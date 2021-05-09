В июне 1941 года нападение гитлеровцев перевернуло мирный уклад жизни на белорусской земле. Трагически сложилась судьба библиотек на оккупированной территории. Фашисты уничтожили в Беларуси 97% помещений массовых библиотек и 95% их книжных фондов, наиболее ценные коллекции вывезли в Германию. Непоправимый ущерб был нанесен Государственной библиотеке БССР: после освобождения Минска удалось найти и собрать только 320 тыс. разрозненных экземпляров из двухмиллионного собрания. Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал о невосполнимых и поныне потерях, послевоенном восстановлении учреждения и работе исследователей по возвращению культурного наследия в страну.

- Какой была библиотека в довоенный период?

- Библиотека начала отсчет своей истории 15 сентября 1922 года, когда было принято решение о создании Государственной библиотеки БССР. Закончились Первая мировая, Гражданская и советско-польская войны - и практически все книжные богатства, находившиеся на территории Беларуси, были уничтожены либо вывезены за ее пределы. В отличие от других национальных библиотек, наша создавалась фактически с нуля.

За короткий межвоенный период удалось создать хорошую библиотеку - объем ее фонда перед войной насчитывал около 2 млн. Для библиотеки в 1932 году было построено новое здание, которое является памятником архитектуры. Сейчас в нем располагается Совет Республики. Однако проект строительства Государственной библиотеки БССР в 1930-е годы был реализован лишь наполовину: построены и введены в эксплуатацию только читальные залы и служебные помещения. Возвести вторую очередь здания, предназначенного для книгохранилища, помешала война.

Если говорить в целом о библиотечном деле республики, то накануне Великой Отечественной войны в БССР действовало свыше 5,4 тыс. массовых библиотек и почти 1,4 тыс. изб-читален. Интересный факт: после 1939 года, когда состоялось присоединение западных белорусских земель к БССР, в этих областях в 1940-1941 годах было создано более 1,7 тыс. библиотек.

- Как сложилась судьба Государственной библиотеки БССР в начале войны?

- Библиотеки Минска не были эвакуированы. Практически все, что было накоплено, осталось в оккупированной столице. Фронт двигался очень быстро, и миллионные фонды быстро вывезти не представлялось возможным. Тогда стояли другие первоочередные задачи: эвакуировать людей и предприятия народного хозяйства.

- Возможно ли было создать условия для работы библиотек на оккупированной территории?

- Если говорить о развитии библиотек на оккупированной территории, то советские учреждения могли развиваться только под защитой партизанских отрядов. Все, что находилось на оккупированной фашистами территории, почти не сохранялось, и организовать какую бы то ни было работу оставшимся библиотекарям, представителям партийных, комсомольских организаций, естественно, не представлялось возможным.

Важно отметить факт, о котором мало говорится. В странах оккупированной Европы, даже в той же Польше, фашисты сохранили их национальные библиотеки. По большому счету они функционировали, пусть и с определенными ограничениями. Применительно к Беларуси ничего подобного не происходило, то есть та же Государственная библиотека БССР изначально как здание была приспособлена под другие цели, фонды разграблены, уничтожены, вывезены, выброшены. История белорусских библиотек - наглядное свидетельство того, что фашисты и не собирались сохранять местную культуру, традиции, издания, имевшие отношение к белорусам.

- Каким было книгоиздание военного периода?

- Книгоиздание военного периода можно охарактеризовать по нескольким направлениям. Первое - выпуск печатной продукции в советском тылу. Эта работа велась постоянно и никогда не прекращалась. Белорусские издательства, эвакуированные в тыл, продолжали работать. Издавались не только газеты и журналы, но и книги, сборники, в том числе и художественные. Все это послужило основой для поддержания деятельности библиотек партизанских отрядов и дальнейшего восстановления фондов библиотек.

Второе магистральное направление - подпольная печать в партизанских отрядах. В основном это были листовки, стенгазеты, различные агитационные материалы - это очень ценная продукция. Вместе с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и Национальным архивом мы ведем специальный интегрированный электронный ресурс "Партизанская и подпольная печать". Мы поставили себе цель - объединить в одном ресурсе все материалы, подготовленные партизанами. Эту работу никогда нельзя будет прекратить, потому что постоянно находятся ранее неизвестные материалы. Во время войны нельзя было собирать и хранить их где-то - само по себе хранение таких изданий означало для людей смертную казнь.

- Как была организована работа по восстановлению библиотек в советском тылу?

- Хочу подчеркнуть невероятно высокий уровень веры в победу и патриотизм как простых людей, так и руководства страны. Уже в ноябре 1942 года СНК БССР принял постановление "О создании книжных фондов Белорусской государственной библиотеки". В соответствии с ним библиотека получала обязательный экземпляр печатной продукции, издаваемой в БССР. СНК также ходатайствовал о возобновлении поставки в библиотеку всесоюзного бесплатного экземпляра. Книжная база, в которой концентрировались издания для библиотеки, была создана в Ташкенте при эвакуированной туда Академии наук БССР.

До окончания войны еще было далеко. Тем не менее люди верили в победу, в освобождение Беларуси. Пожалуй, это было предвидение: как только с осени 1943 года начали освобождаться белорусские районные центры, в них тут же открывали библиотеки, и сформированный в 1943 году Государственный фонд литературы послужил для этого основой. К концу 1945 года в БССР возобновилась деятельность около 65% библиотек. Кроме того, помощь белорусским библиотекарям в восстановлении фондов оказали учреждения Москвы, Ленинграда, Свердловска (ныне Екатеринбурга. - Прим. БЕЛТА) и других городов СССР. Таким образом было собрано около 90 тыс. изданий, которые были перевезены в нашу библиотеку сразу после освобождения Минска.

- Какие потери за годы ВОВ понесла белорусская книжная культура?

- Великая Отечественная война - трагичная часть нашей истории. Сейчас всем известно об огромных потерях - людских и материальных, которые Беларусь понесла во время войны. Среди них, безусловно, и библиотечные. В том пекле (иначе и не скажешь) шанса выжить у библиотек не было. Директор Государственной библиотеки БССР в тот период Иосиф Симановский, оценивая итоги ущерба, писал, что уничтожено было 95% библиотечного фонда республики.

Оккупанты уничтожили или вывезли в Германию особенно ценные фонды Государственной библиотеки БССР - уникальные вещи, которые являются памятниками европейской, мировой культуры. Среди них фонды обязательного экземпляра, отдела белорусской литературы, в том числе уникальные издания - семь книг "Библии" Франциска Скорины, первое издание Статута ВКЛ, рукописи Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича и других писателей, архив печати БССР. Кроме того, гитлеровцы сожгли здание резервного фонда, где хранилось свыше 400 тыс. книг. От довоенного фонда в 2 млн экземпляров осталось только 320 тыс., которые нашли после освобождения Минска в книгохранилище и двух складах, куда их привезли оккупанты для отправки в Германию.

Помимо этого, книжное собрание Несвижской ординации Радзивиллов, представляющее огромную ценность для белорусской культуры, было вывезено из библиотеки Академии наук БССР, к сожалению, вернулось совсем немого. Сегодня мы знаем только о ее части - примерно 4,5 тыс. находятся в Беларуси, а где остальные - до сих пор неизвестно.

- Что из книжного собрания удалось возвратить в фонды библиотеки?

- Часть вывезенных из страны ценных изданий благодаря быстрому наступлению советских войск удалось вернуть. При продвижении советских войск начали думать и о возвращении книг. По мере того, как продвигалась армия, найденные со штампами библиотеки книги переправляли в Беларусь. Первые шесть эшелонов с книгами пришли для нашей библиотеки в 1944 году. К концу 1945 года в Минск поступило около 60 вагонов с изданиями, большинство из которых ранее принадлежало библиотеке.

К началу 1950-х годов объем фонда государственной библиотеки был восстановлен до довоенного уровня в 2 млн экземпляров. Однако мы говорим о количестве, но не о качестве, которое во многом не восполнено до настоящего времени.

- Возможно ли вернуть в Беларусь утраченные книжные реликвии?

- Вопрос возвращения культурного наследия на территорию Беларуси всегда был для Национальной библиотеки одним из приоритетных. Здесь существует несколько способов, над которыми мы с коллегами работаем.

По нашим примерным подсчетам, основная часть книжного наследия Беларуси, изданного до ХХ века, находится за пределами Беларуси, и это обусловлено множеством самых различных факторов. В первую очередь, Беларусь всегда была ареной конфликтов - религиозных, политических, военных. Иногда книги, оказавшиеся за пределами Беларуси, уцелели лишь потому, что были вывезены.

Наше книжное наследие находится в разных странах, и мы благодарны зарубежным коллегам, сохранившим его, потому что на нашей территории для этого не было никаких шансов. Прекрасный экземпляр "Библии" Франциска Скорины, который будто вчера напечатан, сохранился в монастыре в Германии. Та же библиотека Радзивиллов сегодня хранится в Академии наук в Санкт-Петербурге. Книжное собрание Хрептовичей перед Первой мировой войной было перевезено в Киев и до сих пор к нам не вернулось. Вернуть физически эти издания в настоящий момент практически не представляется возможным по многим причинам.

В то же время мы работаем по другим направлениям. Одно из них - виртуальная реконструкция. Если не получается вернуть само издание, что достаточно сложно, мы ведем разговор о том, чтобы вернуть их цифровые копии. Пример такого сотрудничества - проект "Памятные книжки белорусских губерний". В этой электронной коллекции содержатся уникальные материалы о политике, экономике, частной жизни XIX - начала XX века.

Более сложное и дорогое удовольствие - факсимильное воспроизведение оригинала. Самым удачным нашим проектом стало воспроизведение книжного наследия Франциска Скорины. Над проектом мы работали почти 10 лет. В фондах НББ хранятся всего 10 изданий в 6 переплетах, остальные произведения искали за рубежом. Мы предполагаем, что издания первопечатника - ни при жизни Скорины, ни позже - никогда не стояли рядом на полке, поскольку судьба автора была далеко не простой. Кроме того, мы восстановили Брестскую библию, Жировичское Евангелие и некоторые другие памятники нашей книжной культуры.

Пример популяризации наследия - выставочная деятельность. Мы организовали международную экспозицию "Беларусь и Библия", где демонстрировались ценные раритеты, возраст которых достигает 5 тыс. лет. В библиотеку они прибыли из Великобритании, США, Израиля, Кореи, многочисленных частных коллекций.

- На каких аспектах военного периода сосредоточено внимание исследователей?

- В первую очередь нужно говорить о восстановлении документного потока. Более 30 лет назад кандидат филологических наук доцент, профессор кафедры библиотечно-информационной деятельности Белорусского государственного университета культуры и искусств София Антоновна Павлова изучала партизанскую подпольную печать. Эта тема является для нас основной. Сейчас мы издаем электронные коллекции, создаем виртуальные проекты. Наша задача - с максимальной полнотой восстановить все, что издано в военный период партизанами в тылу. Кроме того, важно изучение особенностей распространения изданий во время войны.

- Насколько современному читателю интересна литература, посвященная Великой Отечественной войне?

- Мы видим по обращениям к библиотечным ресурсам, посвященным военной тематике, что сейчас эта тема на подъеме, интерес к ней растет. Когда все мирно и спокойно, кажется, что так будет всегда. Когда же наступают неспокойные времена, люди начинают задумываться: благодаря кому в доме достаток и комфорт? Это вернуло молодежь в первую очередь к изучению и осознанию таких понятий, как Родина и подвиг, к оценке событий военных лет. Как человек должен оставаться человеком в невероятно тяжелых условиях - эта тема ярко проявилась в литературе времен Великой Отечественной войны.

Как только мы забудем, насколько грязна, страшна, невероятно жестока война, мы приблизимся к ней. Только понимание того, что это ведет к уничтожению всего и вся, может сдержать современных людей, политиков, тех, кто принимает решения, от активных военных действий. Нужно, чтобы память об этом жила в каждом из нас. Важно не допустить противостояния и кровопролития.

- На ваш взгляд, какая в этом роль библиотек?

- Роль библиотек та же, что была тысячелетия назад, - сохранить и предоставить посетителям информацию, которая им нужна, которая актуальна в современном мире. Поэтому хранить нужно все. Мы не знаем, что, когда и кому будет нужно для того, чтобы жить счастливо.

История библиотечного дела - это история войн. Библиотекарь - самая мирная профессия. Работая каждый день, он по зернышку собирает в коллекцию книги, чтобы принести пользу людям. А потом начинается война, и книги, бумага гибнут практически мгновенно. История Второй мировой войны - яркое свидетельство того, как человечество сознательно уничтожает свою память. С точки зрения библиотечного сообщества, потери понесли все страны.

К сожалению, войны продолжаются, и накопленные библиотечные богатства гибнут, в том числе и рядом с нами. Кроме того, в такие периоды всегда буйствуют мародеры, знающие цену книге. Затем эти издания, как правило, всплывают через десятилетия, чаще столетия, в различных частных коллекциях. Об этом надо думать, помнить и делать все, чтобы не было никаких военных действий, потому что это ведет в том числе к уничтожению памяти целых народов. Задача книг - расходиться по всему миру, потому что иногда именно за пределами конфликтных территорий и интересов они могут сохраниться.

Анастасия АРХИПОВА,

БЕЛТА.-0-