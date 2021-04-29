Белорусские спортсмены выиграли семь медалей на завершившемся недавно в Варшаве чемпионате Европы по борьбе. В схватках представительниц прекрасного пола золото выиграла Ирина Курочкина (57 кг), бронза на счету Вероники Ивановой (62 кг). В состязаниях по греко-римской борьбе Кирилл Маскевич (87 кг) и Радик Кулиев (82 кг) стали серебряными медалистами, а Николай Стадуб (97 кг) - бронзовым. В турнире по вольной борьбе в активе Али Шабанова (86 кг) и Хаджи Раджабова (92 кг) также бронзовые награды. Вместе с корреспондентом БЕЛТА итоги континентального форума в столице Польши подвел председатель Белорусской федерации борьбы олимпийский чемпион Камандар Маджидов.

- Насколько позитивным можно считать такой исход турнирной борьбы?

- Безусловно, очень рад за всех, кто выиграл в Варшаве медали чемпионата Европы. Их тяжелая работа на тренировках не прошла даром. Положительный момент еще и в том, что большую часть наград выиграли белорусские спортсмены в олимпийских весовых категориях. Это, безусловно, вселяет надежду на будущее, что у нас есть талантливые спортсмены, конкурентоспособные на международной арене.

- Кто-то из спортсменов преподнес вам сюрприз выступлением на чемпионате Европы?

- Как тренеры национальных команд, так и я работаем не первый год. Примерно знаем, кто из спортсменов на что способен. К сожалению, скамейка запасных у нас не столь велика, как хотелось бы. В каждой категории один-два примерно равных по классу человека. Может быть, кое в каких весах три… но это уже роскошь. Так что с сюрпризами не получилось. Каждый талант на счету, и делаем все, чтобы его не потерять.

- Если говорить о медалистах, кто из них особенно впечатлил?

- Чемпионы всегда стоят особняком. Конечно же, понравилось, как боролась Ирина Курочкина. Молодец, поставила перед собой цель и идет к ней, как бы ни складывался поединок. Думаю, что ей по силам добиться еще большего прогресса и показать результат и на других престижных соревнованиях.

- Среди "вольников" наверняка тоже есть кого похвалить?

- Парни молодцы. Думаю, Али Шабанов мог бы замахнуться на медаль большего достоинства, чем бронза. Талант ему позволяет рассчитывать на большее. Кроме того, порадовал своей борьбой Денис Хроменков. Выступающий в тяжелом весе спортсмен не добрался до пьедестала, но это в его случае не самое важное.

- Что же важнее?

- Возможность помериться силами с фаворитами в его весовой категории. Набраться опыта и понять, что ничего сверхъестественного для его уровня эти спортсмены не показывают. Уверен, он сделает выводы из своих поражений и продолжит расти в профессиональном плане. У него еще все впереди.

- Наверняка с особым пристрастием следили за борцами греко-римского стиля, в котором когда-то выступали сами?

- Естественно без внимания "классиков" не оставил. Импонирует, как боролся Кирилл Маскевич. Да, по ходу соревнований у него не все получилось, как хотелось бы. Однако отмечу, что парень растет, подходит к своему оптимальному состоянию и способен со временем сделать еще шаг вперед в своих результатах. Положительно оценю серебро Радика Кулиева, хотя он и добился его в неолимпийской категории.

- Перевод Николая Стадуба в категорию 97 кг себя оправдал?

- Вполне. Так получилось, что, кроме Александра Грабовика, в обойме одна молодежь. Хотели дать опытному спортсмену время, чтобы лучше подготовиться к отбору на Игры. Посмотрели, что Николай хорошо готов, вес гонять не нужно, и решили попробовать. Парень использовал свой шанс. Он давно борется на элитном уровне, но все никак не мог заявить о себе выигранной наградой.

- Бронза на чемпионате Европы - это его потолок?

- Считаю, он должен был бороться в решающем поединке за золото. Начало соревнований для него не сложилось, но смог добавить и победил очень сильного соперника из Финляндии. Правда, в полуфинале против венгра несколько перестраховался, не показав всех своих возможностей.

- Рассматриваете его как претендента на борьбу за олимпийскую лицензию?

- По правилам Международной федерации борьбы, поскольку молодечненец выиграл лицензию в весе 87 кг, он не может выступить на отборочном турнире в категории 97 кг. Непонятно, почему так, ведь путевка на Игры не именная. Поэтому в плане завоевания лицензии надеемся на Александра Грабовика. Ну а дальше, если у него получится, кто из парней будет лучше готов к Играм, тот и поедет. Пусть конкурируют между собой за место в основном составе.

- Согласитесь, не все спортсмены в Варшаве показали тот результат, которого от них ждали.

- Безусловно. Но люди посмотрели, кому над чем работать. Подумали, что нужно в своей борьбе "почистить", какие ошибки исправить. Сейчас все это анализируется. Если в этом будет необходимость, мы с тренерами сборной и личными наставниками подскажем, в каком направлении им работать. И когда все будет сделано, нужно двигаться вперед.

- Уже в мае борцам предстоит участие во всемирном отборочном турнире, который примет София. Какой результат вас устроит?

- Пусть даже квалифицируется меньше спортсменов, но это будут те, кто реально сможет бороться в Токио за медали. Конкуренция очень серьезная, ведь количество лицензий по сравнению с минувшими Играми стало меньшим и даже признанные фавориты в ряде случаев недобрали пропуски на главные старты четырехлетия. Многое будет зависеть также и от жеребьевки. Но еще одну-две лицензии в каждом виде программы мы вполне можем добрать.

Владимир УПЕНЬЕК,

БЕЛТА.-0-