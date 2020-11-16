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16 ноября 2020, 10:49
Михаил Чичко

Многие туристы в этом году по-новому открыли Беларусь

Михаил Чичко
Михаил Чичко
Генеральный директор национального парка национального парка "Браславские озера"

Национальный парк "Браславские озера", расположенный на северо-западе Беларуси, - один из чистейших островков первозданной природы, где причудливо переплелись озера кристальной чистоты и уникальные ландшафты ледникового периода. Уже стало доброй традицией, что каждый год сюда приезжают туристы поохотиться, порыбачить или просто подышать свежим воздухом. В этом году из-за коронавируса национальный парк не дождался значительной части своих гостей из зарубежных стран. Генеральный директор национального парка Михаил Чичко рассказал корреспонденту БЕЛТА о последствиях пандемии для туризма и природных аномалиях, повлиявших на улов рыбы, а также о новой смотровой вышке на горе Маяк.

- Михаил Михайлович, как пандемия повлияла на работу нацпарка?

- К сожалению, мы, как и многие другие отрасли, столкнулись с большими потерями. Пожалуй, самый первый ощутимый удар почувствовали еще на весенних турах охоты, когда стали закрываться границы. Дело в том, что "Браславские озера" - самое популярное место в Беларуси по охоте на гуся, именно здесь проходят его пути миграции. Поэтому до появления коронавируса к нам приезжали многочисленные любители этого вида охоты, среди которых всегда большой процент составляли прежде всего туристы из России, а также других бывших союзных республик. В апреле-мае этого года мы лишились этой категории отдыхающих, а вместе с тем и значительной части заработка. На сегодняшний день как охотничий, так и рыболовный туризм среди иностранцев практически отсутствует.

Те, кто смогли к нам приехать, - россияне, поляки, литовцы - в основном все эти люди в период закрытия границ уже находились в Беларуси у родственников или друзей, и их приезд к нам был опосредованным. Свежий воздух и возможность социальной дистанции в опасный период стали дополнительными стимулами к уже давно полюбившемуся отдыху в Беларуси.

При этом мы соблюдаем все меры, рекомендованные Министерством здравоохранения по профилактике коронавирусной инфекции. В наличии достаточное количество дезинфицирующих средств и защитных масок, которые всегда предлагаем отдыхающим.

- В этом году из-за закрытия границ многие белорусы не смогли добраться до любимых заморских курортов. Наверняка, они стали отдавать предпочтение отдыху в родной стране?

- Как говорится, нет худа без добра. Вся эта непростая ситуация в мире повернула поток белорусских туристов в том числе и к нам. Приятно удивило, что многие открыли для себя Беларусь по-новому и искренне недоумевали, зачем ехать за тридевять земель в Турцию или Египет. Этим летом при 32-градусной жаре у нас было полно народу. Особой популярностью пользовались обособленные домики на базах "Золово" и "Леошки", куда приезжали семьями или дружными компаниями. Немного хуже обстояла ситуация на базе отдыха гостиничного типа "Дривяты", однако и там все выходные дни были заняты. Небывалым ажиотажем пользовались наши туристические стоянки. Например, в июле и августе даже в течение недели туда было невозможно попасть. Туристов привлекало то, что здесь, на свежем воздухе, уединенно можно спрятаться от пандемии. Кстати, сейчас там можно останавливаться не только в туристических палатках, но и в специальных домиках, где можно комфортно отдохнуть и переждать непогоду.

- Что еще предпринимается для развития инфраструктуры национального парка?

- В течение последних трех лет мы работали над улучшением состояния дорог, ведущих к туристическим стоянкам и базам отдыха. Особенно это заметно на примере туристической зоны "Перетяг" - добираться туда стало значительно комфортнее. Сейчас занимаемся строительством подъездных дорог к озеру Савонар. Учитывая, что к нам приезжают люди, ведущие активный образ жизни, начали возводить спортивные площадки. Не оставили без внимания и досуг наших маленьких гостей - для них оборудованы специальные площадки для игр.

- Каковы ближайшие планы национального парка?

- Продолжается реконструкция зоны отдыха на озере Савонар, где расположены большие охотничьи вольеры. В следующем году здесь можно будет заказать экскурсию и увидеть оленей, косуль и других животных в естественных природных условиях, на площади в 1200 га, что вполне достаточно для их свободного и комфортного проживания. На территории есть небольшой зоопарк, где главный - конечно, медведь. Там также живут волки и лисы, а в этом году поселился милый лосенок, за которым мы бережно ухаживали с трехдневного возраста. Проект по благоустройству зоны отдыха на озере Савонар с пляжной площадкой и точкой торговли успешно прошел экологическую экспертизу. Есть на Савонаре и платные пруды с высокой плотностью зарыбления карасем, карпом и щукой для тех, кому не повезло с рыбалкой на других водоемах.

- В последнее время рыбаки все чаще жалуются на то, что уловы на Браславских озерах значительно уменьшились. Почему так происходит?

- Скорее всего, это связано с климатическими особенностями, которые влияют на все процессы в природе. К примеру, в прошлом году мы не дождались образования льда на озерах, хоть и находимся на самом севере Беларуси. А ведь зимняя рыбалка на Браславских озерах - это один из наших самых популярных брендов. В 2018-2019 годах на нее было продано около двух тысяч путевок, а этой зимой - всего лишь триста. Усугубила ситуацию не совсем типичная весна: при отсутствии льда и снега произошел сильный паводок, который закончился только в начале мая. Это абсолютно нехарактерное явление, ведь май - это окончание нереста рыбы. Даже по промысловым уловам мы почувствовали изменения: не в свой сезон начал попадать линь, было очень мало судака, а сейчас, осенью, практически отсутствует хищная рыба. Думаю, сроки для вылова этих видов рыб будут смещены на зиму. Мы не превышаем квот по промысловому лову рыбы, которые научно обоснованы для каждого водоема. Также ежегодно зарыбляем водоемы до трех-четырех миллионов личинок или мальков разных видов рыб, прежде всего хищных.

- На одной из самых ярких достопримечательностей Браславского края - горе Маяк - была возведена новая смотровая вышка. Когда она сможет принять первых посетителей?

- Все строительные работы завершены, поэтому новая площадка уже готова принять своих гостей. Сооружение высотой в 15 м расположено на горе Маяк на 45 м над уровнем водоемов и открывает потрясающий по своему масштабу вид на живописные и вдохновляющие пейзажи Браславщины.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

Фото автора,

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