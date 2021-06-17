Недавно правительство скорректировало перечни справок и других документов, срок действия которых продлевается еще на шесть месяцев - по 10 ноября 2021 года. До этого, 13 мая 2021 года, был издан очередной указ, которым предусмотрено продление срока действия документов. Как на практике работает этот механизм, пояснила БЕЛТА заместитель начальника управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности Министерства юстиции Марина Мельникова.

- 13 мая 2021 года издан очередной указ, продлевающий срок действия справок и иных документов. Это третье такое продление. Как не запутаться в этих сроках, есть ли важные моменты, которые следует учитывать?

- Первым указом, изданным в мае прошлого года (указ от 19 мая 2020 года №172 "О продлении срока действия документов"), срок действия справок и других документов был продлен на три месяца, если срок действия таких справок и других документов истек (истекал) с 30 апреля по 31 июля 2020 года.

Этот указ уже "отработал", он исполнен в полном объеме. То есть полностью достигнута цель, для реализации которой он был издан. И по истечении продленного срока гражданин или юридическое лицо должны были обратиться за получением нового документа.

Изданный в ноябре 2020 года указ (от 25 ноября 2020 года №442) продлил срок действия документов на шесть месяцев, если срок действия таких документов истек (истекал) с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021-го. Конкретный перечень документов, срок по которым был продлен, устанавливался постановлением Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается".

Новым решением главы государства (указ от 13 мая 2021 года №187 "Об изменении указа Президента Республики Беларусь") предусмотрено изменение предыдущего указа, в результате чего срок действия справок и других документов продлен на шесть месяцев, если их срок действия истек (истекает) с 10 ноября 2020 года по 10 ноября 2021-го.

Конкретный перечень документов, срок по которым продлен, определен правительством в постановлении от 2 декабря 2020 года №687.

Важным является то, что недавно изданный указ продлевает срок действия документов однократно. Что здесь имеется в виду? Поясню на конкретном примере.

Если срок действия документа истек 15 апреля 2021 года, то он будет действителен еще 6 месяцев - по 15 октября 2021 года. Повторно этот документ не продлевается. В течение указанных шести месяцев гражданин в удобное для него время с учетом складывающихся жизненных обстоятельств может обратиться за новым документом, чтобы иметь действительный документ к 16 октября 2021 года.

- Каких документов коснулось на этот раз продление? Этот перечень расширился, сократился или остался прежним?

- По сравнению с предыдущим продлением перечень дополнен 12 документами, выдаваемыми субъектам хозяйствования, по вопросам промышленной, пожарной безопасности. Два документа из перечня исключены в связи с тем, что законодательством больше не предусмотрено их получение (выдача выписки из Единого реестра государственного имущества об учете (отсутствии) недвижимого имущества в этом реестре, выдача дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства).

Таким образом, всего в постановлении правительства содержится 361 документ в различных сферах жизнедеятельности, срок по которым продлен.

- Где можно ознакомиться с исчерпывающим перечнем документов, срок по которым продлен?

- Перечни документов, срок по которым продлен, содержатся в актуализированном постановлении Совета Министров от 2 декабря 2020 года №687 "О документах, срок действия по которым продлевается". С текстом этого решения, а также любых других актов законодательства можно ознакомиться бесплатно на Национальном правовом интернет-портале по адресу pravo.by. Этот портал - источник официального опубликования нормативных правовых актов в Беларуси.

Если интересует конкретный документ, то за разъяснением вопроса о продлении срока его действия можно обратиться в письменной или электронной форме в тот государственный орган или организацию, которая уполномочена на его выдачу.

- Можно ли разобрать конкретную ситуацию? Например, моя медицинская справка о состоянии здоровья истекла 10 февраля 2021 года. Подпадает ли она под действие указа?

- Да, медицинская справка относится к числу документов, срок по которым продлен. Если ее срок действия истек 10 февраля 2021 года, то она остается действительной еще до 10 августа 2021-го.

- Если срок действия документа (например, паспорта) уже продлевался, могу ли я продлить его еще раз?

- Нет. Согласно решению главы государства срок действия документов продлевается однократно. Это означает, что если срок действия документа уже был продлен на шесть месяцев, то повторно он не продлевается, и владелец документа должен обратиться в компетентный орган за выдачей нового.

Например, если срок действия справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий истек 1 декабря 2020 года, она автоматически была продлена на шесть месяцев до 1 июня 2021 года. В последующем этот документ уже не продлевается. Гражданин должен обратиться в уполномоченный орган за выдачей новой справки (если у него есть такая необходимость).

- Должна ли я обращаться в поликлинику, чтобы мне поставили какую-либо отметку о том, что моя справка о состоянии здоровья продолжает действовать еще шесть месяцев?

- Нет, в этом нет такой необходимости. Справка продолжает действовать на основании решения главы государства и правительства. Обращаться в государственное учреждение для проставления каких-либо отметок не требуется.

- Если за два месяца продления действия документа он потерял свою силу, например семья потеряла статус многодетной, то его действие прекращается, не затягиваясь на полгода? Какие еще документы могут утратить юридическую силу, несмотря на продление срока их действия?

- В соответствии с законодательством действие документа, выданного при осуществлении административной процедуры, может быть прекращено исполнением или признанием утратившими силу, недействительными, аннулированием либо отменой.

Возьмем, к примеру, паспорт. Если срок его действия продлен, но в течение этих шести месяцев паспорт стал непригодным для использования (нарушены средства защиты документа), то такой документ будет непригоден для использования и подлежит замене, несмотря на то, что срок его действия продлен.

Или, например, принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство или приобретение жилого помещения. Максимальный срок действия этого решения составляет не более 3 лет с момента перечисления субсидии. Таким образом, если срок действия этого решения был продлен на шесть месяцев и в течение этого времени субсидия была получена, то, соответственно, решение исполнено и повторно выдача субсидии уже производиться не будет.

В каких еще случаях документ может быть признан недействительным, зависит от каждой конкретной административной процедуры, иного решения компетентного госоргана, выдавшего документ.

- Можно ли ждать окончания срока действия продленного документа и обращаться за заменой в последний день или лучше все же заранее?

- Основная цель указа Президента о продлении срока действия документов - снижение административной нагрузки на физических и юридических лиц в период реализации мероприятий по профилактике COVID-19. С учетом принимаемых в стране мер по минимизации распространения инфекции, вызванной COVID-19, многие граждане не имеют возможности обратиться за заменой необходимых документов по ряду причин (нахождение на самоизоляции, больничном, в отпуске, на даче и т.д.).

Продление действия документов позволяет гражданам в течение шести месяцев в удобное для них время в спокойном режиме с учетом складывающихся жизненных обстоятельств обратиться за новым документом.

- Ситуация с COVID-19 подтверждает, что за документами лучше всего обращаться в электронном виде. Могу ли я обратиться за нужной справкой через интернет?

- Уже сегодня за получением определенных справок и иных документов любой гражданин или субъект хозяйствования может обратиться в государственный орган через единый портал электронных услуг не выходя из дома.

Перечень административных процедур, за которыми можно обратиться в электронной форме, установлен постановлением Совета Министров от 6 мая 2020 года №271. Это ряд процедур в налоговой сфере, таможенной, связи, процедуры органов пограничной службы, внутренних дел, обороны. К примеру, это регистрация иностранцев, временно пребывающих в Беларуси (при личном обращении процедура платная, в электронном виде - бесплатно), выдача пропуска на право въезда, временного пребывания в пограничной полосе, выдача различных справок по вопросам уплаты налоговых, таможенных платежей и иных.

По мере перевода государственными органами административных процедур в электронную форму названное решение правительства постоянно актуализируется. Так, в мае были внесены очередные изменения, благодаря которым указанный перечень дополнен 16 административными процедурами.

Есть также распоряжение премьер-министра от 27 апреля 2020 года №119р, которым определен перечень административных процедур, планируемых к переводу в электронную форму для осуществления через единый портал электронных услуг (около 300 процедур). Распоряжением предусмотрен поэтапный перевод осуществления процедур в электронной форме. Определены государственные органы, ответственные за такой перевод, и сроки выполнения.

В ближайшее время планируется перевести в электронную форму такие востребованные процедуры, как выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий; о занимаемом жилом помещении и составе семьи; о месте жительства; о предоставлении одноразовой субсидии на строительство или приобретение жилья. Это же касается выдачи документа о приглашении иностранцев в Беларусь; выдачи справки об уплате подоходного налога с физических лиц; возврата излишне уплаченных таможенных платежей, а также ряда процедур в сфере государственной регистрации земельных участков и недвижимости.

- Что нужно сделать, чтобы обратиться за документом из дома, не посещая государственные учреждения?

- В постановлении правительства №271 определены конкретные государственные органы, осуществляющие процедуры в электронной форме, и способ доступа к единому порталу.

Для получения доступа к единому порталу в зависимости от конкретной административной процедуры заявителю необходимо приобрести личный ключ электронной цифровой подписи либо уникальный идентификатор (логин и пароль). Личный ключ электронной цифровой подписи можно получить в Национальном центре электронных услуг. Уникальный идентификатор выдается при личном обращении в службу "Одно окно" либо в Национальный центр электронных услуг.

После входа на единый портал заявитель осуществляет быструю регистрацию на нем и переходит к выбору интересующей его административной процедуры. По каждой процедуре доступна информация справочного характера: описание услуги, порядок ее получения, срок оказания, стоимость и иная полезная для заявителя информация.

Заполнив предложенную системой форму заявления и приложив необходимые документы, заявка на осуществление административной процедуры автоматически направляется в государственный орган, к компетенции которого относится осуществление этой процедуры. По результатам рассмотрения документов заявителю посредством единого портала направляется уведомление о готовности запрашиваемого административного решения либо непосредственно само решение.

СПРАВОЧНО. Сегодня через единый портал электронных услуг граждане могут обратиться за выдачей:

справки о наличии (отсутствии) исполнительных листов или иных требований о взыскании с заявителя задолженности по налогам, другим неисполненным обязательствам;

справки об уплате (удержании) подоходного налога с физических лиц в целях избежания двойного налогообложения;

справки о доходах для решения вопроса о передаче ребенка (детей) на усыновление.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в электронной форме стали доступны такие административные процедуры как:

выдача (заверение) справки о постоянном местонахождении белорусской организации (в целях избежания двойного налогообложения);

регистрация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, являющихся источником электромагнитного излучения, гражданского назначения;

выделение, изъятие ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации;

выдача разрешения на проведение аэрофотосъемки и аэромагнитной съемки.

БЕЛТА.-0-