. Но исходя из того, что происходит на трансферном рынке, назвал бы "Юность" и солигорский "Шахтер". Наверняка будет стараться подтвердить свои амбиции гродненский "Неман". Нельзя сбрасывать со счетов и "Гомель". Та игра, которую эта команда показала в прошлом сезоне, впечатляет. Думаю, в этом соревновательном году они способны прибавить. Усилил состав и жлобинский "Металлург". Но окончательно все станет понятно после того, как начнутся игры. На мой взгляд, если все пройдет, как задумано организаторами, грядущий чемпионат Беларуси должен быть более интересным, чем в прошлом году.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-

Теги
Орша хоккей чемпионат Беларуси
Подписка на новости БелТА
"Адреналин накрывал меня" - Вадим Куцый о первом профессиональном бое
Вадим Куцый
"Адреналин накрывал меня" - Вадим Куцый о первом профессиональном бое
Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях
Владимир Гусаков
Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях
О пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
Екатерина Олейник
О пути в мир большого балета, насыщенной творческой жизни и вдохновении
Национальная культура является фундаментом государственности
Павел Латушко
Национальная культура является фундаментом государственности
Главное
Александр Лукашенко во время встречи Лукашенко: всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций
Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию
Правительство должно принимать решения, опираясь на мнение людей - Головченко
Построено для вас! В престижных столичных комплексах в продаже квартиры в полностью готовых домах
Топ-новости
Представители различных сфер деятельности, включая медиков за борьбу с COVID-19, удостоены госнаград
"Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все" - Лукашенко показали новый бассейн в Марьиной Горке
Кунцевич: фейки, клевета, оскорбления и даже угрозы - все это в арсенале современных медиапровокаторов от политики
В Беларуси выздоровели и выписаны 59 755 пациентов с COVID-19
Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе
В Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм - Петришенко
В Беларуси планируется увеличить объемы жилищного строительства на 2021-2025 годы
Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании в Беларуси
В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до трех лет
Карпенко: государству нужны знания, творческие способности и свежий взгляд молодежи
Задействованные в борьбе с COVID-19 медработники проявили лучшие человеческие качества - Минздрав
Мицкевич: предложения граждан обобщаются и выносятся на уровень правительства, облисполкомов
РЕПОРТАЖ: Ягодка к ягодке, или Лесной вояж по правилам и в удовольствие
Дожди, грозы и до +29°С ожидается в Беларуси 25 июля
В Беларуси выберут лучший экопроект
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.