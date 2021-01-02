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Интервью
02 января 2021, 12:19
Денис Костюченко

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Денис Костюченко
Денис Костюченко
Внештатный корреспондент Белорусского телеграфного агентства

"Пока снимаешь биатлон, за гонку семь километров намотать можешь"

Внештатный корреспондент Белорусского телеграфного агентства Денис Костюченко занял первое место на престижном Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики "Энергия побед" в номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди иностранных русскоязычных СМИ. И это неудивительно, ведь Денис уверен: главная задача человека с камерой - научиться фиксировать событие так, чтобы снимок стал достоянием истории, а не только поводом для нескольких "лайков" в соцсетях.

- Примите самые искренние поздравления с победой от всех наших коллег! Расскажите, в каких условиях снимали фоторепортаж, который удостоен столь высокой оценки жюри.

- Спасибо большое! Конечно, рад, что среди сотен работ, причем очень сильных и профессиональных, выделили именно мою. Вначале я планировал поехать на мировой чемпионат по летнему биатлону в Рупольдинг (Германия), но из-за ковидных ограничений его отменили. И я махнул в Раубичи - снимать чемпионат Беларуси по летнему биатлону. На подобном уровне соревнований для прессы, в том числе и фотокоров, ограничений вводится чуть меньше, нежели на международных, а потому простора для творчества гораздо больше. Плюс с погодой повезло: последние дни сентября выдались ясными и солнечными. Радовал и тот момент, что приходилось работать не на скорость, когда в считаные секунды должен сбрасывать в агентство снимки, а на креатив. Следовательно, было время посмотреть, где ложится тень от объекта, подумать, как сделать правильный световой акцент… Задача фоторепортажа - это не простые, пусть даже качественные снимки спортивной гонки, а увлекательно рассказанная история о людях. Здесь без фиксации эмоций, деталей, духа и атмосферы соревнований никак нельзя. У человека после просмотра фоторепортажа должно создаться впечатление, будто он сам побывал на этом мероприятии.

- Вы получили приз из рук мэтра Сергея Киврина. Стала ли награда от этого еще ценнее?

- Сергей Владиславович - легенда советской и российской фотожурналистики. Еще в 80-х получил World Press Photo. Его мнение в среде фотокоров на вес золота. Прошел слух, что больше в составе жюри на "Энергии побед" он работать не будет. Надеюсь, это не так…

- Ваш случай в некоторой степени уникальный: юрист по образованию вдруг становится известным фотографом…

- С фотоделом познакомился еще в третьем классе. Это сейчас можно на мобильный нащелкать сколько угодно кадров, а тогда фотография была настоящей магией. Когда снимаешь, в голове надо держать кучу параметров, подбирать пленку, думать, какую выдержку ставить, прикидывать, сколько метров до объекта. Потом ждать проявку пленки, просвечивать ее.

Я в свое время занимался биатлоном. Пока сам не бежал - снимал других. Со временем фотография стала больше, чем хобби. Начал сотрудничать с Белорусской федерации биатлона, а вскоре и БЕЛТА заинтересовалась моими работами. Тогда-то я и расширил свой диапазон: стал фотографировать футбол, хоккей, состязания пожарных-спасателей и многое другое.

- А любимый вид спорта у вас какой?

- Естественно, биатлон. И не только потому, что когда-то сам занимался. Когда снимаешь баскетбол, там обычно две или три зоны - за щитом, сверху и боковые. Нет возможности где-то бродить в поисках нужного ракурса, фактически работаешь сидя. А в биатлоне за гонку семь километров намотать можешь. И это нормально. Кроме того, биатлон проходит в потрясающе красивых горных местах. Чтобы фото получились разнообразными, интересными, надо по трассе ходить, один круг - километра три. А биатлон - это еще и стрельба, поэтому и на огневой рубеж надо успевать…

- Получается, репортера ноги кормят…

- В этом плане свадебному фотографу, к примеру, намного легче. Не страшно, если отдаст фото и через месяц. Да и ошибки в выборе экспозиции сможет поправить в фотошопе. Или даже переделать неудачный кадр. У репортажного фотографа такой роскоши нет - ему снимки нужны здесь и сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Если не успел на финиш, то Елена Кручинкина второй раз для тебя не побежит.

В этом году на конкурс "Энергия побед" поступило 317 заявок из 63 российских регионов и 11 зарубежных стран. Работы Дениса Костюченко отмечались как лучшие на сайтах Континентальной хоккейной лиги и Nikon Russia.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-

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