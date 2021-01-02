"Пока снимаешь биатлон, за гонку семь километров намотать можешь"

Внештатный корреспондент Белорусского телеграфного агентства Денис Костюченко занял первое место на престижном Всероссийском фестивале-конкурсе спортивной журналистики "Энергия побед" в номинации "Лучший фоторепортаж/фоторабота" среди иностранных русскоязычных СМИ. И это неудивительно, ведь Денис уверен: главная задача человека с камерой - научиться фиксировать событие так, чтобы снимок стал достоянием истории, а не только поводом для нескольких "лайков" в соцсетях.

- Примите самые искренние поздравления с победой от всех наших коллег! Расскажите, в каких условиях снимали фоторепортаж, который удостоен столь высокой оценки жюри.

- Спасибо большое! Конечно, рад, что среди сотен работ, причем очень сильных и профессиональных, выделили именно мою. Вначале я планировал поехать на мировой чемпионат по летнему биатлону в Рупольдинг (Германия), но из-за ковидных ограничений его отменили. И я махнул в Раубичи - снимать чемпионат Беларуси по летнему биатлону. На подобном уровне соревнований для прессы, в том числе и фотокоров, ограничений вводится чуть меньше, нежели на международных, а потому простора для творчества гораздо больше. Плюс с погодой повезло: последние дни сентября выдались ясными и солнечными. Радовал и тот момент, что приходилось работать не на скорость, когда в считаные секунды должен сбрасывать в агентство снимки, а на креатив. Следовательно, было время посмотреть, где ложится тень от объекта, подумать, как сделать правильный световой акцент… Задача фоторепортажа - это не простые, пусть даже качественные снимки спортивной гонки, а увлекательно рассказанная история о людях. Здесь без фиксации эмоций, деталей, духа и атмосферы соревнований никак нельзя. У человека после просмотра фоторепортажа должно создаться впечатление, будто он сам побывал на этом мероприятии.

- Вы получили приз из рук мэтра Сергея Киврина. Стала ли награда от этого еще ценнее?

- Сергей Владиславович - легенда советской и российской фотожурналистики. Еще в 80-х получил World Press Photo. Его мнение в среде фотокоров на вес золота. Прошел слух, что больше в составе жюри на "Энергии побед" он работать не будет. Надеюсь, это не так…

- Ваш случай в некоторой степени уникальный: юрист по образованию вдруг становится известным фотографом…

- С фотоделом познакомился еще в третьем классе. Это сейчас можно на мобильный нащелкать сколько угодно кадров, а тогда фотография была настоящей магией. Когда снимаешь, в голове надо держать кучу параметров, подбирать пленку, думать, какую выдержку ставить, прикидывать, сколько метров до объекта. Потом ждать проявку пленки, просвечивать ее.

Я в свое время занимался биатлоном. Пока сам не бежал - снимал других. Со временем фотография стала больше, чем хобби. Начал сотрудничать с Белорусской федерации биатлона, а вскоре и БЕЛТА заинтересовалась моими работами. Тогда-то я и расширил свой диапазон: стал фотографировать футбол, хоккей, состязания пожарных-спасателей и многое другое.

- А любимый вид спорта у вас какой?

- Естественно, биатлон. И не только потому, что когда-то сам занимался. Когда снимаешь баскетбол, там обычно две или три зоны - за щитом, сверху и боковые. Нет возможности где-то бродить в поисках нужного ракурса, фактически работаешь сидя. А в биатлоне за гонку семь километров намотать можешь. И это нормально. Кроме того, биатлон проходит в потрясающе красивых горных местах. Чтобы фото получились разнообразными, интересными, надо по трассе ходить, один круг - километра три. А биатлон - это еще и стрельба, поэтому и на огневой рубеж надо успевать…

- Получается, репортера ноги кормят…

- В этом плане свадебному фотографу, к примеру, намного легче. Не страшно, если отдаст фото и через месяц. Да и ошибки в выборе экспозиции сможет поправить в фотошопе. Или даже переделать неудачный кадр. У репортажного фотографа такой роскоши нет - ему снимки нужны здесь и сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Если не успел на финиш, то Елена Кручинкина второй раз для тебя не побежит.

В этом году на конкурс "Энергия побед" поступило 317 заявок из 63 российских регионов и 11 зарубежных стран. Работы Дениса Костюченко отмечались как лучшие на сайтах Континентальной хоккейной лиги и Nikon Russia.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 Дней".-0-