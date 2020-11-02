С каждым годом хоккей в Беларуси становится все более популярным, растет количество профессиональных и любительских команд, появляются новые хоккейные школы, которые дают старт многим юным спортсменам. Но, как и любой рынок, рынок белорусского хоккея - не резиновый, а найти себе применение хочется каждому, кто чувствует в себе потенциал и хочет самореализации. Поэтому знакомую фамилию можно встретить не только среди участников различных американских и российских лиг, но и среди игроков команд Украины, Казахстана, Польши, Финляндии, Чехии, Швеции и даже Китая, и это далеко не полный список стран.

Мастер спорта, чемпион Беларуси и Украины, обладатель Кубка Руслана Салея, экс-защитник многих белорусских хоккейных команд, тренер детского хоккейного клуба "Сириус" Сергей Марковский свою профессиональную карьеру закончил достаточно рано, но целиком завязать с профессиональным хоккеем так и не смог: сейчас он выступает в чемпионате Литвы, где белорусские фамилии звучат не так часто. О том, как попал в литовскую команду, почему начал тренировать детей и как вместе с напарниками открывали свою детскую хоккейную школу, он рассказ в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

- Сергей, сейчас вы в составе команды "Хоккейные панки" из Вильнюса, участие в чемпионате Литвы - это новый для вас опыт, дополнительный заработок или же просто интерес? Как вообще было принято это решение?

- Выступать за этот клуб мне предложил знакомый белорусский тренер (на тот момент был уже год, как я закончил свою хоккейную карьеру и не играл на профессиональном уровне). Он свел меня со своим литовским коллегой, я поехал туда и отыграл одну игру, правда, не совсем для меня удачно, все же сказался долгий перерыв. Но с учетом моей прошлой статистики и, поговорив со мной лично и моими бывшими наставниками, тренер "Хоккейных панков" решил дать мне возможность выступить за команду еще. Он поверил в меня, так как считал, что я способен набрать былую форму. Как результат - я в этой команде уже третий сезон, мы становились серебряными призерами, а я был признан лучшим защитником плей-офф чемпионата Литвы.

Эта лига считается профессиональной, правда, уровень команд там не очень сильный, то есть для многих игроков "Хоккейных панков" эта работа не является основной. Но я согласился там играть в первую очередь для поддержания физической формы, да и заканчивать полностью с хоккеем совсем не хочется. До сих пор есть потребность ощущать игровой азарт, адреналин, те эмоции, которые можно получить только во время игры на льду. Без этого всего уже скучно.

То, что я нахожусь в Беларуси, а сама команда в Литве, безусловно, усложняет многие моменты и играет большую роль в тренировочном процессе. Например, у них уже сформированы определенные звенья, а меня и еще одного белорусского игрока Алексея Кувеко тренер просто подставляет туда на игры. Сложность в том, что они уже наиграны, а нам приходится вливаться по ходу матча. Приезжать и сразу играть без тренировок с командой, конечно же, сложно, но так я хотя бы имею игровой опыт.

Но непростая эпидемиологическая обстановка и тут внесла свои коррективы. В прошлом сезоне из-за коронавируса чемпионат полностью отменили без определения победителей, а жаль, потому что тогда мы были в шаге от финала. В нынешнем сезоне опять начались переносы игр из-за COVID-19. Ходят разговоры, что чемпионат снова могут остановить, но тут мы бессильны, это обстоятельства, которые от нас не зависят.

- За свою профессиональную карьеру вы сменили достаточно много команд, вам довелось даже выступать за клубы Украины и Казахстана, но, наверняка, у вас есть любимый сезон и любимая команда.

- В сезоне 2010/2011 я играл в донецком хоккейном клубе "Донбасс", так вот именно эту команду и этот сезон по многим причинам могу назвать любимыми. В тот год у меня случился не очень удачный старт сезона в ХК "Алматы" в Казахстане: мне сказали, что я им не подхожу буквально спустя полтора месяца, как я к ним приехал. Это подвигло меня к поиску новой команды, и я отправился в Донецк на просмотр в клуб "Донбасс". После первой же тренировки мне сказали, что я подхожу, и со мной подписали контракт. Так вот за тот сезон у нашей команды не было ни одного поражения, мы стали чемпионами Украины. Это и не удивительно, все игроки были очень хорошими ребятами, мы были очень дружной и сплоченной командой.

Там же я познакомился со своей будущей супругой и перевез ее в Минск. Сейчас у нас крепкая семья и две замечательные дочки, так что во всех планах этот сезон был для меня знаковым.

- Хоккей в Беларуси становится все более популярным, почти каждый второй мальчишка мечтает стать хоккеистом, родители грезят вырастить из своего ребенка чемпиона, а как пришли в хоккей вы? Это было ваше желание или вас привели родители?

- Это было полностью моим решением. В первом классе к нам в школу пришел тренер и оставил рекламную листовку. Я так заинтересовался хоккеем, что пришел домой и тут же обо всем рассказал папе. В этот же день мы пошли к тренеру, и я начал заниматься. И в своем выборе не разочарован, к тому же надо отдать должное моим родителям, они всячески поддерживали и помогали мне, наверное, даже немного в ущерб интересам моих двух сестер.

С хоккейным амплуа определился сам, быть защитником - это у меня в крови. В любом игровом виде спорта мне всегда нравилось именно обороняться и разрушать атаки соперника. В хоккее бывают атакующие защитники, но это точно не про меня, я предпочитаю игру именно оборонительного плана.

- Многие полагают, что хоккеистам живется легко и богато, так ли это?

- Хлеб хоккеиста - это далеко не легкий хлеб, а результат большого труда и вложенных сил. А тем людям, которые считают иначе, я просто предложил хотя бы в течение месяца понаблюдать, в каком режиме у игроков происходит подготовка к предстоящему сезону. Ведь это две, а то и три сложнейшие тренировки в день. Ездил я как-то на просмотр в один клуб, так вот там 10 с половиной часов в день я проводил на тренировках в Ледовом дворце, и такой режим работы практически во всех хоккейных командах. А если количество тренировочных часов меньше, то интенсивность самих тренировок намного больше. Разве это можно назвать легким хлебом? По-моему, отнюдь нет.

Сложно и в психологическом плане, поскольку, даже имея на руках подписанный на сезон контракт, хоккеисту всегда нужно доказывать, что он достоин места в основном составе команды. Ты постоянно ощущаешь дыхание соперников в спину, они ждут твоей ошибки на льду, чтоб занять твое место. В финансовом плане тоже не все просто: за грубую ошибку, неудачный игровой момент или нарушение общей дисциплины могут запросто лишить премии или дать штраф. Вот такая хоккейная игровая дисциплина.

- Ваше кредо как хоккеиста?

- Никогда не сдаваться, всегда нужно бороться до конца. Можно 0:4 проигрывать, а по итогу одержать победу со счетом 5:4, и такие игры у меня были. Главное - правильно настроиться, пытаться переломить игру и забивать.

Есть еще один важный момент - никогда не расслабляться. Когда мне было 17 лет, я играл в ХК "Керамин" (это была очень сильная команда), и в игре против клуба "Гомель" мы вели со счетом 5:1 после второго периода. Вышли после перерыва на третий, видимо, немного в расслабленном состоянии, думали, победа уже в кармане, но не тут-то было... Мы проиграли со счетом 5:6.

- В целом вы довольны тем, как сложилась ваша профессиональная карьера? Как считаете, программу максимум выполнили или же были способны на большее?

- Свою профессиональную карьеру я закончил достаточно рано, и на тот момент мне было обидно, что так получилось. Не буду вдаваться в детали и причины моего ухода из профессионального спорта, скажу одно, хоккей - это не только жизнь, но и бизнес, одного желания играть не всегда бывает достаточно.

Наверное, можно было достичь большего, но мне помешала очень серьезная травма. Я тогда из-за нее пропустил целый сезон, а это очень много для профессионального хоккеиста. Тем не менее я сумел восстановиться и в сезоне 2016/2017 стал чемпионом Беларуси в составе гродненской команды "Неман".

Сейчас с учетом этого всего и с высоты собственного опыта хотел бы посоветовать юным хоккеистам больше внимания уделять учебе. Травма может очень серьезно изменить планы на жизнь или надолго выбить из колеи, об этом нужно помнить всегда. Учеба должна стоять на первом месте, ведь хорошее образование - это гарантия того, что и помимо хоккея можно будет найти себя. Учеба и в спорте очень помогает. Как тренер могу сказать, что ребенок, который старается быть успешным не только на льду, но и за школьной партой, быстрее усваивает игровые моменты, чувствуется, что играет головой, а не бездумно ногами.

Да и у хоккеиста профессиональный век короткий, нужно всегда думать о том, что может быть после. В свое время я окончил БГУФК по специальности "тренер по хоккею с шайбой на льду", но закончив свою профессиональную карьеру, не сразу пришел в тренерство, какое-то время пытался определиться, в какой сфере мне хотелось бы работать. Но ко мне обратились одни родители с просьбой потренировать их ребенка, потом вторые, третьи и так далее, им нравилось, как я работаю с детьми и каких результатов мы добивались, да и сам в это втянулся с большим интересом. Теперь я тренер, причем занимаюсь не только с детьми, но и тренирую любительские команды. В сентябре этого года мы вместе с коллегами по хоккейному цеху открыли хоккейную школу "Сириус", где тренируем детей различных возрастов, даже самых маленьких.

- Как было принято решение открыть что-то свое? И так ли это просто, как кажется на первый взгляд?

- До этого мы вместе с напарниками (тоже хоккейными тренерами) работали в одной из частных хоккейных школ. В конце прошлого сезона мы поняли, что выросли из этих штанишек и решили попробовать сделать что-то свое. Каждому из нас хочется передавать свой опыт, навыки и знания детям и делать это таким образом, как представляется именно нам. Так и появился "Сириус".

Часть деток из прежней команды перешли за нами, приходят и новые дети. Многих работающих родителей устраивает тот факт, что занятия проходят в центре города и в вечернее время, а расписание у нас стабильное, то есть с фиксированным временем тренировок. Это позволяет им планировать свой вечер, а не подстраиваться под постоянно меняющееся время, как это бывает во многих хоккейных школах. Тренировки у нас проходят не только на льду, но и в зале, где мы занимаемся общей физической подготовкой, дриблингом, растяжкой. По опыту могу сказать, что многие игнорируют занятия в зале, а зря, ведь это очень хорошо для детей, для развития у них ловкости, гибкости и координации движений. Это очень важно развивать в юном возрасте, к тому же у маленьких детей хорошая гибкость, которая со временем пропадает, если ее не поддерживать и не развивать. Да и общая физическая подготовка очень нужна, особенно в нынешнее время, когда все современные дети растут с гаджетами в руках. Таким детям бросаешь мяч, а они его поймать не могут, я с таким сталкивался не раз. Мы стараемся развить в детях те навыки, которые будут им полезны не только в хоккее, но и в обычной жизни.

Также мы делаем акцент на индивидуальном подходе к каждому ребенку, тем более для этого у нас есть все возможности: в тренерский состав входят четыре тренера, каждый из которых отвечает за определенное направление.

Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Нам уже довелось столкнуться с определенными трудностями, и связаны они все в основном с финансовой частью вопроса. Многое упирается в спонсорство, а точнее в его отсутствие. Спонсор необходим, потому что дорого стоит аренда льда и зала, инвентарь для занятий и экипировка для юных хоккеистов. Если сейчас все эти расходы переложить на плечи родителей, то это будут неподъемные для них суммы. Размер ежемесячных взносов у нас стандартный для частных школ, а с учетом того, что у нас семь тренировок в неделю (три тренировки на льду и четыре в зале), то выходит даже дешевле, чем у многих. Но и эти суммы смущают некоторых родителей, а сделать их меньше мы не можем, потому что и так работаем сейчас не просто в ноль, а даже в минус, но мы понимаем, что это, как и любой бизнес, требует от нас вложений и терпения. Вот и приходится рассчитывать на то, что найдется такой человек, у которого также будут гореть глаза, ему будет интересно вкладывать средства в развитие детского хоккея у нас в стране.

- В Минске много детских хоккейных школ и команд, добавилась еще и ваша. Как в этом многообразии вариантов сделать правильный выбор? На что родителям следует обращать внимание?

- В первую очередь надо обращать внимание на отношения ребенка и тренера, а еще на взаимный интерес. Если ребенку не будет интересно с этим тренером, а самого наставника не будет увлекать работа с детьми, то ни результатов, ни самого тренировочного процесса не получится вообще. Помимо интереса важна еще и заинтересованность, мне как тренеру нужно видеть и осознавать, что ребенок ко мне приходит на занятия за знаниями и новыми навыками.

А мне, как родителю, всегда было важно видеть, как тренер заинтересовывает и увлекает моего ребенка. Маленьким чаще всего бывает недостаточно просто сказать или объяснить, что им нужно сделать, их нужно увлечь, разбудить в них дух соперничества, в игровой форме раскрыть их потенциал. Мы, например, однажды разбросали по льду маленькие игрушки и дали детям задание собрать их как можно больше и быстрее. Так дети не приседали никогда, они падали и тут же вставали на ноги, вот, что значит найти к ребенку правильный подход. А если на него начать кричать, то можно не просто отбить желание заниматься спортом, но и вызвать чувство отвращения к нему. Малыши ведь чаще всего приходят на первые занятия с такими горящими глазами, и тренеру важно не только не потушить этот огонь, а разжечь его еще больше. Кстати, в этом вопросе большую роль играют и родители. Иногда дети перегорают из-за требовательности мамы и папы, которые гоняют их на 3-4 тренировки в день, а это очень много. Во всем важен баланс, так и в спорте, перегибы недопустимы ни по желанию тренера, ни по желанию родителей, тогда и спорт в жизни ребенка будет в удовольствие.

- Вы рассказали, в чем заключается ваше кредо хоккеиста, а на чем базируются ваши тренерские принципы?

- Мне хочется вовлечь в спорт как можно больше детей, чтобы помочь им через спортивную дисциплину осознать, что такое жизненные ценности. Хочется, чтобы в их жизни не было места всяким негативным соблазнам.

Спортивный коллектив, в нашем случае хоккейный, очень хорошо дисциплинирует. Даже если и будет в команде явный безобразник, рано или поздно он тоже вольется в команду и станет более послушным, потому что он будет видеть, как это делают его напарники. К тому же спорт вырабатывает чувство ответственности. В хоккее один за всех и все за одного и никак иначе, если провинился один, отвечать будет вся команда. Такой принцип действует как в детском, так и во взрослом хоккее, это помогает команде воспитываться единым организмом. Все эти нюансы и находят свое отражение в моих подходах к тренерской работе.

- А что сложнее - защищать честь команды на льду или растить будущих хоккеистов и стоять на тренерском мостике?

- Сложно ответить на этот вопрос, потому что в каждой из этих сфер свой уровень ответственности.

Тренерское воспитание - это целая наука, которую я только начинаю познавать в полной мере. Очень непросто найти подход к каждому ребенку, да и одним своим словом или действием тренер может дать хороший старт, а может и положить конец. Понимаете, какая это ответственность?! Но и на тренерском мостике стоять не менее ответственно. Я тренирую взрослую команду из любительской лиги, и на каждой игре всегда очень сильно переживаю за ребят. Нет, не за конечный результат волнуюсь, я знаю, они будут сражаться до конца, каким бы сильным ни был их противник, просто не могу иначе, я в ответе за них и их успехи.

Когда сам играешь, тоже осознаешь, что своей ошибкой можешь не только лишить команду победы, но и, например, премии, а это не только хоккеисты и тренерский штаб, но и другие сотрудники команды, которые финансово сильно пострадают от этого. Поэтому игра на льду требует от тебя максимальной собранности и концентрации.

- Пандемия COVID-19 негативно сказалась на экономике практически всех стран, отразилась не только на работе предприятий, частных компаний, но и на жизни простых людей, которые пытаются работать на себя. Многие смогли перейти в режим онлайн и таким образом настроить свою работу и не потерять заработок. Это, например, получилось у некоторых фитнес-тренеров, преподавателей иностранных языков, репетиторов, коучей. Подходит ли такой вариант тренеру по хоккею? И как удается выживать в это непростое коронавирусное время?

- Конечно же, хоккейному тренеру это не подходит, тут важен личный контакт. Мне нужно не только показать конкретный элемент, например, дриблинга, но и отследить, насколько правильно он выполняется, поправить, подкорректировать, если воспитанник что-то делает не так.

Что касается выживания, то пандемия очень серьезно подкосила во многих смыслах. Я и сам переболел коронавирусом, благо в легкой форме. Но, несмотря на тяжелую ситуацию с COVID-19 в мире, жизнь продолжается, и мы будем прилагать еще больше усилий, чтобы в это непросто для всех время детский хоккей в Беларуси продолжал активно развиваться.

Екатерина МАРКОВИЧ,

БЕЛТА.-0-