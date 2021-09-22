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22 сентября 2021, 20:26
Чжао Цюянь

Меры Китая по регулированию рынка продиктованы усилением безопасности данных

Чжао Цюянь
Чжао Цюянь
Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси

Китай в последнее время усиливает корпоративный надзор и контроль безопасности данных в таких отраслях, как недвижимость, Интернет, внешкольное образование. В частности, принимаются меры по наведению порядка в таких крупных технологических компаниях, как Tencent, Alibaba, Didi и Meituan, а также введению контроля во внеклассном образовании. Однако эти постоянные меры регулирования широко искажаются некоторыми западными СМИ, которые обвиняют КНР в якобы подавлении компаний, занимающихся технологическими платформами. Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чжао Цюянь в интервью корреспонденту БЕЛТА подробно пояснила позицию китайской стороны по данному вопросу.

- Можно ли считать введение китайским правительством новых мер подавлением капитала?

- Сразу хотела бы обратить внимание, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел Китая решительно отреагировал на неверные высказывания, сделанные некоторыми представителями США и Запада по поводу недавнего усиления контроля над рынком в Китае. Он подчеркнул, что китайское правительство придало динамику усилиям по антимонопольному надзору, проводя расследования и наказывая за нечестную конкуренцию, оно защищает и поддерживает порядок справедливой рыночной конкуренции. Все это обычная практика управления экономической деятельностью во многих странах.

Хочу пояснить, что Китаем приняты меры для усиления надзора за соответствующими отраслями на основании законодательства. Они направлены на сдерживание резкого роста капитала, устранение скрытых угроз для национальной безопасности и защиту интересов людей.

В настоящее время в развитии некоторых отраслей действительно существуют проблемы, в том числе ограничение или отказ платформ от транзакций, подозреваемых в монополии. Некоторые приложения собирали личностную информацию, выходящую за рамки ограничений, нарушая при этом конфиденциальность и безопасность пользователей. Имеет место обучение вне стен учебного заведения, не соответствующее общепринятым требованиям.

Научный и эффективный надзор в соответствии с законодательством призван охранять честную рыночную конкуренцию, стимулировать и развивать рыночную жизнеспособность, а самое главное защищать национальную безопасность и интересы всех сторон, продвигать устойчивое экономическое развитие и укреплять у людей чувство безопасности.

- Означает ли усиление мер регулирования, что Китай замедляет темпы реформ и открытости?

- Китай неуклонно проводит в жизнь основную национальную политику реформ и открытости, неизменно поддерживает порядок социалистической рыночной экономики.

В последние 40 лет экономические достижения Китая были достигнуты как раз в условиях политики открытости, а в будущем высококачественное экономическое развитие будет осуществляться в условиях еще большей открытости.

В настоящее время коронавирусная эпидемия продолжает распространяться по миру. Китай первым взял под контроль эпидемию, осуществил уверенный экономический рост и стал своего рода источником мотивации по восстановлению мировой экономики на долгое время.

Китай, как и прежде, приветствует и приглашает инвесторов со всего мира начать свой бизнес в стране, запрыгнуть в скоростной поезд ускоренного развития нашего государства и вместе воспользоваться огромными возможностями, открытым китайским рынком.

- Подобные меры регулирования впервые применяются в Китае? Есть ли такое в международной практике и чем отличаются подходы в этом вопросе Китая и других стран?

- Международное рейтинговое агентство FITCH четко указало, что многие вопросы регулирования не являются уникальными для Китая. В последние годы правительства других стран также продвигали соответствующие реформы. Антимонопольное регулирование применяется и в международной практике, и в практике стран с рыночной экономикой.

Например, Соединенные Штаты стали первой в мире страной, принявшей антимонопольные законы. В последние годы США непрерывно прибавляют интенсивность антимонопольных расследований против Amazon, Google, Facebook и других интернет-магнатов. Принятые Европейским союзом закон о цифровых услугах и закон о цифровом рынке также направлены на пресечение несправедливой конкуренции на крупных сетевых платформах.

Таким образом, регулирующие меры Китая ничем не отличаются от антимонопольных мер США и Запада.

Следует отметить, что меры регулирования в Китае нацелены только против нарушений компаниями законов и постановлений, наносящих ущерб интересам людей и национальной безопасности, в то время как механизмы проверки иностранных инвестиций в США и Европе, как правило, политизированы. И вы это видите сами.

Например, США, злоупотребляя законом о подотчетности иностранных компаний и антимонопольным законом, используют различные торговые ограничения и списки экономических санкций в качестве инструментов для подавления нормальной деятельности, слияний и поглощения китайских компаний на американском рынке. Некоторые европейские страны под влиянием США также ужесточают инвестиционные проверки китайских компаний.

- Вы упоминали, что новые меры направлены на защиту интересов людей. Пожалуйста, подробно объясните взаимосвязь между соответствующей политикой и благосостоянием людей.

- Как утверждают Financial Times, The Economist, Morgan Stanley, Mercator China Research Center, соответствующая политика регулирования в Китае направлена на помощь в уменьшении дисбаланса в образовании, стимулировании роста населения, борьбе со спекуляциями в сфере недвижимости, снижении экономического давления на молодежные группы, увеличении благосостояния работников и гарантировании права на труд.

Усиливая надзор, Китай "не только увеличивает пирог, но и хорошо его делит", тем самым разрешает дилемму среднего дохода, неравенства между богатыми и бедными, и далее постепенно осуществляет общее благополучие всех людей. Осуществление всеобщего процветания - это не только существенное требование социализма, но и желание народов мира и нерешенная историческая проблема. Уверена, что поиск Китаем пути к общему процветанию принесет пользу не только своему народу, но и будет способствовать прогрессу человечества.

- Alibaba, Didi и другие компании уже имеют определенное мировое влияние. Китай наводит порядок и усиливает надзор за ними. Насколько это может оказать влияние на Беларусь и белорусских пользователей?

- Целью упорядочения и надзора является не какое-либо подавление, а регулирование для достижения еще более устойчивого развития. Благодаря высокоэффективному контролю, соответствующие платформы могут улучшить пользовательский опыт потребителей по всему миру, включая белорусских, более эффективно защищать конфиденциальность и информационную безопасность пользователей.

Вместе с тем это будет способствовать здоровому развитию всей отрасли, обеспечит еще более благоприятные условия для продвижения сотрудничества между китайскими и белорусскими предприятиями.

В настоящее время мир озабочен поиском наилучшей модели регулирования цифровой экономики. И это одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкиваются правительства стран всего мира.

Немецкая газета Handelsblatt 25 августа этого года опубликовала статью, в которой указывалось, что при недобросовестном бесцеремонном "цифровом капитализме" крупные научно-технические компании не только губят конкуренцию, но и становятся политическими рисками.

Американская финансово-экономическая сеть Quartz 30 августа напечатала материал под заголовком "В Китае есть новые рамки для всеобъемлющего надзора за пользовательскими данными" со ссылкой на заместителя директора департамента торговой политики американского технологического аналитического центра "Фонд информационных технологий и инноваций" (ITIF) Найджела Кори. По его словам, серия недавно принятых в Китае законов, касающихся надзора за данными, отвела правительству более прямую роль в мониторинге и контроле коммерческих данных.

Считаю, что практика Китая в области защиты данных и других аспектов может быть интересна другим государствам, в том числе и Беларуси. Обе стороны могут углубить обмены и сотрудничество в соответствующих областях, а также в эпоху цифровых технологий совместно внедрять знания и опты в безопасность сетевой информации и данных.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Теги
безопасность Китай технологии
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