Лорак: В Беларуси чувствуется радушие, гостеприимство, какое-то ментальное родство

Уже 16 декабря очаровательная Ани Лорак привезет белорусам новогодний подарок – шоу THE BEST. Накануне выступления корреспонденты БЕЛТА поговорили с певицей и узнали, о чем ее новый альбом "Я жива", что она думает о Беларуси и как воспитывает дочь.

Когда человек влюбляется, он по-настоящему живет

Расскажите про новый альбом "Я жива". Музыкальная энергетика этого альбома какая? История создания?

– Альбом создавался по мотивам моей жизни. Многие песни были взяты из моих личных переживаний, жизненных ситуаций. Удивительно, что некоторые из них были записаны два-три года назад, они какбудто ждали своего часа. Это истории о любви, о взаимоотношениях, о сильной личности. Название "Я жива" – очень глубокое, многозначительное. Несмотря на какие-то трудности, ты продолжаешь жить. "Я жива" значит "я люблю". Когда человек влюбляется, он по-настоящему живет.

Что слушает Ани Лорак в машине?

– Вы не поверите, я слушаю радио "Релакс".

В моей команде много белорусов, а семья Тиханович всегда желанные гости на концертах

Что скажете про Беларусь? Часто ли бываете? Что больше всего любите есть, пить в Беларуси? Какие места посещаете?

– Я обожаю Беларусь. Всегда самые теплые воспоминания. Сейчас я гастролирую по всему миру, но примечательно, что именно в Минске состоялся один из первых сольных концертов за пределами Украины. Это было много лет назад, хотя помню, как сейчас: волновалась безумно, но, когда вышла на сцену, было абсолютное ощущение, что я дома. Находясь в Беларуси, чувствуется вот это радушие, гостеприимство, какое-то ментальное родство.

Кстати, с Минском меня связывает еще одно из важнейших событий в моей творческой жизни. 16 февраля 2018 года в "Минск-Арене" состоялась мировая премьера легендарного шоу DIVA. Несколько месяцев мы провели в павильонах "Беларусьфильма": там проходила вся подготовка, многочисленные репетиции.

Почти четыре года я не была в Беларуси и так рада, что совсем скоро состоится наша долгожданная встреча с любимыми зрителями.16 декабря во Дворце Республики мы покажем шоу THE BEST – вас ждут любимые хиты и незабываемые впечатления!

Как оцениваете белорусских исполнителей? С кем знакомы? Хотели бы спеть с кем-то дуэтом?

– Знаю Алену Ланскую, которая представляла Беларусь на конкурсе "Евровидение". Также дружна с семьей Александра Тихановича, которого уже, к сожалению, нет в живых. Сейчас продолжаю общаться с Настей Тиханович и всегда рада встрече с ней, их семья – всегда желанные гости на моих концертах.

В моей команде много белорусов и есть друзья, которые не связаны с шоу-бизнесом, но дружбой с которыми я очень дорожу.

С начала пандемии была истерика, но потом старалась сделать из лимона лимонад

Как повлияла пандемия на творчество и на жизнь? Чем занимались? Сложно ли было без концертов и общения с публикой?

– Пандемия очень повлияла на всех нас. А особенно на творческих людей, потому что мы питаемся от общения, от встреч со зрителями. Сначала у меня был шок, истерика, паника, потом принятие.

Но я не теряла времени зря, ездила на студию, записывала какие-то наработки. Начала посвящать больше времени семье, домашним делам. В любой ситуации нужно стараться из лимона делать лимонад. Я думаю, так и поступают люди, которые несмотря ни на что – оптимисты.

Настоящую суперзвезду определяет желание перепрыгнуть через себя вчерашнего

Вокальная школа Украины, на ваш взгляд, чем отличается и какие особенности?

– Украина богата на таланты. Очень много поющих людей, талантливых, трудолюбивых. Главное отличие, наверное, в том, что прослеживается курс на западную школу пения, такие ориентиры, как Уитни Хьюстон, RedHotChiliPeppers, например.

Помню, когда была наставником в украинском "Голосе", девочки говорили: "Я хочу, как Beyonce, Rihanna". То есть наши звучали редко. При взгляде на американский шоу-бизнес возникает мотивация, хочется развиваться, стремиться к мировому уровню.

Вы говорили, что были наставницей в "Голосе" и еще во многих других популярных шоу и в России, и в Украине. Чему главному вы бы научили молодых исполнителей?

– Я бы научила трудолюбию – это раз. Второе – упорству и дисциплине. Нельзя проспать концерт, опоздать на студию, забыть, что у тебя намечены планы. Есть люди, у которых при минимальных успехах уже возникает звездная болезнь. "Я – звезда!" Нет! Ты никогда не можешь чувствовать, что достиг всего, этот путь бесконечен и всегда есть чему учиться. Желание перепрыгнуть через себя вчерашнего и определяет настоящую суперзвезду. Поэтому звезды загораются и гаснут. Достичь успеха возможно, но удержать его на протяжении долгих лет могут лишь единицы.

Этот совет может изменить всю вашу жизнь

В одном из одних ток-шоу вы посоветовали своим слушателям: "Вместо того, чтобы чистить зубы, ешьте яблоко". Какие еще простые советы вы могли бы дать своим слушателям?

– Всегда говорите то, что чувствуете. Не скрывайте свои эмоции. Если вам нравится, скажите: "Мне нравится". Если не нравится, скажите:"Мне не нравится.Простите, но мне не нравится". Не соглашайтесь на то, что вам не подходит. Этот совет может изменить всю вашу жизнь и в личных отношениях, и в работе, и в отношениях с самим собой.Чтобы не терять время и энергию на ненужное,убирайте из жизни токсичных людей.

Горжусь работами с Аланом Бадоевым, он очень тонкая натура

Часто режиссером ваших клипов был Алан Бадоев. Как вы оцениваете ваш творческий тандем? Чем отличается? Кто, на ваш взгляд, самый лучший режиссер?

– Самый лучший режиссер – тот, кто понимает тебя и передает твои чувства. Некоторые хотят использовать тебя в качестве транслятора своих личных идей. А важно, чтобы режиссер был транслятором твоих идей, чувств, ведь это твоя история. Когда режиссеру это удается – например, Алан Бадоев почувствовал меня в замечательной работе "Удержи мое сердце", – получается замечательный тандем. Алан безумно талантливый и очень тонкая натура. Я горжусь нашими работами, в каждой из них есть какая-то своя фишка.

Стараюсь быть защитой дочери, опорой. Жизнь и так воспитает ее

Расскажите, какая вы мать? Строгая или мягкая? Какие основные правила вы передали своей дочери?

– Я справедливая мать. Стараюсь быть другом для дочери, а не учителем, потому что для меня очень важны доверительные отношения.

Каждый родитель выбирает приемлемую модель воспитания сам. На мой взгляд, важна атмосфера тепла, любви и уюта, быть защитой, опорой. Такой вижу свою задачу. Жизнь и так воспитает ее – люди, ситуации. Только через личный опыт человек получает знания, а я – помощник, советчик. Я учу ее быть самостоятельной девочкой, быть финансово независимой – именно это я вкладываю в ее голову. Принц не приедет и не сделает твою жизнь прекрасной. Ты сама сделай ее прекрасной для себя.

Дорогой тренч и котлета по-киевски. Блиц с Ани Лорак

Соблазнительный топ и лосины из латекса или дорогой тренч?

– Тренч.

Каролина или Ани?

– Ани.

43 или 18?

– 18.

Декольте или короткая юбка?

– Декольте.

Киевский торт или котлета по-киевски?

– Вообще сложно. Котлета.

Самое крутое шоу, которое я видела…

– Шоу DIVA.

Я всегда стараюсь…

– Улыбаться.

Я никогда не стану отвечать на вопросы про…

– Личное.

Я желаю белорусской публике…

– Любви.

Если бы мне предложили выбрать роль в фильме, я бы стала…

– Королевой.

Недавний совет, который я дала своей дочери.

– Думай своей головой.

Мое самое теплое воспоминание из детства.

– Бабушкины пирожки.

Главные качества, которые я ценю в людях.

– Преданность.