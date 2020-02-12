Мнение экспертов: "облачность" будет расти – и бизнесу это на пользу

В ближайшие годы белорусский рынок облачных услуг будет лишь увеличиваться – эта тенденция отчетливо прослеживается уже сегодня и вполне соответствует общемировым трендам. О тенденциях и перспективах развития облачных технологий и будущего дата-центров мы побеседовали с представителями компании А1: начальником отдела разработки архитектуры предприятия и ИКТ-решений Евгением Шиперко и начальником отдела продаж продуктов ИКТ Алексеем Федоровичем.

Как вы можете оценить динамику развития облачных технологий за последние годы? Насколько растет их популярность и в каких сферах?

Алексей Федорович (А.Ф.): Еще пару лет назад крупный бизнес даже не рассматривал внедрение облачных вычислений – просто потому, что мало кто понимал, что это такое и какую реальную пользу может принести. Сегодня, с расширением влияния IT-сферы, повсеместным распространением цифровых технологий и цифровой грамотности, растет спрос как на технологии, так и на специалистов данной сферы. А бизнес понимает необходимость digital-трансформации, осознает преимущества быстрых изменений и масштабирования, начинает считать деньги и оптимизировать капитальные вложения, переходя в облако.

Основными сферами применения облачных технологий сегодня становятся ретейл, e-commerce, финансовый сектор, госсектор – словом, все сектора экономики, которые подвержены изменениям.

Каковы основные драйверы роста облачных технологий в мире и в нашей стране?

А.Ф.: Первая заметная тенденция, которая оказывает влияние на развитие облачных технологий, – это общая цифровизация бизнеса. Вторая – белорусский рынок вслед за всем миром все явственнее ощущает вызовы со стороны прогрессивных сервисов и необходимость быстро реагировать на них.

Отличная иллюстрация того, как облачные технологии меняют жизнь, – наши повседневные привычки. Например, то, как и для чего мы сегодня пользуемся смартфонами. Мы почти перестали снимать на фотоаппараты – не только потому, что камеры современных смартфонов снимают не хуже, но и потому, что сохранять фотографии сразу в облаке удобнее, чем переносить их с устройства на устройство. То же самое касается переписки, работы с документами, хранения файлов: больше не нужно иметь отдельный девайс для каждого действия, а это и удобно, и выгодно. Вполне логично, что по тому же пути идет и бизнес – к оптимизации и упрощению операций, сокращению капительных затрат.

Кроме того, еще один несомненный тренд – рост актуальности защиты информации и обеспечения сохранности данных. Согласно исследованию компании Dell EMC (это один из крупнейших производителей систем хранения данных и связанных с ними продуктов), внеплановые простои и потери данных обходятся организациям по всему миру ежегодно более чем в 1,7 млрд долларов. Именно поэтому все более востребованными становятся геораспределенные отказоустойчивые площадки на базе основных и резервных центров обработки данных. Сегодня любая компания, которая задействует IT для поддержки и нормальной работы бизнеса, задумывается о таком ЦОД (собственном или арендном) и повышении его надежности и отказоустойчивости, чтобы возможный простой системы не оказывал критического влияния на бизнес.

Если сравнивать Беларусь с другими странами, на каком уровне по освоению облачных технологий находится наша страна и какими темпами движется?

Евгений Шиперко (Е.Ш.): В сравнении с наиболее близкими соседями (например Российской Федерацией) наблюдается отставание примерно на 2-3 года. Однако даже на опыте работы дата-центра А1 и его клиентов мы видим, что этот разрыв активно сокращается. Этому способствует мировой опыт, на который мы имеем возможность опираться (учитывая принадлежность компании А1 к холдингу A1 Telekom Austria Group).

В каких направлениях облачные технологии развиваются наиболее активно?

А.Ф.: Прежде всего это IaaS («инфраструктура как услуга»). Раньше, например, чтобы развернуть программное обеспечение, приходилось покупать и использовать собственные физические серверы. Поэтому операционные расходы всегда были высокими. Условно говоря, даже если организации для обеспечения своих нужд нужны были полтора сервера, покупать приходилось два.

Сегодня благодаря появлению дата-центров и возможности настроить виртуальную инфраструктуру появляется та самая возможность «купить полтора сервера»: одной из наиболее популярных услуг для сегмента enterprise становится аренда облачных вычислений (IaaS) по моделям частного и публичного облака, а также для разворачивания инфраструктуры в облаке. Клиент при этом платит исключительно за то, что использует, и при необходимости увеличивает количество ресурсов в считаные минуты.

По той же схеме работают и сервисы для обеспечения сохранности данных и обеспечения их высокой доступности.

Для предприятий малого и среднего бизнеса интересными являются решения по модели SaaS («программное обеспечение как сервис»), например, корпоративная почта, 1С из облака, Sip -телефония и CRM из облака, что позволяет быстро получить весь необходимый объем программного обеспечения для быстрого запуска и роста бизнеса, а также обеспечить всем сотрудникам удаленный доступ к необходимым данным.

Существуют ли технологии и продукты, которые пока не востребованы, но могут применяться в будущем — ближайшем или более отдаленном?

Е.Ш.: В структуре нашей компании существует и активно развивается специальное подразделение, основная задача которого – исследование и анализ существующих и новых технологий. Будущее мы видим в развитии PaaS («платформа как сервис»), SaaS, а также сервисов информационной безопасности. Пока что скорее перспективные направления, однако на базовом уровне мы уже готовы предлагать их своим клиентам.

Смогут ли облачные технологии в будущем полностью заменить традиционные решения – такие, как собственная инфраструктура?

ЕШ: Безусловно – точно так же, как для выработки электроэнергии или подачи воды никто уже не строит собственные станции и не роет колодцы. Бизнес будет фокусировать свои усилия на развитии собственно бизнеса, а не IT-инфраструктуры, передавая последнюю на аутсорсинг соответствующим компаниям. Это и логично, и эффективно.

Ожидаете ли вы роста востребованности услуг дата-центров в Беларуси? Как дата-центр А1 готовится в этому?

Е.Ш.: Мы не просто этого ожидаем – мы видим это уже сегодня и сейчас. Компания А1 развивается по пути освоения и внедрения перспективных технологий, направленных не только на расширение собственных сервисов, но и на развитие цифровой среды в целом. Именно это позволяет нам обеспечить компаниям-клиентам наилучшие предложения в области облачных сервисов и ИКТ-услуг и создавать для наших партнеров уникальные экосистемы в области ИКТ.

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